Faire progresser l'équité pour rendre le Canada fort et inclusif

OTTAWA, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la commissaire à l'équité salariale, Lori Straznicky, a publié son rapport annuel 2025-2026, intitulé « Faire progresser l'équité salariale par la responsabilisation et l'action », à la suite de son dépôt au Parlement.

Le rapport fait état des mesures concrètes entreprises au courant de la dernière année afin de sensibiliser les employeurs à leurs obligations en vertu de la Loi sur l'équité salariale, promouvoir la conformité et faire progresser le droit fondamental des femmes, dans toute leur diversité, à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Alors que nous traversons une nouvelle année marquée par les pressions économiques et la hausse du coût de la vie, nous avons à la fois des raisons d'être optimistes et l'obligation d'agir. Malgré leur contribution essentielle à l'économie canadienne, de nombreuses femmes demeurent confrontées à des obstacles qui limitent leur pleine participation et leur sécurité économique, notamment en matière d'équité salariale, de logement et d'égalité des chances.

La prise de conscience grandissante de ces inégalités alimente néanmoins un élan porteur de changement. L'équité salariale et l'élimination des obstacles systémiques sont non seulement des questions de justice, mais aussi des leviers essentiels pour bâtir un Canada plus inclusif, plus dynamique et plus prospère, où chaque personne a la possibilité de s'épanouir. Toutefois, une participation accrue des femmes au marché du travail et une meilleure sensibilisation à ces enjeux ne suffiront pas, à elles seules, à combler les écarts. Les inégalités systémiques exigent des solutions systémiques.

La Loi sur l'équité salariale du Canada est l'une de ces solutions. En exigeant des employeurs sous réglementation fédérale qu'ils examinent leurs pratiques de rémunération, identifient les inégalités et corrigent les écarts, elle traduit en actions concrètes le principe selon lequel l'égalité salariale n'est pas une simple aspiration, mais une obligation, fondée sur les droits de la personne et la justice économique.

Le Canada est plus fort lorsque chaque personne a la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement à la société et à l'économie, sans obstacle.

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Faire progresser l'équité salariale par la responsabilisation et l'action : Rapport annuel 2025-2026 de la commissaire à l'équité salariale

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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