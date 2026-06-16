Bâtir un Canada fort, c'est bâtir un Canada sans obstacle

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le commissaire à l'accessibilité du Canada, Christopher T. Sutton, a publié son rapport annuel 2025-2026, intitulé « Bâtir un Canada sans obstacle », à la suite de son dépôt au Parlement.

Le rapport fait état des progrès accomplis vers la création d'un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040 et met en évidence les efforts soutenus déployés pour promouvoir la conformité à la Loi canadienne sur l'accessibilité et à son règlement, ainsi qu'en assurer la surveillance.

Quatre ans après l'entrée en vigueur des premières obligations de planification et de reddition de comptes prévues par la Loi canadienne sur l'accessibilité, un élan encourageant se dessine dans l'ensemble des secteurs sous réglementation fédérale. De plus en plus d'organisations adoptent une vision de l'accessibilité qui dépasse le simple respect des exigences réglementaires. Elles reconnaissent que l'accessibilité est avant tout une question de dignité, d'autonomie, de sentiment d'appartenance et de pleine participation des personnes en situation de handicap à tous les aspects de la vie canadienne.

Ces progrès surviennent à un moment important pour le Canada. Dans un contexte marqué par l'incertitude économique, les transformations démographiques, les pénuries de main-d'œuvre et les besoins grandissants en matière d'innovation et de productivité, l'accessibilité s'impose plus que jamais comme une priorité essentielle. Bâtir un Canada fort, c'est bâtir un Canada où personne n'est laissé de côté -- un pays exempt d'obstacles, où chaque personne peut participer pleinement à la société, y contribuer à sa manière et réaliser son potentiel. L'accessibilité n'est pas seulement une question de conformité ou de droits : c'est un levier essentiel pour bâtir un Canada moderne et prospère.

En éliminant les obstacles, nous permettons à un plus grand nombre de personnes de contribuer pleinement à notre société et à notre économie. Nous renforçons ainsi nos entreprises et nos institutions, favorisons l'innovation et bâtissons des communautés où chaque personne peut s'épanouir.

Investir dans l'accessibilité, c'est investir dans l'avenir du Canada. En plaçant l'accessibilité au cœur de nos décisions et de nos actions, nous contribuons à bâtir un pays plus fort, plus inclusif, plus prospère et plus résilient pour les générations à venir.

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Bâtir un Canada sans obstacle : Rapport annuel 2025-2026 du commissaire fédéral à l'accessibilité à la ministre de l'Emploi et des Familles

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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