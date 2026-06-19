DÉCLARATION - Avancer ensemble sur le chemin de la réconciliation

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, Charlotte-Anne Malischewski, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Christopher T. Sutton, commissaire à l'accessibilité, et Lori Straznicky, commissaire à l'équité salariale, publient la déclaration suivante :

Le 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones est l'occasion de célébrer le patrimoine, les traditions, les savoirs et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Mais célébrer ne suffit pas. Sans justice systémique, la reconnaissance demeure incomplète. Cette journée, marquée par des événements partout au pays, nous invite aussi à réfléchir plus profondément à la façon dont les perspectives, l'histoire et les réalités autochtones doivent transformer notre compréhension de l'héritage colonial du Canada. La réconciliation exige de reconnaître les violations passées et actuelles des droits de la personne, mais aussi d'agir concrètement pour soutenir la souveraineté culturelle et l'autodétermination des peuples autochtones.

Les gouvernements, les institutions et la société civile ont tous un rôle à jouer pour protéger et faire respecter les droits distincts des peuples autochtones. Cela signifie notamment appuyer des solutions conçues par les peuples autochtones, pour les peuples autochtones, et reconnaître que ces solutions sont essentielles à une véritable réconciliation.

À titre d'institution nationale des droits de la personne du Canada, la Commission canadienne des droits de la personne a la responsabilité de faire progresser la réconciliation par des gestes concrets. Nous continuons de plaider pour la pleine mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui affirme les droits des peuples autochtones à l'autodétermination, à la culture, à la langue et aux terres.

En cette Journée nationale des peuples autochtones, célébrons et honorons la culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis en poursuivant notre apprentissage, en bâtissant des relations respectueuses et durables, et en posant des gestes concrets tout au long de l'année.

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SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

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