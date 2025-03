Un nouveau rapport de Deloitte Canada établit une feuille de route pour les dirigeants qui souhaitent déployer et pérenniser l'IA afin d'en maximiser les bénéfices économiques et sociétaux

TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - Alors que nous atteignons le point où l'IA passe de l'expérimentation au déploiement à grande échelle, un nouveau rapport du Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte Canada expose comment le pays doit saisir cette occasion en adoptant un cadre d'intervention national audacieux en matière d'IA. En cette période de grande incertitude mondiale, où le Canada cherche à renforcer son indépendance économique, ce cadre « fait au Canada » met l'accent sur l'ambition, la confiance, l'équité et la durabilité afin de s'assurer que le pays demeure un chef de file mondial en intelligence artificielle.

« Le Canada a ouvert la voie à l'IA grâce à des talents de calibre mondial, à des recherches révolutionnaires ainsi qu'à une stratégie et à des investissements publics précoces, indique Jas Jaaj, leader, Écosystèmes d'IA mondiaux et alliances, et associé directeur de l'IA pour Deloitte Canada. Mais alors que la technologie passe de l'expérimentation à la mise en œuvre, nous devons maintenant faire un choix : créer notre propre plan d'action en matière d'IA aujourd'hui ou hériter de celui de quelqu'un d'autre demain. »

Le rapport de Deloitte, intitulé Bâtir l'avenir le plus prometteur de l'IA au Canada, met en évidence les solides fondements de l'IA au pays, en précisant toutefois que le Canada est déjà en retard quant à l'adoption de l'IA. En effet, selon l'étude de Deloitte, seulement 26 % des organisations canadiennes ont adopté l'IA, comparativement à 34 % des organisations à l'échelle mondiale. Entretemps, le Canada est passé de la quatrième place de l'indice mondial de l'IA en 2021 à la huitième place en 2024. Sans une action décisive, le Canada risque de ne pas bénéficier de la hausse estimée du PIB de 5 à 8 % que pourrait lui apporter l'adoption de l'IA au cours de la prochaine décennie.

Le rapport souligne également qu'il est urgent de saisir cette occasion. Pour exploiter le plein potentiel de l'IA, les entreprises et les décideurs canadiens doivent relever des défis de longue date de manière globale plutôt qu'isolée. La faiblesse des investissements des entreprises dans la technologie, une trop grande prudence, des obstacles à la commercialisation de la propriété intellectuelle et un manque de confiance important de la part des Canadiens ont ralenti l'adoption de l'IA.

« La conversation actuelle autour de l'IA doit passer des raisons pour lesquelles il importe de l'adopter à la manière dont nous prenons action pour la mettre en œuvre et la pérenniser afin qu'elle ait une incidence durable, affirme M. Jaaj. Notre cadre propose aux leaders stratégiques et aux décideurs politiques un chemin bien tracé pour aller au-delà de l'expérimentation et déployer l'IA de manière audacieuse et responsable. Et notre message est clair; il faut agir maintenant si nous voulons être aux commandes pour créer l'IA de l'avenir : une IA spécifiquement conçue pour la prospérité à long terme de notre pays. »

Le rapport établit une feuille de route stratégique comportant trois impératifs interreliés :

Définir une ambition claire en mettant sans cesse l'accent sur la création de valeur. Instaurer un climat de confiance en développant une IA responsable, en améliorant les connaissances en matière d'IA et en favorisant une synergie entre l'humain et l'IA. S'engager à utiliser l'IA au service du bien commun en priorisant une adoption équitable et durable.

En prenant ces mesures, les dirigeants peuvent accélérer l'adoption de l'IA, combler l'écart entre les occasions et les réalisations, et positionner le Canada comme une puissance mondiale de l'IA.

Le rapport met l'accent sur le rôle essentiel du leadership stratégique et de l'excellence des politiques dans la transition des organisations canadiennes, depuis l'exploration de l'IA jusqu'à une valeur évolutive et durable de l'IA. Il présente plusieurs recommandations concrètes aux chefs d'entreprise et aux décideurs politiques pour les aider à franchir cette étape de façon harmonieuse.

Le Canada doit adopter l'IA avec confiance pour s'assurer de demeurer un chef de file dans l'économie mondiale axée sur l'IA. En élaborant un cadre d'intervention pour une IA canadienne distincte, un véritable produit « fabriqué au Canada », le pays peut façonner l'avenir de l'IA au profit de tous les Canadiens.

Pour en apprendre davantage sur les mesures que les leaders peuvent prendre dès aujourd'hui afin de passer de l'exploration au déploiement et à la pérennisation de l'IA, lisez le rapport complet.

