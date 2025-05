494 sociétés privées gérées par des Canadiens ouvrent la voie en matière d'excellence en affaires

TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Deloitte Canada est ravi d'annoncer les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2025, qui en est à sa 32e édition. Principal palmarès des entreprises au pays, ce programme reconnaît les sociétés privées gérées par des Canadiens. Les 494 lauréates de cette année ont accompli des réalisations exceptionnelles en matière de transformation stratégique des affaires et de résilience opérationnelle, ayant une incidence positive sur leur main-d'œuvre et leurs collectivités, et stimulant la croissance économique.

« Au cours des 32 années d'existence de ce programme, les organisations canadiennes ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, malgré les hauts et les bas de l'économie, et cette année n'est pas différente, a déclaré Lorrie King, coleader nationale du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associée de Deloitte Sociétés privées. Nous sommes honorés de reconnaître les sociétés les mieux gérées au Canada de cette année, qui excellent dans tous les aspects de leurs activités. Ces entreprises contribuent à la productivité et à l'innovation au Canada, ce qui soutient notre économie. Il est donc important de reconnaître leurs réalisations et de les présenter comme des modèles et des sources d'inspiration pour l'ensemble du milieu des affaires. »

Ces sociétés les mieux gérées emploient plus de 556 000 personnes dans l'ensemble du pays et ont réalisé des ventes totales de plus de 221 000 000 000 $ au cours de l'année précédente, exerçant leurs activités dans divers secteurs, notamment ceux de la consommation, de l'énergie, des ressources et produits industriels, des services financiers, des technologies, médias et télécommunications, des sciences de la vie et des soins de santé, et de l'éducation. Plus particulièrement, 274 des 494 sociétés sont des entreprises familiales, ce qui témoigne de l'esprit d'entreprise au Canada.

Les lauréates de 2025, provenant de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, représentent l'excellence régionale en affaires partout au Canada. Parmi ces lauréates, 22 sont de nouveaux membres, 81 ont accédé à la catégorie Or, qui comprend 24 nouveaux membres cette année (ces lauréates ont conservé leur titre pendant 4 à 6 années consécutives), et 329 sont des membres du Club Platine, qui comprend 27 nouveaux membres cette année (ces lauréates ont conservé leur titre pendant au moins 7 années consécutives).

« L'esprit d'entreprise au sein de notre secteur des affaires canadien est stimulant et les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées sont bien placées pour s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique, a indiqué Derrick Dempster, coleader national du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associé de Deloitte Sociétés privées. Ces organisations démontrent leur fierté nationale en soutenant nos gens et nos collectivités et en utilisant les ressources d'ici, chez nous. La diversification au-delà de nos frontières est également importante pour elles, car elles explorent des occasions d'accroître les investissements et de rehausser la présence du Canada sur le marché international. »

Pour obtenir le très convoité titre de Mieux gérées au Canada, les sociétés posent annuellement leur candidature et font l'objet d'une évaluation minutieuse dirigée par un jury multidisciplinaire qui évalue leur leadership en matière de stratégie, de capacités et d'innovation, de main-d'œuvre et de talents, de gouvernance et de performance financière. Cette année, les juges ont analysé l'investissement, la croissance en matière de F&A, les stratégies relatives aux facteurs ESG et à la DEI, la rétention et le recrutement des talents, la présence au sein des collectivités locales et les communautés autochtones, la numérisation, la cyberrésilience, la prise de décisions fondées sur les données, la diversification de la chaîne d'approvisionnement et la délocalisation de proximité au Canada.

« Nous sommes honorés de soutenir les sociétés les mieux gérées au Canada et les leaders exceptionnels qui stimulent l'innovation et la croissance dans leurs secteurs et leurs collectivités locales, a déclaré Blair Cowan, vice-président à la direction, Groupe Entreprises CIBC. Ensemble, nous favorisons un environnement d'affaires dynamique qui encourage l'excellence et inspire les générations futures d'entrepreneurs. »

Créé au Canada, le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Le programme s'est développé au-delà des frontières du Canada depuis ses débuts. Il est maintenant présent dans plus de 40 pays et compte plus de 1 643 sociétés les mieux gérées. Les lauréates ont accès à des occasions de perfectionnement professionnel et de réseautage, ainsi qu'à un réseau exclusif pour favoriser les relations avec les leaders sectoriels mondiaux et d'autres sociétés parmi les mieux gérées.

Pour plus d'informations sur le programme des sociétés les mieux gérées au Canada et pour consulter la liste complète des lauréates, visitez le site www.bestmanagedcompanies.ca.

