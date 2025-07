Les nouvelles fonctions d'IA permettent aux auditeurs de s'adapter à un contexte d'affaires de plus en plus complexe et axé sur la technologie afin de répondre à l'évolution des besoins des clients.

TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Deloitte Canada a annoncé le déploiement d'un ensemble de nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA) dans Omnia, la plateforme mondiale infonuagique du service Audit et Services-conseils en audit de Deloitte, dans le but de faire évoluer l'expérience d'audit et de certification et d'accélérer les efforts de Deloitte pour stimuler l'innovation grâce à des technologies de pointe. À mesure que le contexte externe et les activités des clients se transforment, ces capacités représentent une évolution du processus d'audit et permettent de répondre à une complexité croissante grâce à des solutions agiles et intégrées.

« L'IA redéfinit l'avenir de la profession d'auditeur et conduit à des avancées importantes qui renforcent l'innovation et la confiance », a déclaré Susan Bennett, associée directrice, Audit et Services-conseils en audit, Deloitte Canada. « Grâce au déploiement de ces nouvelles capacités d'IA dans Omnia, nos gens disposent d'outils de pointe pour répondre à la complexité et à l'évolution rapide des besoins des clients et des collectivités du Canada, ce qui nous permet de continuer à offrir une valeur ajoutée et un niveau de qualité exceptionnels dans un environnement dynamique. »

Façonner les processus d'audit de l'avenir grâce à l'IA générative

Ce nouvel éventail de capacités prend appui sur la plateforme Omnia primée de Deloitte et redéfinit les processus clés à l'aide de l'IA générative :

Revue de la documentation améliorée : Les capacités d'IA générative peuvent effectuer une revue initiale de la documentation d'audit et suggérer des améliorations aux fins de clarté et d'uniformité.

Les capacités d'IA générative peuvent effectuer une revue initiale de la documentation d'audit et suggérer des améliorations aux fins de clarté et d'uniformité. Examen plus aisé des états financiers : Les auditeurs peuvent examiner les informations pertinentes dans les ébauches d'états financiers téléversées et poser des questions nuancées sur le contenu des états financiers, de sorte que les procédures de rapprochement s'en trouvent simplifiées.

Les auditeurs peuvent examiner les informations pertinentes dans les ébauches d'états financiers téléversées et poser des questions nuancées sur le contenu des états financiers, de sorte que les procédures de rapprochement s'en trouvent simplifiées. Processus d'extraction des données simplifié : La capacité de l'IA générative à synthétiser l'information contenue dans l'ensemble de la documentation permet aux auditeurs de dégager des perspectives plus pertinentes et de tirer des conclusions plus efficacement.

La capacité de l'IA générative à synthétiser l'information contenue dans l'ensemble de la documentation permet aux auditeurs de dégager des perspectives plus pertinentes et de tirer des conclusions plus efficacement. Capacités de rédaction avancées : Un flux des travaux fondé sur l'IA générative peut créer les premières ébauches de communications et de notes comptables liées à l'audit.

Un flux des travaux fondé sur l'IA générative peut créer les premières ébauches de communications et de notes comptables liées à l'audit. Capacités de recherche renforcées : Les nouvelles capacités de la plateforme de recherche en audit et en comptabilité de Deloitte permettent aux auditeurs d'obtenir rapidement des réponses à leurs questions techniques et des sommaires sur des sujets comptables complexes afin d'enrichir leur compréhension.

Les nouvelles capacités de la plateforme de recherche en audit et en comptabilité de Deloitte permettent aux auditeurs d'obtenir rapidement des réponses à leurs questions techniques et des sommaires sur des sujets comptables complexes afin d'enrichir leur compréhension. Gestion proactive des risques : Deloitte met au point une technologie d'identification des risques qui vise à évaluer les sources d'information externes relativement aux événements à risque et à déterminer les facteurs de risque d'audit potentiels.

« Il est essentiel de tirer parti des technologies qui permettent de compléter et de renforcer le jugement professionnel de nos auditeurs pour façonner l'avenir de la profession », a déclaré Gianmarco Lombardi, leader de la transformation et du changement, Audit et Services-conseils en audit, Deloitte Canada. « Les investissements stratégiques réalisés dans notre plateforme Omnia durant plus d'une décennie procurent à nos gens les outils qui leur permettent de se positionner avec confiance à l'avant-garde du secteur de l'audit et d'obtenir des résultats exceptionnels à chaque mission. »

Le prochain défi : outiller les auditeurs avec des agents d'IA

Deloitte intégrera des capacités d'agent intelligent dans l'écosystème Omnia dans le cadre de la prochaine étape de l'évolution de cette technologie. Les agents d'IA agissent comme des spécialistes numériques capables d'effectuer des tâches précises, de se souvenir d'informations pertinentes et de se coordonner avec d'autres agents en tant que système interconnecté.

Ces capacités d'IA ont toutes été développées conformément au cadre d'IA digne de confiance de Deloitte, qui met de l'avant les questions relatives à la gouvernance, aux contrôles et à la conformité tout au long du cycle de vie de l'IA, ce qui a pour effet de renforcer l'impératif de qualité chez Deloitte et d'améliorer la confiance des utilisateurs.

Innovation technologique et engagement continu en matière d'IA

Depuis son lancement en 2015, Omnia a évolué en intégrant de nouvelles technologies dans le but d'offrir une expérience d'audit de grande qualité qui est adaptée aux défis de nos clients. L'an dernier, Deloitte s'est mérité le prix de l'Initiative d'innovation de l'année en matière d'IA pour les fonctionnalités améliorées d'IA générative intégrées à Omnia, une distinction remise pour la première fois dans le cadre des International Accounting Forum and Awards.

Deloitte demeure déterminé à intégrer l'IA générative dans l'ensemble de son organisation afin d'outiller ses professionnels et de renforcer leurs compétences, et a lancé de grands modèles de langage et des robots conversationnels ayant une fonction précise que peuvent mettre à profit les quelque 85 000 professionnels d'Audit et Services-conseils en audit à l'échelle mondiale. Les professionnels de l'audit de Deloitte ont également à leur disposition un robot conversationnel propulsé par l'IA générative accessible dans toute l'organisation, qui a exécuté plus de trois millions de requêtes au cours de la première année suivant son lancement.

Deloitte continue également d'élargir sa gamme de services externes en matière de technologie d'IA et a récemment lancé son réseau mondial d'IA agentique (en anglais). Ce réseau propose un éventail d'agents d'IA prêts à être déployés qui permettent aux professionnels de Deloitte d'offrir à leurs clients des conseils relativement à un déploiement à grande échelle.

Pour obtenir plus d'information sur Omnia, visitez la page de notre site global sur l'innovation en Audit (en anglais).

