Des jeunes Autochtones mettent en lumière quatre domaines d'action prioritaires

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le Centre pour l'avenir du Canada (CAC) de Deloitte Canada annonce la publication d'un nouveau rapport intitulé Honorer la souveraineté autochtone pour assurer un avenir de prospérité collective. Il s'agit du cinquième et dernier volume de la série Réflexions de jeunes leaders autochtones sur la réconciliation, lancée en 2022 en collaboration avec Racines de la jeunesse autochtone (IYR), une organisation nationale dirigée par de jeunes Autochtones. Le rapport examine l'expérience des jeunes leaders autochtones en matière d'affirmation de la souveraineté et de lutte pour la reconnaissance et le bien-être de leurs communautés. Il met en lumière les défis auxquels ils sont confrontés et propose des recommandations concrètes à l'intention des décideurs, des entreprises canadiennes, de la profession juridique, des institutions culturelles et du public. En affirmant la souveraineté autochtone et en renforçant les relations entre les nations, le rapport espère apporter un apaisement, et inspirer une prospérité partagée et un avenir meilleur pour tous.

Artiste: Dani L LaValley, Otipemisiwak (le peuple qui s’autogouverne), 2024 (Groupe CNW/Deloitte Canada)

En collaboration avec l'organisme IYR, le CAC a travaillé avec de jeunes leaders autochtones de partout au Canada afin de recueillir leurs points de vue, d'obtenir des conseils sur la structure du rapport et de revoir avec eux le document avant sa publication. Le rapport intègre aussi des sources secondaires telles que des publications universitaires, des données regroupées de Statistique Canada et d'autres sources, notamment des entrevues avec des leaders d'opinion dans le domaine de l'édification des nations, des relations découlant de traités et des travaux d'affirmation de la souveraineté auprès des peuples autochtones.

Dans ce dernier volume de la série, les jeunes Autochtones identifient quatre domaines d'action prioritaires pour faire progresser la souveraineté autochtone : les peuples et les terres autochtones, l'autonomie gouvernementale, le statut de nation ainsi que la vérité et l'apprentissage. Lorsqu'on leur a demandé quel était leur espoir pour l'avenir si la souveraineté autochtone était pleinement réalisée et respectée, les jeunes ont nommé les expériences clés suivantes :

Les peuples autochtones vivent dans une société où ils se sentent à l'aise d'incarner leur identité, où ils peuvent s'exprimer librement et où ils réalisent leur plein potentiel;

Les Nations autochtones exercent une gouvernance et une autorité efficaces afin de répondre aux besoins de leur communauté, permettant ainsi à leurs peuples de guérir et de prospérer;

autochtones exercent une gouvernance et une autorité efficaces afin de répondre aux besoins de leur communauté, permettant ainsi à leurs peuples de guérir et de prospérer; Des pratiques durables liées à la prise de décisions et fondées sur le territoire sont en place et sont respectées par les gouvernements et les propriétaires fonciers de manière coopérative et collaborative;

Les Nations autochtones interagissent avec les gouvernements sur un pied d'égalité, de nation à nation, et exercent une influence sur les résultats.

« Les jeunes Autochtones réclament une action significative dans quatre domaines clés, où leur identité authentique est acceptée, leurs valeurs culturelles sont respectées et la souveraineté de leurs communautés est maintenue, explique Byron Jackson, directeur de service des Services-conseils en édification des Nations et membre de la Nation Piikani, au sein de la Confédération des Pieds-Noirs, dans le sud de l'Alberta. Ils envisagent un avenir fondé sur la guérison, la prospérité et une véritable relation nation-à-nation qui respecte leurs droits et leurs points de vue. »

Le rapport souligne que pour les jeunes Autochtones, la souveraineté est profondément enracinée dans les relations; celles qu'ils ont avec la terre, avec tous les êtres, et les uns avec les autres. Cette compréhension de la souveraineté, centrée sur l'interconnexion et la responsabilité, remet en question le discours dominant qui se limite souvent aux cadres juridiques et politiques. Les jeunes Autochtones croient que les valeurs et les approches autochtones en matière de souveraineté et d'autodétermination doivent être mieux reconnues pour que la réconciliation progresse réellement. Ils veulent voir un changement de mentalité, l'abandon des perspectives coloniales et l'intégration de manières autochtones de savoir et d'être.

Le rapport exprime avec force la vision des jeunes Autochtones en matière d'autonomie gouvernementale, une vision qui s'enracine dans les cultures et les traditions uniques de leurs communautés. Ils plaident pour le respect des systèmes de droit et de gouvernance autochtones de longue date et des choix faits par chaque communauté quant à la façon dont elle devrait être gouvernée. Le rapport souligne les avantages concrets qui découlent d'un plus grand contrôle des communautés autochtones sur leurs propres affaires. Par exemple, le rapport cite une statistique convaincante tirée du recensement de 2016 : les ententes sur l'autonomie gouvernementale augmentent le bien-être communautaire de quatre points pour les résidents autochtones et de cinq points pour tous les résidents en raison des effets positifs sur le logement, le revenu et l'emploi. Cette constatation démontre la corrélation positive entre l'autodétermination et l'amélioration du bien-être collectif pour toutes les communautés.

Pour les jeunes Autochtones, les relations respectueuses de nation à nation avec le Canada exigent un virage fondamental vers des relations fondées sur le respect mutuel, la coexistence et la non-ingérence. Ils soulignent également l'importance de respecter les régimes juridiques autochtones en leur accordant le même poids que les lois canadiennes. Ils demandent qu'une formation soit offerte sur les principes juridiques et les lois autochtones, en particulier pour les professionnels du droit qui traitent de questions ayant une incidence directe sur les peuples autochtones. Cette formation aiderait les professionnels du droit à mieux apprécier la loi sous l'angle autochtone, contribuant ainsi à des résultats plus justes.

Le rapport défend la souveraineté narrative autochtone, reconnaissant le pouvoir des peuples autochtones de façonner leurs propres récits et d'éduquer les autres sur leurs cultures et leur histoire. La narration autochtone a le pouvoir de remettre en question les préjugés et les stéréotypes, de changer les idées fausses et de favoriser une meilleure compréhension parmi les Canadiens. Par exemple, une étude réalisée aux États-Unis par le USC Norman Lear Center et IllumiNative révèle que les téléspectateurs de la populaire série Reservation Dogs, qui relate le quotidien d'Autochtones de la classe ouvrière vivant dans leur communauté, étaient plus susceptibles que les non-téléspectateurs de repérer de fausses déclarations au sujet des questions relatives aux Autochtones. Le rapport indique que des mesures audacieuses doivent être prises pour promouvoir la souveraineté narrative autochtone, comme le financement et la mise en service de projets médiatiques dirigés par des Autochtones de même que le soutien au rapatriement d'artefacts culturels et de documents historiques au sein des communautés autochtones.

« Les voix unies des jeunes leaders autochtones nous permettent de mieux comprendre le chemin vers la souveraineté et la réconciliation, ajoute M. Jackson. Leurs perspectives nous mettent au défi de réinventer nos relations et d'adopter des solutions qui reflètent leurs valeurs, jetant les bases de communautés fortes prospères. »

Le rapport présente des mesures concrètes que devraient prendre les décideurs, les entreprises du Canada, la profession juridique, les organisations du patrimoine et le public pour faire progresser la souveraineté des Autochtones et la réconciliation. Il présente des études de cas qui illustrent les avantages concrets de la souveraineté et il souligne l'importance des initiatives dirigées par les communautés autochtones.

Pour consulter les autres recommandations concrètes proposées par les jeunes leaders autochtones, veuillez accéder au rapport complet ici. Les rapports précédents de la série peuvent également être consultés ici.

