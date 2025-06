SYSTÈMES DE BATTERIES RESISTANT EN CONDITIONS RÉELLES

Sion, Suisse et Palo Alto, Californie, le 13 juin 2025 /CNW/ -- H55 , le pionnier de l'aviation électrique et spin-off technologique du projet historique Solar Impulse, a achevé la quatrième étape de sa tournée Across America à Las Vegas du 2 au 6 juin. Le système de propulsion électrique (EPS) développé en Suisse y a fait ses preuves dans l'un des environnements de vol les plus exigeants du pays.

Opérant dans les conditions extrêmes du désert de Mojave, le B23 Energic - un avion d'aviation générale et d'entraînement au vol entièrement électrique - a démontré la fiabilité de la propulsion électrique dans des conditions de forte chaleur et de faible densité en altitude. L'avion s'est parfaitement comporté, validant la robustesse de l'EPS et la constance de sa puissance, indépendamment de la température ou de l'altitude.

Au cœur des performances du B23 Energic se trouvent la batterie et le système de gestion de l'énergie de H55, conçus pour offrir des performances optimales même dans des environnements extrêmes. Contrairement à la propulsion à combustion, qui se dégrade dans des conditions de chaleur et de haute altitude, l'architecture de régulation thermique de H55 assure une puissance constante et des opérations sûres quelle que soit la température ambiante.

Les démonstrations en vol mettent en évidence la fiabilité et la polyvalence du système

L'équipe chargée des opérations de vol chez H55 - dirigée par Céline Bonnefous (ingénieur en chef des essais en vol), Sasa Blagec et Serge de Wit (ingénieurs en préparation des vols), et Laurent Wulser (pilote) - a effectué une série de vols de démonstration avec des pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine, des pilotes de ligne et des pilotes commerciaux, des instructeurs de vol et des amateurs d'aviation générale du Nevada et des États américains voisins, sous une chaleur intense dans le désert, sans que les performances de l'aéronef ne se dégradent.

« Le moteur électrique H55 n'est pas affecté par l'altitude-densité », a déclaré Céline Bonnefous, ingénieur en chef des essais en vol chez H55. "Il fournit une puissance constante indépendamment de la chaleur ou de l'altitude, contrairement aux moteurs à piston, qui dépendent de la densité de l'air pour la combustion. Dans des conditions de chaleur ou de haute altitude, ces avions subissent des baisses de performance notables, en particulier au décollage. C'est un avantage majeur pour les écoles de pilotage et les pôles régionaux opérant dans des environnements plus exigeants".

Et ce que les pilotes en disent ...

Les écoles de pilotage de tout le pays font l'expérience directe de l'avenir de la formation. Paniau Lindsey, instructeur en chef chez Vegas Aviation, a déclaré à propos de son expérience à bord du B23 Energic : "C'était la première fois que j'utilisais un manche central. Je pensais que j'aurais du mal à l'utiliser, mais en fait c'était facile. Je suis encore sous le choc. Avant le vol, je n'arrêtais pas de me dire : "Nous allons piloter un avion sans essence ?" Mais une fois en vol, il n'y a eu aucun problème. C'est super silencieux - nous avons même enlevé nos casques et nous pouvions encore nous parler. Je vais en discuter immédiatement avec mon école. Je veux quelques-uns de ces avions. C'est

propre, simple, silencieux et ça vole très bien. Le décollage est un jeu d'enfant. Des virages serrés ? Aucun problème. C'est un avion d'entraînement parfait. Un vol magnifique - c'est cool".

Prochaine étape : le cœur de la Silicon Valley

La Californie revêt depuis longtemps une importance stratégique pour H55. La société y a atterri pour la première fois en 2013 avec Solar Impulse I, puis en 2017 avec Solar Impulse II, marquant ainsi des étapes clés dans son parcours vers l'aviation électrique. La Silicon Valley a joué un rôle formateur dans le développement précoce de H55 - c'est là que se trouve l'investisseur principal de la société, ND Capital, ainsi que plusieurs des premiers bailleurs de fonds de H55.

Pour la communauté des investisseurs de la Silicon Valley, il s'agit d'une occasion de s'engager dans un produit qui vole depuis 2019, qui entre dans la phase finale de certification et qui génère déjà un intérêt commerciale grâce à un carnet de commandes en pleine expansion. Le B23 Energic - propulsé par le système de propulsion électrique certifié prêt à l'emploi de H55 - n'est pas un prototype, c'est un avion pleinement opérationnel validé par de nombreuses années d'essais et de démonstrations.

Avec un cadre réglementaires clairement définies par l'EASA et la FAA, et une forte demande de la part des écoles de pilotage, des fabricants et des opérateurs aéronautiques, le système est positionnée pour entrer sur le marché et être déployée de manière évolutive. Pour les investisseurs, il représente un mélange rare de maturité technologique, de préparation réglementaire et d'élan commercial.

Pour la cinquième étape de la tournée, H55 sera accueilli à l'aéroport de San Carlos (SQL) par Skyway Center (14-16 juin) et à l'aéroport de Palo Alto (PAO) par Bay Area Urban Eagles (17-25 juin). Les deux organisations s'associent pour faire découvrir au public américain la promesse d'un vol entièrement électrique, sans émission, avec des avions silencieux et nécessitant peu d'entretien. H55 a également été invité par le Hiller Aviation Museum à participer au Biggest Little Air Show le 14 juin 2025, offrant ainsi au public la possibilité d'observer de près l'avenir de l'aviation électrique.

Lancement d'une nouvelle plateforme

Alors que H55 s'engage auprès des communautés à travers le pays, il construit également un mouvement autour de l'avenir de l'aviation durable. Pour soutenir cet élan croissant, H55 a lancé son nouveau programme d'ambassadeurs et son site web, invitant les professionnels de l'aviation et de l'aérospatiale, les leaders de l'industrie, les régulateurs et les enthousiastes de tous âges à se joindre à la mission et à façonner l'avenir de l'aviation propre ensemble. Pour en savoir plus et poser votre candidature : https://across-usa.h55.ch/h55-ambassadors/

