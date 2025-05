PHOENIX, le 28 mai 2025 /CNW/ -- H55, pionnier de l'aviation électrique et spin-off technologique du projet historique Solar Impulse, a achevé avec succès le segment Arizona de sa tournée phare Across USA, accomplissant 104 atterrissages électriques à travers les États-Unis. L'Arizona était le troisième des huit États de la tournée nationale et s'est avéré être un chapitre essentiel, démontrant les performances du Bristell B23 Energic dans un environnement à haute température et à fort trafic, tout en renforçant les relations avec les écoles de pilotage, les prestataires de services aéroportuaires (FBO) et les pilotes professionnels les plus novateurs de la région.

Drew, a CFII with SWAZ Aviation at Falcon Field, was 14 when he saw Solar Impulse in Phoenix and has carried the keychain ever since. Now, witnessing H55, he’s added a new ring to his bag. Bristell B23 Energic static display in Falcon Field Airport

Pendant cinq jours, H55 a effectué des vols de démonstration, des expositions statiques et honoré des engagements avec les principales écoles de pilotage de l'État afin d'accélérer l'adoption de la propulsion électrique. Les réactions ont été extrêmement positives, les instructeurs, les opérateurs et les pilotes professionnels faisant l'éloge des performances du Bristell B23 Energic, de sa simplicité et de sa parfaite adéquation avec les opérations des écoles de pilotage et de l'aviation générale.

Commentant l'enthousiasme de l'Arizona pour l'aviation sans émission et l'accueil chaleureux de la communauté aéronautique locale, Kristen Jurn, directrice des ventes de H55 en Amérique du Nord, a déclaré : "L'Arizona nous a donné bien plus que du soleil - elle a offert une vision puissante sur l'avenir de la formation des pilotes avec un fort enthousiasme des instructeurs et un engagement profond de la communauté. Notre 104e atterrissage dans cette ville, où j'ai obtenu mes certifications de pilote de ligne et de pilote professionnel, et où Solar Impulse a atterri deux fois, d'abord en 2013 lors de sa mission Across America, puis en 2016 lors de son voyage autour du monde, est un symbole. Il reflète les progrès que nous avons accomplis, depuis les premières expérimentations jusqu'à l'aviation électrique démocratisée et quotidienne."

Témoignages des responsables de vol en Arizona

« La simplicité et la facilité d'utilisation m'ont le plus impressionné. L'appareil est très intuitif, et c'est ce que j'aime. La simplicité et le silence profiteront autant aux instructeurs, aux étudiants qu'aux communautés. J'ai hâte de voir ces appareils prendre leur envol, dans d'autres aéroports et, je l'espère, dans notre école à l'avenir. Une journée moyenne compte 3 à 4 heures d'instruction, le silence sera bénéfique aux élèves, aux instructeurs et aux communautés qui nous entourent. »

-- Kyle Sauvageau, instructeur de vol, Scottsdale Executive Flight Training

« C'était génial ! Il se pilote comme un avion monomoteur standard, mais le silence, les transitions douces et la clarté avec laquelle vous pouvez entendre votre copilote et la tour de contrôle... C'est vraiment la prochaine étape pour la formation des pilotes. Le simple fait de pouvoir entendre et comprendre son copilote, son instructeur ou son élève fait toute la différence. C'est un très bon avion d'entraînement. »

- Mitchell Rasmuson, instructeur de vol, Sierra Charlie Aviation (pilote du 100ème atterrissage sur sol américain)

« Je pensais que ce serait plus difficile car je n'avais jamais piloté d'avion avec un manche. Mais dans un environnement de formation, c'est en fait plus facile qu'un Cessna. Les vitesses sont similaires, ce qui facilite les transitions, et l'avion est beaucoup plus silencieux. Pour un élève-pilote, cela fait une énorme différence. On peut entendre clairement son instructeur, même sans casque antibruit, ce qui aide vraiment à se concentrer sans être fatigué par le bruit. »

- Kailee McGough, instructeur de vol, Leopard Aviation (pilote du 100ème d'atterrissage sur sol américain)

De l'expérimentation au vol quotidien

L'Arizona revêt une importance particulière dans le parcours de H55. Le 22 mai 2013, Solar Impulse, le premier avion électrique à énergie solaire au monde, a quitté Phoenix Sky Harbor dans le cadre de sa mission pionnière Across America. Trois ans plus tard, le deuxième avion Solar Impulse est revenu dans la ville lors de son vol record autour du monde. Dix ans plus tard, le Bristell B23 Energic, un avion entièrement électrique de H55, décolle du même État, non pas à titre expérimental, mais avec un produit commercial, prouvant ainsi que l'aviation propre n'est plus une vision : elle est viable, opérationnelle et disponible.

« Notre 104e atterrissage en Arizona est plus qu'une étape importante, c'est un témoignage du chemin parcouru par l'aviation électrique », a déclaré Gregory Blatt, cofondateur de H55 et directeur de la mission Across USA. « Il y a neuf ans, nous avons quitté Phoenix pour une mission autour du monde à l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous revenons avec un avion électrique de catégorie 23, soutenu par l'enthousiasme des instructeurs, des écoles de pilotage et des dirigeants d'aéroports. Il ne s'agit pas de présenter un concept, mais de proposer une solution, et le soutien de l'Arizona nous donne un véritable élan

Les points forts de notre visite en Arizona :

Aéroports visités : Mesa Falcon Field (FFZ) et Aéroport de Scottsdale (SDL)

Total des vols de démonstration : 20

Nombre de pilotes : 17 instructeurs de vol (CFI/CFII) et 4 propriétaires d'entreprises aéronautiques

Écoles de pilotage engagées : 25

Engagement communautaire avec l' Arizona State University (ASU), l'Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU Prescott), l'Arizona Pilots Association, Women in Aviation International (Valley of the Sun Chapter), Top Aces, Kids in Aviation, et la Valley of the Sun Electric Vehicle Association.

Regardez la vidéo du décollage et de l'atterrissage du B23 Energic, cliquez ici.

Suivez notre périple :

La tounée H55 à travers les USA continue vers l'ouest ! La prochaine étape sera le Nevada, où l'avion électrique atterrira à l'aéroport Henderson Executive (HND) et sera accueilli par All In Aviation du 2 au 6 juin 2025. La tournée se dirigera ensuite vers Palo Alto, en Californie, du 15 au 22 juin 2025.

Pour connaître les dates et les lieux de la tournée, savoir à quoi s'attendre et comment participer, visitez le site : Across-USA.H55.ch

Suivez-nous également sur les médias sociaux @H55.ch. Pour les demandes de renseignements médias, veuillez contacter Tamar Burton | [email protected]

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.h55.ch ou contactez: [email protected]

