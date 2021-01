Tout le monde trouvait son compte lors de l'événement de presse de LG du CES. On y jetait notamment un premier regard sur le projet de téléphone mobile enroulable de LG et sur l'influence humaine virtuelle. Le téléphone intelligent enroulable de LG a fait son apparition au CES, démontrant brièvement son écran redimensionnable unique. Deuxième appareil du projet « Explorer » de l'entreprise, ce dispositif enroulable permet de porter un regard « exploratoire » sur ce que l'avenir des téléphones intelligents pourrait réserver. Plus tard au cours de l'événement, LG a présenté Reah Keem, un compositeur et DJ virtuel rendu encore plus humain grâce à la technologie d'apprentissage profond. Reah a profité de son passage sous les projecteurs pour présenter le nouveau robot LG CLOi, qui utilise la lumière ultraviolette C (UV-C) pour nettoyer les zones à forte fréquentation comme les chambres d'hôtel et les restaurants.

L'exposition virtuelle de LG est divisée en quatre sites : « Life in ON TV », « Virtual Experience », « LG SIGNATURE in Vegas » et « Life's Good Studio ». « Life in On TV » offre une couverture en tout temps du CES 2021 avec les plus récents renseignements sur les produits LG ainsi que des émissions divertissantes sur le style de vie. « Virtual Experience » propose une exposition interactive avec quatre zones de produits. « LG SIGNATURE in Vegas » est une vitrine étonnante qui associe les merveilles de Las Vegas aux appareils LG SIGNATURE d'inspiration artistique. Les visiteurs du « Life's Good Studio » peuvent profiter de collaborations musicales amusantes avec certains des artistes les plus prometteurs de l'industrie du disque.

La « TV and AV Zone » de la « Virtual Experience » offre une visualisation impressionnante et la qualité d'image inégalée de l'écran OLED, un mur d'écrans OLED flexibles qui accueille tous les invités. Ici, les visiteurs peuvent tout apprendre sur les points forts du téléviseur OLED de LG, c'est-à-dire la précision, la rapidité, la fluidité et la minceur, grâce à une présentation spéciale et interactive qui exploite les technologies de réalité étendue (XR) et de réalité augmentée (AR). Un avatar 3D de l'influenceur technologique, Linus Sebastian, sera présent pour servir de guide et apporter une touche humaine à la vitrine de LG lors du tout premier CES entièrement virtuel.

La zone de cinéma maison présente le LG MAGNIT, le grand écran de 163 pouces de LG à micro DEL, qui offre un noir plus profond ainsi qu'un contraste et une précision des couleurs améliorés grâce à la technologie de revêtement noir de LG. Les invités peuvent s'immerger totalement et profiter des avantages de l'affichage à micro DEL tout en regardant du contenu vivant en réalité étendue (XR) réaliste.

La zone sur les électroménagers montre comment la technologie peut rendre une maison encore plus agréable et hygiénique. Les invités peuvent découvrir les innovations de LG qui améliorent la vie dans la cuisine, le salon et la salle de lavage.

L'exposition sur les solutions d'affaires de LG présente des produits de consommation de pointe, mis en valeur par la zone informatique. Dans cette zone, les visiteurs peuvent découvrir des appareils personnels qui améliorent la productivité et diffusent des contenus immersifs dans quatre environnements virtuels, dont un bureau à domicile et une salle de jeux.

Enfin, la zone mobile permet de découvrir les plus récentes innovations mobiles de LG, notamment le téléphone intelligent LG WING à double écran pivotant. Prenez virtuellement l'appareil dans vos mains pour essayer ses fonctions telles que la caméra à cardan et le double enregistrement, et découvrez la forme et les caractéristiques uniques du téléphone d'une toute nouvelle manière.

Pour découvrir l'exposition virtuelle de pointe de LG, visitez le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021 sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et des biens de consommation. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays du monde et emploie une main-d'œuvre diversifiée de 74 000 personnes. LG est composée de cinq unités d'affaires : appareils électroménagers et solutions relatives à la qualité de l'air, divertissement pour la maison, communications mobiles, composants de véhicules et solutions d'affaires. Forte de ses ventes mondiales de 53 milliards USD en 2019, LG est chef de file dans la fabrication d'une large gamme de produits, notamment des téléviseurs, des laveuses, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des appareils mobiles, de l'affichage numérique et des composants automobiles. LG est également connue pour ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ, qui intègrent la technologie d'intelligence artificielle de l'entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Tél. : 647 261-3603, [email protected] ; LG-One Canada, Madeleine Stoesser, Tél. : 437 332-5631, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en