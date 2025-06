Les téléviseurs OLED et QNED 2025 de LG offrent une qualité d'image exceptionnelle, une luminosité accrue, des performances de jeu incroyables et une personnalisation par l'IA.

TORONTO, le 20 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada (LG) a dévoilé les prix et la disponibilité au Canada de sa gamme de solutions médias et de divertissement 2025, qui comprend ses téléviseurs de pointe OLED evo et la série QNED, un téléviseur ACL haut de gamme qui intègre des innovations clés, comme des capacités avancées en matière d'IA et la commodité du sans-fil.

LG renforce également sa catégorie « style de vie » avec l'écran StanbyME 2 de LG, une solution de divertissement polyvalente et de haute qualité.

Gamme de téléviseurs OLED evo de LG

En tant que chef de file mondial de l'innovation en matière de téléviseurs OLED pendant 12 années consécutives1, LG continue d'offrir une technologie de pointe qui répond aux préférences changeantes des consommateurs. La gamme de téléviseurs OLED evo 2025 de LG améliore l'expérience de divertissement à domicile grâce à la plus récente technologie et à la personnalisation alimentées par l'IA au moyen de webOS.

OLED evo G5 de LG

Alimenté par le processeur IA alpha 11 4K de deuxième génération, le téléviseur OLED evo G5 de LG offre 45 % plus de luminosité par rapport à son prédécesseur, le téléviseur OLED evo G4 de LG, grâce au mode ultralumineux suprême2 et à l'amélioration de l'image par l'IA. Le téléviseur G5 offre une qualité d'image exceptionnelle avec une luminosité accrue. Il bénéficie également des certifications « Noir parfait » et « Couleurs parfaites »3, qui garantissent des noirs plus profonds et des couleurs plus vives et précises pour une expérience de visionnement inégalée. Le téléviseur G5 offre une expérience utilisateur personnalisée et pratique grâce à sa plateforme intelligente webOS 25 et à ses multiples capacités d'intelligence artificielle. Il prend également en charge le mode Filmmaker avec compensation de la lumière ambiante, Dolby VisionMC et Dolby AtmosMD4, la technologie Son IA Pro pour une expérience audio immersive ainsi que des fonctionnalités de jeu comme la résolution 4K, le TRV à 165 Hz, et les technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d'AMD. La série OLED evo G5 de LG propose une conception One Wall avec des cadres étroits et une installation murale affleurante, ou sur un support en option. Elle constitue un choix idéal pour le visionnement cinématographique et les jeux. Elle est offerte en cinq tailles d'écran (55, 65, 77, 83 et 97 pouces) à un PDSF à partir de 3 099,99 $.

_____________________________ 1 Omdia. Douze ans au sommet des palmarès sur le plan des appareils les plus vendus entre 2013 et 2024. Ce résultat ne constitue pas un endossement de LGE ou de ses produits. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.omdia.com/. 2 Offert sur les modèles OLED evo G5 de 55, de 65, de 77 et de 83 po. Le mode ultralumineux maximal est offert sur le téléviseur OLED evo G5 de 97 po. 3 Vérifié par UL Solutions pour la technologie Noir parfait offrant des niveaux de noir de ≤ 0,24 nits jusqu'à 500 lux et la technologie Couleurs parfaites offrant des niveaux d'uniformité des couleurs de plus de 99 % jusqu'à 500 lux.

OLED evo C5 de LG

La série C5 offre une expérience de divertissement à domicile captivante grâce à sa qualité visuelle et audio exceptionnelle, aux certifications « Noir parfait » et « Couleurs parfaites »³, ainsi qu'au mode ultralumineux5 alimenté par le processeur IA alpha 9 de huitième génération. Cette série prend également en charge Dolby Vision et Dolby AtmosMD⁴, en utilisant les technologies Image IA Pro et Son IA Pro pour raffiner les éléments visuels et créer un son virtuel à 11.1.2 canaux, tandis que l'assistant de son et d'image IA personnalise les paramètres en fonction des préférences individuelles. Les joueurs aimeront les fonctionnalités telles que la résolution 4K à 144 Hz, un retard d'affichage minime, la prise en charge du TRV et la certification ClearMR 9000 de VESA pour des images fluides, le tout dans une conception ultramince qui s'intègre parfaitement dans presque tous les espaces. Le téléviseur OLED evo C5 de LG est offert en six tailles d'écran (42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces) à un PDSF à partir de 1 699,99 $.

____________________________ 4 Ambient FILMMAKER MODE est une marque de commerce de UHD Alliance inc. Ambient FILMMAKER MODE prend en charge Dolby Vision. Ambient FILMMAKER MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l'application Amazon Prime Video. 5 Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l'écran est équivalent ou supérieur au CGV de l'espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

OLED evo B5 de LG

Le téléviseur OLED B5 de LG allie l'excellence visuelle à des performances de jeu incontestables. Dotée des technologies « Noir parfait » et « Couleurs parfaites »³ sur plus de 8,3 millions de pixels intelligents autoéclairés alimentés par le processeur IA alpha 8 de deuxième génération, la série OLED B5 de LG est conçue pour créer une expérience de visionnement incroyable. Comme les autres modèles OLED de LG, le téléviseur B5 prend en charge les technologies Dolby VisionMC, Dolby AtmosMD, HDR10 Pro et FILMAKER MODEMC. Pour une action dynamique et un jeu rapide, la série B5 offre une gamme de fonctionnalités de jeu haut de gamme, y compris les technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d'AMD, et le TRV à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités de jeu du téléviseur B5 sans avoir besoin d'une console, grâce à de nombreuses applications de jeu infonuagique, dont NVIDIA GeForce Now.

La série B 2025 tire également parti des fonctionnalités avancées de l'IA qui comprennent les préférences audio et visuelles individuelles et s'y adaptent. En analysant plus de 1,6 milliard de paramètres d'image et 40 millions de profils sonores, l'assistant d'image et de son IA développe une expérience de visualisation personnalisée adaptée à l'utilisateur. Cette expérience est améliorée par l'utilisation de la télécommande Magic IA de LG qui permet un accès rapide et facile aux commandes du téléviseur au moyen du nouveau bouton IA. La fonctionnalité AI Welcome accueille les utilisateurs par leur nom et leur fournit des recommandations personnalisées en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes de visionnement, tandis que l'identifiant de voix IA offre une commodité accrue en reconnaissant les voix individuelles, en changeant automatiquement le profil et en fournissant des suggestions de contenu qui correspondent aux goûts personnels. Le téléviseur OLED evo B5 de LG est offert en cinq tailles d'écran (48, 55, 65, 77 et 83 pouces) à un PDSF à partir de 1 699,99 $.

Gamme de téléviseurs QNED

Marquant une avancée importante pour les téléviseurs ACL, les nouveaux téléviseurs QNED evo de LG héritent de la valeur différenciée des téléviseurs OLED de LG, ainsi que de diverses solutions de couleurs, de la technologie MiniDEL, du tout dernier processeur IA α (Alpha), de performances de jeu de premier plan et de la plateforme polyvalente primée webOS. Certifiés par Intertek pour leur volume colorimétrique de 100 %⁵, ces téléviseurs à la fine pointe de la technologie reproduisent des couleurs riches et réalistes dans les environnements lumineux et sombres. Grâce à la solution de couleur QNED dynamique brevetée de LG, qui remplace la technologie des points quantiques, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une profondeur, à une clarté et à une précision exceptionnelles, peu importe les conditions d'éclairage.

QNED evo IA de LG (QNED9M)

Le téléviseur QNED9M est le premier téléviseur QNED de LG doté de la véritable connectivité 4K de LG. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connectivité haute définition sans fil 4K à 144 Hz sans compromettre la qualité de l'image ou subir des retards, dépassant ainsi les limites des connexions câblées traditionnelles6. Cette innovation, qui était auparavant exclusive au modèle OLED evo haut de gamme (série M), utilise un boîtier Zero Connect distinct pour transmettre un signal vidéo haute définition. Le téléviseur QNED evo est conçu pour réduire au minimum la déconnexion de l'écran et fournir des images naturelles, même dans une configuration sans fil. De plus, il a obtenu la certification FreeSync Premium d'AMD. Le téléviseur en soi ne nécessite qu'un cordon d'alimentation, ce qui permet un rangement plus pratique des consoles de jeu et des décodeurs. Le téléviseur QNED9M est offert en trois tailles d'écran (65, 75 et 85 pouces) à un PDSF à partir de 2 499,99 $.

___________________________ 6 La transmission sans fil fait référence au transfert des signaux vidéo et audio entre un écran de téléviseur et le boîtier Zero Connect. Visuellement sans perte, sur la base des résultats de tests internes utilisant la norme ISO/IEC 29170-2. Les résultats des mesures peuvent varier en fonction de l'état de la connexion.

Téléviseur intelligent QNED IA QNED85 MiniDEL 4K de LG

Le téléviseur QNED evo IA 4K de LG fait appel à une technologie de pointe pour créer des images particulièrement brillantes et colorées. Il offre un taux de rafraîchissement natif ultra-rapide de 120 Hz, pour une action plus fluide. De plus, la fonction Gradation professionnelle règle dynamiquement le rétroéclairage MiniDEL pour maintenir des niveaux de noir profond, permettant aux téléspectateurs de s'immerger complètement dans le contenu. Les utilisateurs profiteront d'une image exceptionnelle grâce au processeur IA Alpha 8 de deuxième génération, qui fait appel à l'intelligence artificielle pour détecter le contenu diffusé et améliorer automatiquement la qualité de l'image et du son.

Les joueurs feront l'expérience d'une action en temps réel avec pratiquement aucun déchirement grâce à FreeSyncMC, au TRV et à GeForce NOW pour les jeux en nuage7. De plus, l'optimiseur de jeu et le tableau de bord de jeu de LG permettent aux joueurs de rester dans l'action. Le téléviseur QNED85 est offert en six tailles d'écran (50, 55, 65, 75 et 86 pouces, et nouvellement 100 pouces) à un PDSF à partir de 1 099,99 $.

Téléviseur intelligent QNED IA QNED80 4K de LG

Faites l'expérience de couleurs éclatantes et de détails raffinés avec le téléviseur IA QNED80 4K de LG. Alimenté par le processeur IA α7 de huitième génération, ce téléviseur offre des images éclatantes grâce à la technologie de couleur QNED dynamique et à un volume colorimétrique de 100 %⁵. La technologie HDR10 Pro rehausse chaque couleur pour offrir un effet spectaculaire, tandis que le mode FILMMAKERMC avec compensation de la lumière ambiante s'adapte aux conditions d'éclairage environnantes et maintient les éléments visuels le plus près possible de la vision originale du réalisateur. Profitez de la plateforme webOS intelligente de LG, qui offre du contenu en diffusion continue personnalisé et des mises à jour logicielles pendant jusqu'à cinq ans. Le téléviseur QNED80 est offert en six tailles d'écran (43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces) à un PDSF à partir de 499,99 $.

Solutions « style de vie »

La catégorie « style de vie » de LG propose des solutions de divertissement haut de gamme et adaptables, conçues pour s'intégrer harmonieusement à divers environnements.

Écran tactile super portable StanbyME 2 de LG

L'écran StanbyME 2 de LG redéfinit la flexibilité en matière de divertissement et de productivité grâce à sa conception novatrice et à ses fonctionnalités améliorées. Lauréat du prix iF Design 2025, l'écran amovible et portable de 27 pouces offre aux utilisateurs différentes façons de profiter du contenu : déplacez l'écran au moyen du support à roulettes réglable, détachez l'écran et suspendez-le, ou utilisez l'écran comme une tablette à l'aide de l'étui folio. La batterie intégrée dans le support à roulettes offre jusqu'à quatre heures d'autonomie[8], ce qui permet aux utilisateurs de profiter du contenu plus longtemps. L'écran peut être facilement rechargé et connecté grâce au port USB-C, et les ports USB et HDMI intégrés permettent de connecter facilement des périphériques externes. La fonctionnalité Créateur d'ambiance transforme l'écran en un cadre photo numérique et permet aux utilisateurs de sélectionner des thèmes qui expriment leur style et leurs intérêts personnels (p. ex. horloge, météo, tourne-disques).

L'écran StanbyME 2 de LG offre également une commodité mains libres avec reconnaissance vocale à longue distance, ce qui vous permet de commander votre contenu depuis l'autre côté de la pièce. Ses multiples possibilités de réglage, associées à sa conception épurée, en font un ajout élégant et fonctionnel à de nombreux espaces. Le PDSF de l'écran StanbyME 2 de LG est de 1 599,99 $.

_____________________________ 7 Un abonnement et une manette de jeu compatible sont nécessaires. 8 Jusqu'à quatre heures d'utilisation sans fil en mode éco/faible consommation grâce à la batterie intégrée. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation. La recharge nécessite une puissance de sortie minimale de 65 W. Les périphériques doivent prendre en charge le protocole USB PD.

Disponibilité

La gamme de téléviseurs 2025 et de produits de divertissement multimédia de la catégorie « style de vie » de LG est maintenant offerte sur le site LG.ca et chez les détaillants canadiens partout au pays. Pour connaître tous les détails des produits et savoir où vous les procurer, visitez le LG.ca.

