Le rapport 2024 sur les tendances des Fêtes de LG, alimenté par Google Trends, révèle ce qui enthousiasme le plus les Canadiens en cette période de festivités.

TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada inc. (LG) a publié son rapport 2024 sur les tendances des Fêtes, alimenté par Google Trends [1]. Qu'il s'agisse de rehausser les cocktails et la garde-robe ou de simplifier les tâches à la maison, le rapport donne une analyse détaillée de ce qui intéresse les Canadiens en cette période de festivités.

Le rapport 2024 sur les tendances des Fêtes de LG, alimenté par Google Trends, révèle ce qui enthousiasme le plus les Canadiens en cette période de festivités.

Alors que le temps des Fêtes bat son plein, les Canadiens font des recherches pour trouver de l'inspiration pour des cocktails festifs. Google Trends révèle une augmentation des recherches associées au terme « holiday cocktails » (cocktails des Fêtes). En effet, les recherches portant sur des produits tels que le vin, le rhum, le champagne et les épices au gingembre ont augmenté de 5 000 % au cours de la première semaine de décembre. Grâce à sa conception élégante et à sa super grande capacité de 26 pi3, le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC avec machine à glaçons Craft IceMD de LG (LRYKC2606S) est le compagnon de bar par excellence pour les Fêtes. Que vous serviez des cocktails avec ou sans alcool, le réfrigérateur propose quatre options de glace pour une grande variété de boissons : des mini-cubes pour une réfrigération rapide, des glaçons standard pour une utilisation quotidienne, de la glace concassée pour les boissons mélangées et des glaçons sphériques à fonte lente Craft IceMD pour une touche sophistiquée. Sa machine à glaçons double assure un approvisionnement continu, ce qui permet de recevoir amis et famille et de les impressionner, sans effort.

L'augmentation des recherches pour des cocktails des Fêtes s'accompagne d'une demande d'inspiration pour des pâtisseries festives. Selon Google Trends, les recherches associées au terme « holiday baking » (pâtisseries des Fêtes) augmentent continuellement, atteignant 54 points au cours de la semaine du 1er au 7 décembre 2024. Le pic de l'année dernière a atteint 100 points la semaine précédant Noël. Les pâtisseries, le gâteau au fromage et les biscuits de Noël sont les vedettes de la saison : l'intérêt pour ces gâteries a grimpé en flèche de 5 000 %. Les recherches associées au terme « Challah bread recipe » (recette de pain Challah) ont également déjà atteint un pic de 100 points au cours de la première semaine de décembre. La cuisinière à induction encastrable de LG (LSIL6336F) est là pour vous aider à donner vie à vos pâtisseries des Fêtes. Le four doté de la technologie ProBake ConvectionMD définit la norme en matière de cuisson uniforme, grâce à un ventilateur à deux vitesses qui réduit les points chauds et froids pour des miches dorées et des pâtisseries et biscuits cuits uniformément.

La surface de cuisson à induction ultra-réactive offre un contrôle précis de la température, ce qui la rend idéale pour les tâches délicates comme faire fondre du chocolat ou préparer des sauces veloutées. Que vous confectionniez des gâteries, que vous organisiez des réunions festives ou que vous passiez une soirée tranquille à la maison, cette cuisinière polyvalente simplifie la préparation des repas et vous laisse plus de temps pour profiter des Fêtes.

La mode festive devrait également faire parler d'elle pendant le temps des Fêtes. En effet, les recherches associées aux termes « holiday fashion » (mode des Fêtes) et « holiday outfits » (tenues des Fêtes) ont grimpé en flèche. L'intérêt pour la « mode des Fêtes » a commencé à croître en novembre et continue à monter en décembre, atteignant un pic de 94 points pour la première semaine de décembre 2024 (du 1er au 7 décembre), suivi de près pour les « tenues de fête » à 91 points. Que portent les gens? Si l'on en croit les recherches, les tenues comprendront du velours*, des robes et beaucoup de rouge. Tous ces termes ont connu une hausse impressionnante de 5 000 %, ce qui en fait le moment idéal pour se glisser dans cette robe en velours* rouge des Fêtes. De même, les recherches associées au terme « holiday outfit inspo » (inspiration pour tenues des Fêtes) ont connu une augmentation de 5 000 %. Lorsque vous vous préparez à un rassemblement festif, l'armoire à vapeur StylerMD de LG (S3MFBN) vous aide à vous assurer que votre tenue est exempte de plis, impeccable et prête pour la fête. Idéal pour les tissus délicats qui ne peuvent pas être lavés ou séchés dans une laveuse ou une sécheuse conventionnelle, l'armoire à vapeur StylerMD de LG entretient sans effort les paillettes, le cuir et même le velours*. Grâce à la technologie à la vapeur, il rafraîchit et sèche vos vêtements en toute simplicité et sans produits chimiques. Qu'il s'agisse d'une veste rouge pour les Fêtes ou de votre blazer habituel, le StylerMD de LG permet à votre garde-robe de rester impeccable, pour que vous puissiez sortir avec style.

L'année dernière, les recherches associées au terme « holiday cleaning » (nettoyage des Fêtes) ont atteint un pic de 100 points entre le 17 et le 23 décembre 2023. Cette année, la tendance est déjà à la hausse, atteignant 16 points au cours de la première semaine de décembre 2024. La WashComboMC de LG (WM6998HBA) est la complice de nettoyage idéale pour le temps des Fêtes, conçue pour rendre la lessive plus rapide et plus pratique. Grâce à sa conception tout-en-un, elle lave et sèche les vêtements en moins de deux heures[2]. La WashComboMC de LG est très écoénergétique : elle consomme jusqu'à 60 % moins d'énergie que les sécheuses à évacuation de taille similaire[3]. Que ce soit pour la lessive quotidienne ou pour rafraîchir des vêtements de saison, elle offre des performances exceptionnelles tout en vous permettant d'économiser du temps et de l'énergie, ce qui est parfait pour la période très occupée des Fêtes.

Avec des millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers Google pour trouver de l'inspiration pour le temps des Fêtes, LG est là pour rendre chaque moment un peu plus magique grâce à des solutions innovantes qui apportent commodité, style et efficacité à votre maison.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances des Fêtes 2024 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

[1] Données Google Trends, Canada, décembre 2023 vs décembre 2024. [2] Selon des tests indépendants effectués avec une brassée standard de 10 lb selon le DOE lors du cycle lavage et séchage avec la sécheuse en mode Économie d'énergie (octobre 2023). La durée du cycle peut varier en fonction du type et du poids de la brassée. [3] Jusqu'à 60 % moins d'énergie par rapport aux sécheuses à évacuation de LG de taille similaire. L'ensemble le plus écoénergétique de l'industrie selon EnergyStar.gov (novembre 2023).* Veuillez toujours lire et suivre les instructions d'entretien sur l'étiquette.

