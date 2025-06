Ces nouveaux moniteurs offrent aux consommateurs canadiens des expériences exceptionnelles de jeu, de diffusion en continu et de travail grâce aux modèles UltraGearMC de LG mis à niveau et au tout nouveau moniteur intelligent avec support mobile de LG.

TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) présente aux consommateurs canadiens sa plus récente gamme de moniteurs de jeu UltraGear OLED de LG 2025. Conçus pour offrir des expériences exceptionnelles de jeu et de diffusion en continu, ces nouveaux moniteurs UltraGear de LG associent des fonctions de jeu haut de gamme à la technologie OLED et à la plateforme webOS de LG, offrant ainsi un centre de divertissement tout-en-un.

Le tout nouveau moniteur intelligent avec support mobile de LG (modèle 32U889SA) est lancé en même temps que la gamme de moniteurs UltraGear OLED, offrant flexibilité et simplicité pour le travail et le divertissement.

Moniteur de jeu UltraGearMC OLED 5K2K à mode double de 45 po de LG (45GX950A)

LG présente le premier moniteur de jeu 5K2K au monde1. Conçu pour les jeux les plus exigeants, cet écran révolutionnaire établit une nouvelle norme en matière d'immersion visuelle et de taux de rafraîchissement ultra-rapide. Le moniteur UltraGear GX950 de LG redéfinit les écrans de jeu. Grâce à son panneau OLED de 45 pouces, à sa courbure 800R et à sa résolution ultra-haute définition large (WUHD) de 5K2K, il offre une expérience immersive inégalée. La technologie de taux de rafraîchissement en mode double permet aux joueurs de choisir entre la résolution 5K2K à 165 Hz ou la pleine HD large (WFHD) à 330 Hz. En plus d'un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 milliseconde (ms) gris à gris (GàG), la vitesse et la précision sont optimales. Son cadre fin pratiquement sans bordure sur quatre côtés favorise l'immersion dans des jeux aux graphiques exceptionnels, tout en ajoutant une touche d'élégance à toute configuration de jeu. Comprenant 125 pixels par pouce (PPP) et une configuration des sous-pixels RGWB (rouge, vert, blanc, bleu), le moniteur donne vie à tous les détails et offre une expérience de jeu précise, garantissant que vous saisissez chaque détail essentiel. Le prix de vente conseillé est de 2 799,99 $.

Moniteur de jeu UltraGearMC OLED à double mode de 32 po (32GX870A)

Le moniteur UltraGear OLED de LG (modèle 32GX870A) est un moniteur de jeu à mode double de 32 pouces permettant aux joueurs de découvrir des jeux de rôle aux graphiques exceptionnels en résolution 4K/UHD jusqu'à 240 Hz, ou de passer en résolution pleine HD jusqu'à 480 Hz pour des jeux de tir à la première personne (FPS), « MOBA » ou de course au rythme rapide2. Les joueurs pourront profiter d'images plus fluides et d'un décalage réduit grâce à un temps de réponse GàG quasi instantané de 0,03 ms. Ce moniteur UltraGear OLED 4K de LG est doté de la technologie matrice de microlentilles+ et d'une luminosité standard de 275 nits et maximale de 1 300 nits pour des images lumineuses et vives, ainsi que des noirs riches et des détails impeccables, même dans les scènes sombres. Deux puissants haut-parleurs stéréo intégrés procurent une expérience de jeu immersive rehaussée. En outre, la technologie DTSMD Virtual:XMC simule jusqu'à 7.1 canaux. Le moniteur est également muni d'une prise pour casque d'écoute à 4 pôles, ce qui permet aux utilisateurs de jouer et de discuter en même temps. La conception hexagonale épurée, centrée sur le joueur, comprend une base réglable en forme de L, qui prend en charge la rotation, l'inclinaison, la hauteur et le pivot. Les connexions supplémentaires incluent un port DisplayPort 2.1, deux ports HDMI 2.1 et un port USB de type C. Le prix de vente conseillé est de 1 799,99 $.

Moniteur de jeu UltraGearMC OLED QHD 480 Hz de 27 pouces de LG (27GX790A)

Conçu pour les joueurs sérieux, ce nouveau modèle UltraGear OLED de 27 pouces de LG est doté d'un écran OLED, d'une résolution QHD (2 560 x 1 440), d'un temps de réponse de 0,03 ms (GàG) et d'un taux de rafraîchissement de 480 Hz, ce qui en fait le moniteur OLED le plus rapide au monde avec connexion DisplayPort 2.13. Le modèle 27GX790A est l'écran UltraGear OLED de LG le plus compact à ce jour et offre une immersion supérieure dans les jeux grâce à une qualité d'image OLED exceptionnelle, à la technologie Display HDR noir véritable, à un contraste élevé de 1,5 M:1 et à une large gamme de couleurs. Sa conception épurée, centrée sur les joueurs, est dotée d'un éclairage hexagonal, d'un cadre pratiquement sans bordure sur quatre côtés et d'un support en L sans encombrement avec rotation réglable, conçu pour maximiser l'utilisation de l'espace de bureau. Le moniteur prend en charge la technologie G-SYNCMD de NVIDIAMD et la technologie FreeSyncMC Premium Pro d'AMD, et bénéficie de la certification AdaptiveSync par VESA. Le prix de vente conseillé est de 949,80 $.

Moniteur de jeu UltraGearMC Nano IPS Black UHD 4K 240 Hz de 27 pouces de LG (27G850A)

Le moniteur UltraGear 27G850A de LG est un moniteur de jeu Nano IPS Black UHD de 27 pouces avec une résolution 4K (3 840 x 2 160) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, offrant une expérience de jeu suprême, en particulier pour les amateurs de jeux de tir à la première personne. Avec un temps de réponse de 1 ms, et en tant que premier moniteur de jeu au monde doté de la technologie Nano IPS Black4, ce moniteur offre des détails époustouflants et des vitesses rapides pour transformer chaque moment de jeu en une expérience totalement immersive. La technologie Nano IPS Black améliore le rapport de contraste de l'IPS standard, passant de 1 000:1 à 2 000:1, ce qui permet d'afficher des images de jeu sombres avec des détails plus nets dans les objets, les ombres et les arrière-plans. Ce moniteur est doté d'un port DisplayPort 2.1 et de deux ports HDMI 2.1 pour la connexion aux consoles et aux ordinateurs les plus récents. Le prix de vente conseillé est de 999,99 $.

Moniteur intelligent avec support mobile de LG

Passez facilement du divertissement à la productivité exceptionnelle grâce au moniteur intelligent avec support mobile de LG. Ce moniteur intelligent novateur met l'accent sur une interface conviviale associée à une expérience de divertissement immersive sans avoir besoin de connecter un ordinateur. En outre, il est doté d'un écran tactile et d'un support flexible et mobile.

Moniteur intelligent IPS UHD 4K de 31,5 pouces avec écran tactile et support mobile de LG (32U889SA)

Le moniteur intelligent avec support mobile de LG (modèle 32U889SA) allie flexibilité et productivité. Doté d'un écran tactile et d'un support flexible et mobile, le modèle 32U889SA est le moniteur intelligent de LG le plus polyvalent à ce jour : il s'adapte facilement à un éventail d'utilisations, de préférences personnelles et de styles de vie. Le grand écran tactile IPS UHD 4K (3 840 x 2 160) de 32 pouces offre une qualité d'image incroyable, des couleurs précises et des images claires et réalistes pour le travail ou le divertissement grâce à une large gamme de couleurs (DCI-P3 de 95 %) et à une luminosité de 350 nits. Le moniteur intelligent avec support mobile de LG est doté d'un support sur roulettes flexible qui améliore la polyvalence du moniteur et offre une utilisation ergonomique permettant aux utilisateurs de régler facilement l'angle de l'écran, répondant ainsi à un vaste éventail de besoins et de préférences. Que vous vouliez créer un espace de travail productif à un bureau ou profiter d'une soirée cinéma dans le confort de votre lit, l'exceptionnelle amplitude de mouvement du support permet au moniteur de s'adapter parfaitement à presque n'importe quel scénario. Son adaptabilité ergonomique permet également aux artistes de positionner l'écran à la hauteur et à l'angle parfaits pour la création d'œuvres d'art numériques, ou aux musiciens de l'utiliser pour afficher des partitions pendant les répétitions. Le support est également doté d'un adaptateur dissimulé pour réduire l'encombrement. Puisqu'il n'est pas nécessaire d'y connecter un ordinateur externe, le moniteur est déjà prêt pour le bureau à la maison. Il peut également servir de centre de productivité grâce à sa grande connectivité puisqu'il dispose de trois ports USB de type C et de deux ports HDMI. Le prix de vente conseillé est de 1 399,99 $.

Disponibilité

La gamme de moniteurs UltraGear OLED de LG est maintenant en vente sur le site LG.ca et chez les détaillants de LG autorisés partout au pays. Le nouveau moniteur intelligent avec support mobile de LG (modèle 32U889SA) sera en vente en juillet.

Pour connaître tous les détails des produits et savoir où vous les procurer, consultez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

___________________ 1 Sur la base d'une vérification interne des caractéristiques publiées dans la catégorie des moniteurs de jeu OLED en mars 2025. 2 Une carte graphique compatible avec DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.1 est nécessaire pour obtenir un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La carte graphique est vendue séparément. 3 480 Hz est le taux de rafraîchissement le plus rapide au monde sur la base des caractéristiques publiées des moniteurs OLED en novembre 2024. 4 Sur la base des caractéristiques publiées de tous les moniteurs de 27 pouces en décembre 2024, le modèle 27G850A de LG est le seul à offrir une résolution 4K (3 840 x 2 160) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

