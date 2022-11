Le VUS multisegment à trois rangées laisse entrevoir de grandes dimensions et une nouvelle couleur

RICHMOND HILL, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. donne un aperçu du tout premier CX-90 2024, dont le lancement mondial est prévu pour janvier 2023. Le CX-90 est un véhicule à trois rangées bâti sur la toute nouvelle grande plateforme de Mazda et représente un nouveau porte-étendard pour la compagnie, présentant des dimensions plus larges, plus longues et plus agressives que tout autre véhicule Mazda.

Un aperçu du tout premier Mazda CX-90 2024 en rouge artisan (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le CX-90 poursuit la philosophie artistique Kodo de Mazda qui consiste à infuser de vie le design du véhicule par le biais de passion et de précision. Son design audacieux et dynamique et son artisanat sont accentués par une toute nouvelle option de couleur de la plus haute qualité : la peinture rouge artisan, qui fait ses débuts sur la grande plateforme. Cette couleur à la fois élégante et profondément saturée a été spécialement conçue pour accentuer le mariage d'apparence haute performance et de raffinement de classe mondiale des véhicules bâtis sur la grande plateforme.

