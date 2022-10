Les ministres Hussen, Joly et Rodriguez réitèrent les promesses et l'engagement du Canada en vue de promouvoir les efforts de sensibilisation, de commémoration et de recherche sur l'Holocauste, et de combattre l'antisémitisme.

OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'antisémitisme, le racisme et la haine, sous toutes leurs formes, n'ont pas leur place au Canada. Malheureusement, les communautés juives au pays comme ailleurs dans le monde continuent de faire l'objet de menaces et d'être prises pour cibles en raison de leurs croyances. Voilà un important rappel pour toute la population canadienne de lutter contre toute forme d'antisémitisme.

Le gouvernement du Canada condamne fermement la hausse inquiétante de l'antisémitisme, tant ici qu'à l'étranger. L'an dernier, lors du Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme qui s'est tenu en Suède, le Canada a pris les engagements suivants :

Combattre l'antisémitisme, le déni et la distorsion de l'Holocauste, les crimes haineux et toutes les autres formes de racisme, et protéger les communautés à risque;

Sensibiliser davantage la population à l'Holocauste et à l'antisémitisme au Canada;

Continuer à soutenir l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et à promouvoir sa définition pratique de la notion d'antisémitisme.

De plus, le Canada s'est engagé à combattre l'antisémitisme en ligne en présentant un nouveau projet de loi, et en renforçant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, ont réitéré les engagements du Canada et donné un aperçu des efforts déployés par le gouvernement afin de combattre l'antisémitisme, et de promouvoir la sensibilisation, la commémoration et la recherche sur l'Holocauste.

Depuis la tenue du Forum, le Canada a :

doublé la contribution annuelle du gouvernement du Canada à l'AIMF;

reconduit le mandat de l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, et a annoncé 5,6 millions de dollars sur 5 ans, et 1,2 million par la suite, pour appuyer le travail de l'envoyé spécial;

accordé 85 millions de dollars sur 4 ans, dès 2022-2023, pour appuyer le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un nouveau plan d'action de lutte contre la haine.

Afin de poursuivre les efforts de préservation de la mémoire de l'Holocauste, dans le budget de 2022, on alloue 20 millions de dollars à la construction d'un nouveau musée de l'Holocauste à Montréal, ainsi que 2,5 millions de dollars en appui au Centre d'éducation sur l'Holocauste Sarah et Chaim Neuberger à Toronto. De plus, dans ce même budget, le gouvernement s'est engagé à investir dans la construction du nouveau centre communautaire juif de la grande région de Vancouver.

Au cours de l'année, l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a grandement aidé le gouvernement du Canada dans ses efforts pour combattre l'antisémitisme et garder la mémoire de l'Holocauste bien vivante au pays comme à l'étranger. Il a également joué un rôle clé dans la célébration du patrimoine juif canadien et de la Journée Raoul-Wallenberg, entre autres.

Le gouvernement du Canada a également modifié le Code criminel afin d'interdire la communication de déclarations publiques dans lesquelles on fomente volontairement l'antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l'Holocauste. Le gouvernement fédéral reconnaît les travaux effectués par les provinces depuis qu'elles se sont jointes à lui pour lutter contre l'antisémitisme.

Le gouvernement du Canada demeure inébranlable dans son engagement à combattre l'antisémitisme, la haine et le racisme systémique, sous toutes leurs formes, partout et en tout temps. Sur la route vers une société plus inclusive et plus juste pour tout le monde, nous constatons qu'il nous reste encore beaucoup à faire.

Citations

« L'antisémitisme n'a pas sa place au Canada, ni ailleurs dans le monde, et nous continuerons de collaborer avec la communauté juive pour lutter contre la haine, la discrimination et le racisme systémique, sous toutes leurs formes. De toute évidence, notre gouvernement doit prendre des mesures immédiates, car il est déterminé à respecter son engagement et à bâtir un avenir sûr, plus prometteur, plus inclusif et juste pour toute la population. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre étroite collaboration avec l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'antisémitisme qui a alimenté l'Holocauste est très présent au Canada et dans le monde aujourd'hui. Nous devons absolument continuer à lutter contre l'antisémitisme, à défendre les droits de la personne, à favoriser l'inclusion et à contrer la haine pour le mieux-être de notre pays et de la communauté mondiale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« L'antisémitisme et le déni de l'Holocauste sont des phénomènes troublants et effrayants. Nous sommes déterminés à continuer à prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, à préserver la mémoire de l'Holocauste, en plus de promouvoir et de défendre le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les promesses de Malmö reflètent des engagements canadiens majeurs en vue de préserver la mémoire de l'Holocauste et de combattre l'antisémitisme. Au cours de la dernière année, nous avons entrepris des mesures considérables, mais notre promesse la plus importante demeure de tirer des leçons de la commémoration et d'y donner suite, notamment en agissant inlassablement pour lutter contre l'antisémitisme et la haine. »

-- L'honorable Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

Les faits en bref

L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) est une organisation intergouvernementale dont l'objectif est de renforcer, de faire progresser et de promouvoir l'enseignement, la recherche et la mémoire de l'Holocauste. Elle compte 35 pays membres, et travaille en partenariat avec huit organisations à des enjeux liés à l'Holocauste.

En 2019, le Canada a adopté dans sa Stratégie canadienne de lutte contre le racisme la définition pratique de la notion d'antisémitisme proposée par l'AIMH afin de lutter contre les attitudes et les comportements antisémites, y compris le déni et la distorsion de l'Holocauste.

L'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme travaille avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'avec d'autres ministres concernés afin d'élaborer et d'améliorer les politiques et les programmes du gouvernement du Canada.

Le 21 juillet 2021, des représentants du gouvernement du Canada et l'honorable Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, ont convoqué le Sommet national sur l'antisémitisme dans le but de déterminer les collaborations possibles entre les organismes, les communautés, la population et le gouvernement fédéral pour accroître la sensibilisation du public, améliorer la sécurité des communautés, combattre la désinformation et la haine en ligne, et cerner les nouvelles mesures nécessaires pour combattre l'antisémitisme.

Dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations menées dans l'ensemble du pays, Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme (2019-2022) repose sur un investissement de plus de 95 millions de dollars, dont 70 millions serviront à soutenir les organismes communautaires qui œuvrent à la lutte contre le racisme et à la promotion du multiculturalisme.

Devant le fait que le racisme demeure un enjeu de taille au pays, le gouvernement a prévu, dans le budget de 2022, une enveloppe de 85 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2022-2023. Ces fonds permettront d'achever la révision de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme et de lancer un nouveau plan d'action de lutte contre la haine.

De mars à mai 2022, le gouvernement du Canada a tenu des consultations pour recueillir les commentaires des personnes et des communautés victimes de haine afin d'intégrer la réalité unique de ces gens de toutes les régions du pays. Ces consultations s'inscrivaient dans le cadre de l'élaboration du nouveau Plan d'action national de lutte contre la haine du Canada.

Liens connexes

Les engagements du Canada sur la commémoration de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

Le Canada et l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste

Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste

Le gouvernement du Canada conclut le Sommet national sur l'antisémitisme

Budget 2022 - Un Canada diversifié et inclusif

Le gouvernement fédéral lance des consultations nationales en vue du tout premier Plan d'action national de lutte contre la haine

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022

Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme

Suivez-nous sur Twitter : @CanadaPE

Aimez-nous sur Facebook : La politique étrangère du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Adrien Blanchard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Affaires étrangères, [email protected] ; Service des relations avec les médias : Affaires mondiales Canada, 343-203-7700, [email protected]