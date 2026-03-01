MONTRÉAL, le 1er mars 2026 /CNW/ - Un an après l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson prêts-à-boire en plastique de 100 ml à 2 L, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction dresse un bilan résolument positif de cette étape clé de la modernisation. L'expansion du réseau se poursuit à un rythme soutenu, avec des inaugurations qui se multiplient partout au Québec.

Une année portée par un engouement citoyen remarquable

Depuis le début de la transformation du réseau en avril 2024, plus de 750 millions de contenants ont été rapportés dans les lieux de retour Consignaction, Consignaction+ et Zone Consignaction. L'élargissement de la consigne aux contenants admissibles en plastique, le 1er mars 2025, a agi comme un véritable catalyseur, donnant une nouvelle impulsion à l'engagement citoyen observé à l'échelle de la province.

« Nous sommes très encouragés par la participation des citoyens à la modernisation de la consigne. Le cap des 750 millions de contenants rapportés témoigne d'un réel engagement sur le terrain et confirme que le modèle s'ancre dans les habitudes des Québécois », souligne Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

Porté par cet engagement collectif, le réseau compte aujourd'hui plus de 250 lieux modernisés, dont 140 lieux de retour Consignaction et Consignaction+. Son déploiement se poursuit activement, rendant la consigne modernisée accessible à une part croissante de la population québécoise.

Une expérience très appréciée sur le terrain

Fruit d'une conception entièrement québécoise, le système de consigne modernisé place l'expérience citoyenne au cœur de son fonctionnement et s'appuie sur des infrastructures à la fine pointe, adaptées aux volumes actuels et à venir.

Selon une étude indépendante menée en janvier 2026 par AdHoc Recherche, les usagers affichent un taux de satisfaction élevé à l'égard des lieux de retour, confirmant la pertinence du modèle déployé. Les citoyens apprécient notamment :

la rapidité du service ;

la praticité des options comme le retour express et le retour en vrac ;

la fiabilité des équipements ;

la propreté des installations ;

la qualité de l'accompagnement offert par le personnel sur place.

« Les commentaires que nous recevons au quotidien vont dans le même sens : les gens apprécient la simplicité de l'expérience et l'accompagnement de nos équipes dans les lieux de retour. Cela démontre qu'un système bien structuré et centré sur les usagers peut atteindre ses objectifs environnementaux tout en offrant un service à la hauteur des attentes des citoyens », ajoute Normand Bisson.

Une modernisation en pleine accélération

Un an après l'intégration des contenants en plastique, l'AQRCB/Consignaction poursuit concrètement le déploiement du réseau. De nouveaux lieux de retour sont inaugurés régulièrement, avec des ouvertures récentes à Jonquière, Rivière-du-Loup, Sept-Îles et Thetford Mines, et les installations déjà en place sont continuellement améliorées pour offrir une expérience efficace et accessible aux citoyens.

L'organisation prépare activement la troisième et dernière phase de la modernisation du système, prévue le 1er mars 2027, qui intégrera l'ensemble des contenants prêts-à-boire en verre et en carton multicouches de 100 ml à 2 L. Les travaux sont déjà amorcés afin d'assurer une mise en œuvre rigoureuse et structurée de cette prochaine grande étape - dans la continuité d'un système qui, au fil des phases, démontre sa capacité à tenir ses promesses à grande échelle.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

