Bilan de fin d'année 2025 : un réseau Consignaction en pleine expansion porté par la participation citoyenne

MONTRÉAL, le 31 déc. 2025 /CNW/ - En cette fin d'année 2025, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction dresse un bilan très positif de la modernisation de la consigne au Québec. La mobilisation citoyenne autour de la consigne continue de prendre de l'ampleur, alors que le réseau poursuit son expansion soutenue partout sur le territoire.

Une participation citoyenne au cœur du succès

Depuis le début de la transformation du système de consigne, plus de 580 millions de contenants ont été rapportés par les citoyens dans les lieux de retour Consignaction et Consignaction+. L'élargissement de la consigne aux contenants de boisson en plastique de 100 ml à 2 L, le 1er mars 2025, a marqué un tournant important en donnant une nouvelle impulsion à un engagement citoyen déjà bien ancré.

« Plus d'un demi-milliard de contenants rapportés dans nos lieux de retour, c'est la somme de gestes simples répétés chaque jour par des citoyens qui ont fait de la consigne modernisée une habitude, souligne Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction. Cette mobilisation collective prend forme chaque jour grâce au travail rigoureux de nos équipes et à l'engagement de nos partenaires. »

Cette dynamique se reflète aussi dans l'adoption croissante des outils numériques du réseau, alors que l'application mobile Consignaction compte désormais plus de 215 000 utilisateurs actifs. L'application permet aux citoyens de recevoir leurs remboursements par voie électronique, de suivre leurs retours et d'utiliser des services comme le retour express, pour une expérience de retour encore plus fluide et conviviale.

Un réseau modernisé qui continue de croître

L'ouverture de nouveaux lieux de retour s'est accélérée au cours des dernières semaines, avec plusieurs inaugurations récentes, notamment en Montérégie, en Estrie, en Mauricie et en Chaudière-Appalaches. Plus de 240 sites modernisés, dont 121 lieux de retour Consignaction et Consignaction+, sont présentement opérationnels à travers le Québec, et de nombreuses autres inaugurations sont prévues dans les prochains mois.

Cette croissance s'appuie sur des leviers structurants, dont une entente de financement de 207 M$ récemment conclue avec des collaborateurs financiers solides. Pilotée par Desjardins, avec le soutien de BMO, RBC, le Groupe Banque TD et Investissement Québec, cette entente facilitera l'ouverture de nouveaux lieux de retour, les opérations sur le terrain et l'intégration continue de technologies de pointe, au bénéfice des citoyens partout au Québec.

À l'aube de 2026, la consigne modernisée s'impose comme un réflexe de plus en plus ancré dans la province. Soutenu par la participation des citoyens et par un réseau en constante expansion, le système continue de gagner en efficacité et en proximité sur le terrain.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

