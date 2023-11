TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Comme les Canadiens le reconnaissent de plus en plus, bon nombre des pratiques traditionnelles en milieu de travail qui existaient avant la pandémie semblent vouées à ne jamais revenir La « nouvelle norme » des meilleurs employeurs du pays est maintenant de toujours être tournés vers l'avenir, en veillant à ce que leurs organisations demeurent souples, adaptables et axées sur l'amélioration constante. C'est le message des gagnants du Concours Canada's Top 100 Employers de cette année, annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si nous retournerons un jour aux normes de travail prépandémique, mais pour les meilleurs employeurs, il n'y a pas de retour en arrière - seulement vers l'avenir », a déclaré Kristina Leung, rédactrice en chef du projet Canada's Top 100 Employers.

« Les lauréats de cette année ont clairement mis l'accent sur trois piliers clés, soit la création de nouvelles façons de travailler, l'anticipation des besoins des employés et le développement futur des compétences. Les meilleurs employeurs sont sortis de la pandémie avec un ADN plus fort et des changements constants pour améliorer leur milieu de travail. »

Les employeurs sélectionnés comme finalistes de cette année comprennent que le maintien en poste et la satisfaction des employés ne sont pas quelque chose qui se produit tout simplement, mais quelque chose qu'ils doivent activement perfectionner et améliorer. Ces employeurs anticipent les besoins des employés avant qu'ils ne deviennent une nécessité et apportent continuellement des améliorations.

« Les employeurs gagnants comprennent qu'il n'y a pas de solution universelle », a affirmé Richard Yerema, rédacteur en chef du projet Canada's Top 100 Employers. Les meilleurs employeurs ont toujours fait preuve d'adaptabilité et de proactivité lorsqu'il s'agit d'écouter ce dont les employés ont besoin, ce qu'ils veulent et ce qu'ils apprécient dans le cadre de leur travail. » Il a ajouté : « Cela a été particulièrement important au cours des dernières années, les employés faisant des heures supplémentaires pour gérer les défis et l'évolution rapide des styles de travail, tout en veillant à ce que leur organisation demeure pertinente et prospère. »

Depuis la pandémie, on a également accordé une attention accrue aux questions de santé et de sécurité en milieu de travail, particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale. Les gagnants de cette année ont pris cette conscience accrue et l'ont transformée en nouvelles initiatives de santé et de sécurité qui s'adaptent aux besoins des horaires de travail flexibles.

Le concours Canada's Top 100 Employers, qui en est à sa 24e édition, constitue un projet éditorial qui reconnaît les employeurs proposant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques prospectives en milieu de travail. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des Canada's Top 100 Employers, qui comprend 19 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres d'emploi et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays offrent.

La liste complète des Canada's Top 100 Employers (2024) a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial publié par Mediacorp et distribué dans The Globe and Mail. Les raisons détaillées de la sélection, expliquant pourquoi chacun des gagnants a été choisi, ont également été publiées sur la page d'accueil du concours.

