TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Après 25 ans, on peut se demander s'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil que les rédacteurs des 100 meilleurs employeurs du Canada n'ont pas vu dans les organisations qui participent au concours annuel. Les rédacteurs du projet publient chaque année plus d'un million de mots expliquant pourquoi les lauréats ont été choisis pour le concours national, ainsi qu'une série de projets régionaux et d'intérêt particulier. Tolstoï a réussi à terminer Guerre et Paix en 587 000 mots, alors pourquoi le projet des 100 meilleurs employeurs du Canada, organisé par Mediacorp Canada Inc. parvient-il à capter l'intérêt des lecteurs et à inspirer les employeurs année après année ?

« Il y a vingt-cinq ans, il n'était pas facile pour les lecteurs de trouver des informations sur les meilleures pratiques sur le lieu de travail », déclare Richard Yerema, rédacteur en chef. « L'idée du concours était de créer plus de transparence sur ce que les employeurs offraient en termes de politiques du travail et de culture d'entreprise, afin que nous puissions lancer une conversation sur le travail et les conditions de travail »

« Nous observons que les lauréats du concours s'adaptent pour refléter l'évolution du Canada », déclare Kristina Leung, rédactrice en chef du projet. « Les meilleurs employeurs reconnaissent que les politiques traditionnelles du lieu de travail - telles que les congés payés pour les fêtes religieuses, les plans médicaux et de santé, ou même les événements culturels organisés pour les employés - doivent refléter la nation telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas telle qu'elle aurait pu être lorsque ces programmes ont été créés. »

Au cours des 25 années d'existence du projet, des événements tels que la pandémie ont parfois entraîné des changements profonds et rapides dans les politiques relatives au lieu de travail, comme l'adoption par les employeurs de politiques de travail à distance ou hybride. Ce domaine continue d'évoluer, avec les employeurs et les employés surveillant de près l'efficacité et les avantages de ces politiques.

« La publication des meilleurs programmes et avantages a pour conséquence que d'autres employeurs en prennent note et commencent à placer la barre plus haut pour les autres domaines importants pour les Canadiens », déclare Anthony Meehan, éditeur chez Mediacorp. « Chaque année, les employeurs deviennent plus compétitifs et il est plus difficile de se faire une place sur la liste.

Pour comprendre comment ce principe a guidé le projet, examinez quelques indicateurs clés qui se sont régulièrement améliorés au fil des ans. Par exemple, lors de la première édition du concours, il y a 25 ans, seuls huit lauréats offraient des congés payés de quatre semaines ou plus au départ. Aujourd'hui, 31 lauréats se situent à ce niveau et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Vous pouvez également prendre le temps de réfléchir à l'amélioration constante de la rémunération complémentaire du congé de maternité, un avantage que le concours a suivi de près. Au cours des 15 dernières années, parmi les candidats au concours, le nombre d'organisations offrant une forme ou une autre de complément de rémunération pour le congé de maternité a augmenté de près de 40 %. Cette année, près des trois quarts des employeurs ayant participé au concours 2025 offrent cet avantage important, une évolution singulière qui est en train de changer le visage des employeurs canadiens.

Des améliorations similaires peuvent être observées dans des dizaines d'autres pratiques et politiques d'employeurs évaluées par l'équipe éditoriale, telles que l'aide à la planification de la retraite ou la facilitation du bénévolat pour les employés au sein d'organisations caritatives locales.

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui célèbre sa vingt-cinquième année, est un concours éditorial qui rend hommage aux employeurs ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques d'emploi progressistes. Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont restés inchangés depuis la création du projet : (1) le lieu de travail ; (2) l'atmosphère de travail et la vie sociale ; (3) les prestations de santé, financières et familiales ; (4) les vacances et les congés ; (5) la communication avec les employés ; (6) la gestion des performances professionnelles des employés ; (7) la formation et le développement des compétences ; et (8) la participation à la vie de la communauté. Les éditeurs publient des « raisons de la sélection » détaillées pour ces critères, ce qui assure la transparence dans la sélection des gagnants et constitue un catalogue de meilleures pratiques pour les employeurs et les employés. Le concours est ouvert à tout employeur, privé ou public, ayant son principal établissement au Canada.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur torontois gère le projet des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui comprend 19 concours éditoriaux régionaux et spécialisés qui touchent chaque année des millions de Canadiens par l'intermédiaire de divers magazines et journaux partenaires, dont le Globe and Mail. Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays proposent.

La liste complète des 100 meilleurs employeurs du Canada (2025) a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial publié par Mediacorp Canada Inc. et distribué dans l'édition nationale du Globe and Mail. Les rédacteurs de Mediacorp ont également publié les raisons détaillées de la sélection de chacun des gagnants de cette année, ainsi que des histoires et des photos de leurs initiatives, qui sont accessibles via la page d'accueil du concours.

