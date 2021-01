À la sixième position du classement des entreprises de sport électronique les plus importantes de Forbes en 2020, Gen.G possède et gère huit équipes professionnelles, spécialisées dans les jeux multijoueurs d'une popularité exceptionnelle, comme League of Legends , Overwatch et PlayerUnknown's Battlegrounds , des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Chine, qui sont largement considérés comme les plus grands marchés du sport électronique au monde. Gen.G dirige également la Gen.G Global Academy qui offre des programmes d'éducation novateurs qui incluent les sports électroniques. Quant à elle, la Gen.G Foundation favorise la formation des prochains leaders de l'industrie du jeu et du sport électronique.

LG jouit déjà d'une solide réputation auprès des joueurs grâce à sa gamme impressionnante de moniteurs de jeu Ultragear. Forte de son partenariat avec Gen.G, LG est en mesure de manifester son soutien à la communauté de jeu, plus particulièrement aux générations Y et Z. Les moniteurs UltraGear de pointe de LG offrent la qualité d'image, la rapidité et les fonctionnalités qui permettent de profiter au maximum des derniers jeux d'ordinateur et de console grâce au premier écran 4K au monde doté de la technologie d'affichage Nano IPS avec un temps de réponse de 1 ms de gris à gris*.

« À la suite de notre association avec une marque jeune et dynamique comme UltraGear de LG, nous sommes impatients d'offrir une expérience de jeu suprême aux joueurs professionnels, mais aussi aux adeptes de jeu partout dans le monde », souligne Chris Park, directeur général de Gen.G Esports. « Nos valeurs et nos objectifs communs me donnent toutes les raisons de me réjouir des nombreuses possibilités que cette collaboration apportera à nos partisans et à nos clients. »

« Ce partenariat donne l'occasion à LG de soutenir activement la communauté de jeu, puisque notre gamme exceptionnelle de moniteurs UltraGear 2021 donnera aux joueurs d'élite de Gen.G tous les moyens d'exceller », explique Jang Ik-hwan, vice-président principal et chef des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la croissance de l'industrie passionnante du sport électronique et d'offrir une expérience de jeu des plus complète grâce à nos moniteurs de jeu exceptionnels. »

La gamme de moniteurs de jeu UltraGear 2021 sera présentée dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.

* Modèle 27GN950

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques allant du meilleur affichage OLED et DEL de l'industrie aux solutions d'énergie solaire à haute efficacité, LG est un nom respecté par les clients du monde entier. Les solutions de TI de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques et les écrans médicaux qui sont tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et retourner une valeur forte à ses clients. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.LG.com/b2b.

À propos de Gen.G

Fondée en 2017, Gen.G est la seule grande entreprise qui possède et gère des équipes de haut niveau en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis. À la sixième position du premier classement des « Entreprises de sport électronique les plus importantes au monde » de Forbes, Gen.G a pour mission principale d'aider les partisans et les athlètes à utiliser le pouvoir du jeu et du sport électronique pour s'élever au-delà de la compétition. L'entreprise s'est rapidement imposée comme une chef de file commerciale et une leader d'opinion en bâtissant un avenir mondial, inclusif et multiculturel pour le sport. Vous trouverez plus d'information au sujet des équipes et du sport électronique de Gen.G ici .

