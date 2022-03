QUÉBEC et TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Uber Canada et FLO font maintenant équipe pour accroître l'adoption des véhicules électriques (VE) à Toronto, Montréal et Vancouver. Uber Canada et FLO rendront la mobilité électrique plus accessible et plus pratique pour leurs utilisateurs en offrant, d'une part, des rabais sur les bornes de recharge FLO MaisonTM aux chauffeurs Uber et, d'autre part, des prix réduits et des incitatifs à l'inscription au service Uber Vert aux membres FLO. Uber est la plus grande plateforme de mobilité au Canada et dans le monde. FLO est le principal réseau de recharge pour VÉ et fournisseur de solutions de recharge intelligentes au Canada.

« La collaboration entre FLO et une grande plateforme de covoiturage urbain comme Uber Canada est d'autant plus importante qu'elle réunit deux acteurs majeurs du secteur du transport dans le pays », a déclaré Chris Thorson, vice-président et chef du marketing de FLO, ajoutant que cela « encouragera les conducteurs à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone du transport dans les plus grands centres canadiens. »

Les membres FLO à Toronto, Montréal et Vancouver recevront un rabais de 50% allant jusqu'à 10 $ sur leur première course avec Uber Vert et, ceux et celles qui souhaiteraient devenir chauffeur inscrit à l'application Uber bénéficieront d'une prime d'inscription d'un minimum de 300 $ (variable selon la ville). De plus, les chauffeurs qui utilisent l'application Uber recevront une remise de 100 $ à l'achat d'une borne de recharge résidentielle FLO MaisonTM.

« Conformément à l'objectif du Canada d'interdire la vente de véhicules légers émetteurs de carbone dès 2035, Uber Canada continue de progresser vers la réalisation de son engagement à devenir une plateforme entièrement électrique et à zéro émission au Québec et dans tout le pays », explique Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. « C'est pourquoi nous sommes très fiers de travailler avec FLO dans le but d'amener plus de chauffeurs de VÉ sur la plateforme Uber, de soutenir les chauffeurs actuels dans leur transition vers l'électrique, et d'offrir aux membres FLO plus d'options pour rouler vert. »

Uber Vert est l'option de covoiturage urbain la plus répandue au monde pour les courses sans ou avec peu d'émissions. Elle met en relation des passagers avec des chauffeurs utilisant des véhicules électriques ou hybrides. Le service est offert dans seize villes canadiennes. Montréal et Vancouver sont les villes avec le plus de véhicules électriques sur la plateforme.

Ce partenariat marque à nouveau la volonté d'Uber Canada de devenir une plateforme à zéro émission dans les grandes villes du Canada d'ici 2030. Plus tôt cette année, Uber Canada a annoncé un partenariat avec l'organisme Plug'n Drive afin d'offrir aux chauffeurs la possibilité de se renseigner sur le coût total des véhicules électriques et sur les avantages de passer de l'essence à l'électricité. L'automne dernier, Uber Canada a également annoncé le lancement du projet pilote Uber+Transit dans la région du Grand Toronto. En analysant les horaires des transports en commun et la disponibilité des UberX, Uber propose un itinéraire combiné à la fois pratique et abordable.

FLO et Uber Canada se réjouissent de pouvoir encourager les conducteurs et les usagers à faire la transition vers l'électrique, un changement qui se traduit par une réduction directe des émissions de carbone.

À propos de FLO

FLO est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. De concert avec sa société-mère AddÉnergie, FLO met à profit son intégration verticale pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge possible. Chaque mois, la compagnie permet plus d'un demi-million de sessions de recharge, grâce à plus de 60 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Les employés de FLO sont présents à divers endroits en Amérique du Nord, du siège social de l'entreprise à Québec, aux usines d'assemblage à Shawinigan, en passant par les bureaux de Montréal, Vancouver et Sacramento, sans oublier ceux qui travaillent à distance à partir des principaux marchés aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'information, visitez flo.com .

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Cofondée par l'entrepreneur de Calgary Garrett Camp, Uber a démarré en 2010 pour résoudre un problème simple : comment organiser un déplacement en appuyant sur un simple bouton? Plus de 10 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En modifiant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber et Uber Eats ouvrent le monde à de nouvelles possibilités. Pour plus d'information, visitez uber.com .

SOURCE FLO

