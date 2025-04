Le Fonds de solidarité FTQ et BCF Avocats d'affaires lancent le Mouvement Repreneuriat au féminin

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ et BCF Avocats d'affaires lancent le Mouvement Repreneuriat au féminin, une initiative visant à encourager la reprise d'entreprises par des femmes et à adapter les programmes et outils d'accompagnement au repreneuriat dans une perspective de parité. Le lancement du mouvement est marqué par la tenue d'une table ronde réunissant une trentaine d'actrices et d'acteurs clés du milieu du repreneuriat le 17 juin afin d'identifier des actions et initiatives concrètes à prendre pour augmenter la représentation des femmes en ce qui a trait au transfert d'entreprise et favoriser la réussite de celles qui décident de devenir repreneuses. Des recommandations concrètes, issues notamment des échanges de cette table ronde, seront dévoilées à l'automne afin de guider les prochaines étapes du mouvement.

Pourquoi un mouvement ?

Alors que près de 1 000 entreprises québécoises seront à vendre dans la prochaine année, les femmes représentent seulement 26 % des repreneurs et elles ne sont plus que 18 % en excluant les transferts au conjoint1. Ce faible taux de représentation féminine met en évidence un important potentiel à développer pour assurer la pérennité des entreprises québécoises.

C'est pourquoi le mouvement vise à mobiliser la communauté d'affaires autour du repreneuriat au féminin, à comprendre les enjeux rencontrés par les femmes, à dégager des constats porteurs, à identifier des actions concrètes à prendre pour lever les obstacles de façon concertée et encourager plus de femmes à reprendre des entreprises.

« Pour favoriser une économie québécoise forte, il faut que le plus possible d'entreprises fondées ici demeurent des entreprises d'ici. Le repreneuriat est un enjeu important pour la vitalité du Québec et la recherche de personnes qualifiées pour le faire l'est tout autant. Les femmes représentent un potentiel entrepreneurial et repreneurial extraordinaire. Notre souhait, avec le Mouvement Repreneuriat au féminin, est de proposer des pistes de solution en réponse aux besoins des femmes repreneuses », mentionne Natalie Brown, vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative au Fonds de solidarité FTQ.

« En co-créant ce mouvement, nous souhaitons permettre aux femmes de saisir les occasions de reprise d'entreprise et contribuer activement à la prospérité du Québec ainsi qu'à l'émergence de solutions concrètes qui feront une réelle différence pour l'avenir de notre économie. Chez BCF, propulser les leaders et éclairer leurs décisions dans les moments déterminants, c'est aussi répondre aux défis actuels du repreneuriat au Québec », poursuit Julie Doré, associée directrice chez BCF Avocats d'affaires.

Une table ronde réunissant les forces vives de l'écosystème

Pour lancer le mouvement, le Fonds de solidarité FTQ et BCF Avocats d'affaires réuniront, le 17 juin prochain, une trentaine d'actrices et d'acteurs clés du milieu du repreneuriat pour une table ronde. En rassemblant ces actrices et acteurs économiques, financiers, entrepreneuriaux, nous pourrons proposer des pistes de solution adaptées pour propulser le repreneuriat au féminin.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 795 374 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,7 milliards de dollars au 30 novembre 2024, le Fonds appuie près de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de BCF avocats d'affaires

Avec plus de 520 employés, dont 270 professionnels, BCF Avocats d'affaires qui célèbre en 2025 ses 30 ans, s'illustre comme le cabinet tout désigné pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant choisi le Québec et le Canada comme tremplins de leur croissance. Animé par un esprit entrepreneurial, BCF Avocats d'affaires se distingue comme étant le seul cabinet d'avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada chaque année depuis 2007.

1 Moyenne 2015-2022, Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec, 2015-2022 (2e édition), Centre de transfert d'entreprise du Québec, 2025.

