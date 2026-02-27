- Les vedettes du parahockey sur glace et du ski paranordique mèneront l'Équipe paralympique canadienne à Milano Cortina 2026

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le capitaine de l'équipe canadienne de parahockey sur glace Tyler McGregor (Forest, Ontario) et la vedette du ski paranordique Natalie Wilkie (Salmon Arm, Colombie-Britannique) ont été sélectionnés comme porte-drapeaux du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, a annoncé le Comité paralympique canadien, vendredi.

McGregor, qui s'apprête à participer à ses quatrièmes Jeux paralympiques d'hiver, est un leader incontesté au sein du mouvement paralympique. Co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026, il détient deux médailles d'argent paralympiques (2022, 2018) ainsi qu'une de bronze (2014). Triple champion du monde, c'est en 2024 qu'il a remporté le dernier titre mondial du Canada avec ses coéquipiers de l'équipe de parahockey sur glace.

« Le drapeau canadien représente la résilience, le courage et l'unité, des valeurs qui définissent le mouvement paralympique et l'équipe canadienne », a déclaré McGregor. « C'est l'honneur d'une vie de faire rayonner l'esprit du Canada sur la scène internationale, aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Cet honneur reflète le soutien de ma famille, de mes amis, de mes entraîneurs, de mes coéquipiers et de ma communauté, qui se sont tenus à mes côtés tout au long de mon cheminement sportif et dans la vie. »

« Je ressens une grande fierté, une profonde gratitude et un immense respect pour l'occasion qui m'est offerte de représenter une équipe qui reflète véritablement ce qu'il y a de mieux au Canada. »

Avec sept médailles paralympiques en deux participations aux Jeux, Wilkie est l'une des athlètes les plus décorées au monde en ski paranordique. Elle était l'une des étoiles montantes des Jeux de Pyeongchang 2018, où elle a récolté une médaille de chaque couleur à ses débuts paralympiques, à l'âge de 17 ans. Cette performance a été suivie de quatre autres médailles - deux d'or, une d'argent et une de bronze - à Beijing 2022. Elle est l'actuelle détentrice du globe de cristal à titre de championne générale de la Coupe du monde de parabiathlon dans la catégorie féminine debout.

« Je suis enchantée et honorée d'avoir été nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture, et ce moment est d'autant plus spécial que je le partage avec Tyler McGregor », a affirmé Wilkie. « Je me rappelle avoir été témoin de la fierté de mon entraîneur, Brian McKeever, pendant la cérémonie, lorsqu'il a porté le drapeau en 2018. C'est formidable de suivre ses traces et de me voir décerner le même honneur. Je suis reconnaissante de cette opportunité et très enthousiaste à l'idée de porter le drapeau d'un pays que je suis tellement fière de représenter. »

La cérémonie d'ouverture aura lieu à Vérone, qui n'accueillera aucune compétition lors des Jeux. En raison de cet emplacement, qui occasionnerait des déplacements importants pour tous les membres de l'équipe canadienne, McGregor, Wilkie et leurs coéquipiers de l'équipe canadienne ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture et célébreront le coup d'envoi des Jeux dans leurs villages respectifs.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Tyler et Natalie pour leur sélection bien méritée ; ce sont tous les deux des athlètes accomplis, des leaders dans leur sport et d'incroyables représentants de notre pays, a indiqué Catherine Gosselin-Després, cheffe du sport du Comité paralympique canadien. « En raison du format de la cérémonie d'ouverture et de l'endroit où elle sera présentée, nous avons décidé, de concert avec les sports, que les athlètes n'y participeront pas cette année afin de se concentrer sur la préparation de leurs compétitions respectives, qui se dérouleront le lendemain. Même si Tyler et Natalie ne porteront pas le drapeau en personne, nous les célébrerons dans leur village respectif avec toute l'Équipe paralympique canadienne, et nous sommes immensément fiers que ce soient eux qui conduisent l'équipe à l'ouverture des Jeux. »

McGregor et ses coéquipiers amorceront leur tournoi à Milano Cortina 2026 le 7 mars contre la Slovaquie, à 20 h 35, heure locale, à l'aréna Santa Giulia de Milan. Ce sera la première de trois rencontres préliminaires, alors que le Canada vise une autre participation au match pour la médaille d'or, prévu pour le 15 mars.

Wilkie se présentera sur la ligne de départ le 7 mars également, pour la compétition de sprint en biathlon, la première au programme des skieurs paranordiques canadiens. Wilkie concourra à l'épreuve féminine debout à partir de 12 h, heure locale. La compétition de ski paranordique (y compris le parabiathlon et le paraski de fond) aura lieu au Stade de ski de fond de Tesero, situé dans la région de Val di Fiemme.

« Je ne pourrais être plus heureux de voir Tyler et Natalie sélectionnés comme porte-drapeaux du Canada », a affirmé Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026. « C'est un immense honneur d'être sélectionné pour porter le drapeau et mener notre équipe aux Jeux! Natalie et Tyler ont pleinement mérité cette opportunité, car ils incarnent ce que cela signifie d'être des leaders solides sur le terrain de jeu et des athlètes qui représentent le Canada sur la scène internationale. Félicitations à tous les deux. J'ai hâte de les encourager aux Jeux. »

« Félicitations à Tyler McGregor (parahockey sur glace) et à Natalie Wilkie (ski paranordique) pour leur nomination comme porte-drapeaux de l'Équipe paralympique canadienne aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 », a déclaré l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports). « Cet honneur récompense le leadership, le dévouement et le respect que vous avez mérité grâce à vos performances et à votre contribution à l'équipe. Porter le drapeau canadien aux Jeux paralympiques est une grande responsabilité, et je sais que vous mènerez vos coéquipiers et coéquipières sur la scène mondiale avec fierté. »

Le Canada sera représenté par 50 athlètes aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, qui auront lieu du 6 au 15 mars. Le public pourra suivre la couverture des Jeux de Milano Cortina 2026 en français sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et sur Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques. La couverture en anglais sera présentée sur CBC, CBC Gem et sur le site Web de CBC pour Milano Cortina 2026 (cbc.ca/milanocortina2026).

