- Les Canadiens et Canadiennes peuvent suivre le parcours des membres de l'équipe de leur ville d'origine à la scène internationale sur CBC/Radio-Canada

- Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars

OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Une équipe de 50 athlètes, y compris quatre guides, s'apprête à concourir pour le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, qui se tiendront du 6 au 15 mars, a annoncé le Comité paralympique canadien, mercredi.

L'Équipe paralympique canadienne concourra dans chacun des sports au programme des Jeux, soit le ski para-alpin (huit athlètes) ; le parahockey sur glace (17) ; le ski paranordique, y compris le parabiathlon et le paraski de fond (15) ; le parasnowboard (5) et le curling en fauteuil roulant (5).

Une équipe de 50 athlètes, y compris quatre guides, s’apprête à concourir pour le Canada aux Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Une équipe dévouée, composée de 50 entraîneurs et membres du personnel de soutien des organismes nationaux de sport (ONS), travaillera avec les athlètes en Italie. La délégation canadienne sera composée de 163 membres, dont les athlètes, les entraîneurs, le personnel de soutien des ONS, le personnel du CPC et l'équipe de soutien.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des membres de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026. Les biographies des athlètes sont affichées ICI.

« Quel incroyable groupe d'athlètes représentera le Canada aux Jeux ! », s'est réjoui Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026. « À seulement neuf jours du début des Jeux, le compte à rebours final est déclenché et les derniers préparatifs sont en branle. J'ai hâte de soutenir cette équipe en Italie. Nous aurons tellement de belles performances à célébrer et nous serons derrière tous les athlètes lorsqu'ils tenteront de réaliser leurs objectifs sur la scène paralympique. Nous sommes heureux à l'idée de ressentir tout le soutien des Canadiens et Canadiennes, alors que nous encouragerons cette équipe ! »

« Félicitations à tous les athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026 », a déclaré Catherine Gosselin-Després, cheffe du sport au Comité paralympique canadien. « Des années de travail acharné ont été consacrées à ces Jeux par toutes les personnes concernées pour que l'équipe soit prête lorsque la compétition commencera. Nous sommes prêts à nous envoler pour Italie où nous apporterons notre soutien à l'équipe tout au long de son parcours. Les Jeux paralympiques sont l'une des scènes sportives les plus importantes, et nous sommes ravis à l'idée que tous les Canadiens et Canadiennes puissent vivre l'impact du parasport à travers les performances et l'histoire de nos athlètes. »

À propos de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026

L'équipe comprend 31 athlètes paralympiques, tandis que 19 athlètes feront leurs débuts sur la scène paralympique.

Greg Westlake (parahockey sur glace) concourra à ses sixièmes Jeux paralympiques d'hiver (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), et Adam Dixon (parahockey sur glace), Mark Arendz (ski paranordique), ainsi que Ina Forrest (curling en fauteuil roulant), en seront à leurs cinquièmes Jeux consécutifs.

Forrest a remporté une médaille lors de chacune de ses quatre précédentes participations aux Jeux paralympiques d'hiver et vise maintenant un cinquième podium consécutif.

Arendz est l'athlète qui détient le plus grand nombre de médailles dans l'équipe, soit 12, suivi de Natalie Wilkie (ski paranordique) avec sept médailles, puis de Mollie Jepsen (ski para-alpin) et Collin Cameron (ski paranordique) avec six chacun. Forrest et Westlake possèdent quatre médailles chacun.

Vingt-quatre athlètes possèdent une médaille paralympique, tandis que 17 sont des médaillés multiples.

Vingt-et-un médaillés de l'équipe des Jeux de Beijing 2022 sont de retour en 2026.

Forrest, 63 ans, est l'athlète la plus âgée de l'Équipe paralympique canadienne, tandis que la skieuse para-alpine Florence Carrier (18 ans et sept mois) est la plus jeune.

À 57 ans, Gilbert Dash, curling en fauteuil roulant, sera le débutant le plus âgé de l'équipe.

Neuf provinces sont représentées dans l'équipe : l'Ontario (23 athlètes), le Québec (neuf), la Colombie-Britannique (huit), l'Alberta (quatre), la Saskatchewan (deux), le Manitoba (un), Terre-Neuve-et-Labrador (un), la Nouvelle-Écosse (un) et l'Île-du-Prince-Édouard (un).

« L'annonce d'aujourd'hui rend hommage aux athlètes qui formeront l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 », a déclaré l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports). « Chaque athlète sélectionné compte à son actif des années de dévouement, une préparation minutieuse et un engagement indéfectible envers l'excellence. Avoir l'honneur de représenter le Canada sur la scène sportive internationale est tout un exploit ! À force de persévérance, de travail acharné et de détermination, cette équipe mérite pleinement cet honneur. Alors que nos athlètes se préparent en vue des Jeux, les Canadiens et Canadiennes de tout le pays les encourageront fièrement. »

En tant que diffuseur officiel des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, CBC/Radio-Canada offrira une couverture exhaustive des Jeux sur ses nombreuses plateformes afin de mettre en lumière les performances des paralympiens et paralympiennes pour les auditoires de partout au pays. Il sera possible de suivre la couverture des Jeux de Milano Cortina 2026 en français sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et sur Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques. La couverture en anglais sera présentée sur CBC, CBC Gem et sur le site Web de CBC pour Milano Cortina 2026 (cbc.ca/milanocortina2026).

Les Canadiens et Canadiennes ont la possibilité d'exprimer leur soutien à l'égard de l'Équipe paralympique canadienne et de la prochaine génération de para-athlètes en contribuant à la campagne #PleinsGradins de la Fondation paralympique canadienne. Dans le cadre de cette initiative, les fans sont invités à acheter un siège virtuel au montant de 25 $ et à laisser un message pour l'équipe, créant ainsi une vague de soutien pour les athlètes, d'un océan à l'autre, tout en recueillant des fonds pour le développement et la croissance du parasport au Canada. Pour vous procurer votre siège, rendez-vous sur Paralympique.ca/PleinsGradins.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 s'amorceront le 6 mars avec la cérémonie d'ouverture et se poursuivront jusqu'au 15 mars. Le calendrier de compétitions est accessible ici : Calendrier paralympique | Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 -- du 6 au 15 mars 2026

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

