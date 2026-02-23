- Les médaillés paralympiques Mollie Jepsen, Alexis Guimond et Kurt Oatway mènent l'équipe

- Les Jeux paralympiques d'hiver de 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars en Italie

OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Huit skieurs para-alpins ont été nommés en vue de concourir pour le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, ont annoncé, lundi, le Comité paralympique canadien et Canada Alpin.

Équipe paralympique canadienne des Jeux de Milano Cortina 2026 -- SKI PARA-ALPIN

Mollie Jepsen et Alexis Guimond se préparent tous les deux à prendre part à leurs troisièmes Jeux consécutifs. Jepsen, qui concourt dans la catégorie féminine debout, est la membre de l'équipe qui compte le plus grand nombre de médailles paralympiques à son palmarès, soit six (deux d'or, deux d'argent et deux de bronze). Elle a récolté quatre podiums à ses débuts en 2018 et deux autres en 2022.

« Je suis tellement heureuse de participer à mes troisièmes Jeux », a déclaré Jepsen. « Les dernières années ont été certaines des plus difficiles que j'ai eu à vivre et je suis fière de moi-même et reconnaissante à l'égard de toutes les personnes qui me soutiennent. »

« Pour moi, ces Jeux seront différents. Ayant réalisé mon objectif de vie, devenir championne paralympique en descente aux Jeux de Beijing 2022, je veux maintenant profiter des Jeux et de l'expérience. Je veux être dans le moment présent et m'imprégner de tout. Par le passé, j'avais tellement mis l'accent sur cet objectif de victoire que j'avais oublié d'apprécier tout ce qu'il a fallu que je fasse pour arriver jusqu'aux Jeux et l'accomplissement que cela représente en soi. »

Guimond, qui est également co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026, est double médaillé paralympique. En effet, lors de chacune de ses participations aux Jeux, il a remporté une médaille de bronze dans la catégorie masculine debout.

« Je suis ravi à l'idée de participer à mes troisièmes Jeux paralympiques, et je continue de chérir le rêve paralympique », s'est réjoui Guimond. « Je concourrai à ces Jeux avec toute ma confiance, ma concentration, mon expérience et ma détermination. C'est un honneur pour moi de représenter mon pays, ainsi que mes coéquipiers en tant que co-capitaine, et je suis extrêmement fier de ce que nous avons réussi à accomplir en tant qu'équipe au cours des quatre dernières années. »

Deux autres skieurs faisaient partie de la formation de 2022. Il s'agit de Michaela Gosselin (femmes debout) et de Brian Rowland (hommes assis). De plus, Kurt Oatway, qui a remporté l'or au super-G, catégorie assise, aux Jeux paralympiques de 2018, fera son retour après avoir dû se retirer des derniers Jeux en raison de blessures.

Florence Carrier (femmes debout) ainsi que Kalle Eriksson et sa guide Sierra Smith (hommes ayant une déficience visuelle) feront leurs premiers pas sur la scène paralympique.

« C'est un immense honneur de représenter le Canada à mes premiers Jeux paralympiques, et je ne pourrais être plus fier de porter et de défendre l'unifolié », a ajouté Eriksson. « Ce parcours a nécessité des années de travail acharné, de sacrifices, de croissance et de confiance, et j'ai maintenant l'occasion de mettre tout cela à profit sur la scène internationale pour le Canada. Les enjeux sont plus élevés aux Jeux, et tout le monde tentera de repousser ses limites. Ce niveau d'intensité rend la compétition passionnante et féroce, et j'ai hâte d'en faire partie. »

Le ski para-alpin est le sport dans lequel le Canada a connu le plus de succès aux Jeux paralympiques d'hiver, avec une récolte de 115 médailles depuis la première édition des Jeux en 1976. L'équipe canadienne a récolté six médailles aux derniers Jeux, en 2022, et dix en 2018 à Pyeongchang.

En Italie, les athlètes seront encadrés par un personnel de soutien dirigé par le directeur de la haute performance Matt Hallat (triple paralympien en ski para-alpin) et l'entraîneur-chef Will Marshall.

Entraîneur-chef - Will Marshall

Directeur de la haute performance - Matt Hallat

Entraîneur - Lasse Eriksson

Entraîneur - Frederic Deslongchamps

Technicien de l'équipe - Todd Cuthbert

Technicien de l'équipe - AJ Hoelke

Physiothérapeute de l'équipe - Jenny Dea

Physiothérapeute de l'équipe - John Roberts

Médecin de l'équipe - Dr Warren Thirsk

Préparation physique - Laura Strenger

La compétition de ski para-alpin se déroulera au Centre de ski alpin de Tofane à Cortina d'Ampezzo et s'étendra sur toute la durée des Jeux :

7 mars : Descente

9 mars : Super-G

10 mars : Combiné alpin

12 mars : Slalom géant féminin

13 mars : Slalom géant masculin

14 mars : Slalom féminin

15 mars : Slalom masculin

« Je suis très honoré d'accueillir nos athlètes para-alpins dans l'équipe et de compléter officiellement l'Équipe paralympique canadienne pour Milano Cortina 2026 », a indiqué Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026. « Cette annonce revêt une importance particulière pour moi, car j'ai eu le privilège de m'entraîner et de concourir aux côtés de plusieurs de ces remarquables athlètes, et je considère réellement cette équipe comme une deuxième famille. »

« Tout au long de la saison, j'ai été impressionné par l'élan remarquable pris par les membres de ce groupe, et je suis impatient de les encourager -- bruyamment et fièrement -- depuis la zone d'arrivée, à Cortina, dans à peine quelques semaines. »

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 auront lieu du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes qui concourront dans six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 50 athlètes aux Jeux.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés à l'Équipe paralympique canadienne à ce jour.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La composition définitive de l'équipe sera dévoilée avant le début des Jeux.

