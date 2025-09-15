TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Turo , la plus grande plateforme d'autopartage entre particuliers au monde, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) pour permettre aux voyageurs du Canada d'obtenir des milles chaque fois qu'ils réservent une voiture sur Turo.

Avec plus de 10 millions d'adhérents AIR MILES actifs dans tout le pays, ce partenariat représente un nouveau moyen efficace d'obtenir des récompenses tout en ayant accès aux milliers de voitures à louer sur Turo. Des berlines pratiques aux VUS familiaux, en passant par les VÉ haut de gamme et les décapotables, Turo permet de trouver facilement la voiture idéale pour chaque voyage.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Turo, une marque qui continue de susciter un vif intérêt auprès de nos adhérents, et d'enrichir notre coalition en pleine expansion », a déclaré Jason Beales, directeur de la stratégie et des affaires commerciales chez AIR MILESMD. « Grâce à cette collaboration élargie, les adhérents peuvent désormais obtenir des milles non seulement lors de leur première réservation Turo, mais aussi à chaque réservation ultérieure, ce qui crée de la valeur et fidélise la clientèle. »

Les adhérents AIR MILES qui s'inscrivent à Turo et effectuent leur premier voyage peuvent obtenir 200 milles en prime, puis un mille par tranche de 15 $ dépensés lors de leurs prochains voyages avec Turo. En liant leurs comptes Turo et AIR MILES, les voyageurs au Canada peuvent découvrir d'autres façons d'accumuler des milles en voyageant au pays, que ce soit pour une escapade de fin de semaine, une longue aventure ou une journée de magasinage.

L'attrait principal de Turo réside dans sa capacité à fournir la voiture idéale pour chaque personne. Contrairement aux entreprises de location de voitures traditionnelles, les invités de Turo peuvent choisir la marque et le modèle dont ils ont besoin, plutôt que de se contenter d'une location générique. Les options de livraison flexibles à l'aéroport, à l'hôtel ou à domicile facilitent les déplacements, tandis que la tarification transparente et les options supplémentaires, telles que le matériel de camping ou les sièges pour enfant, garantissent de trouver le bon véhicule, selon tous les budgets.

« Alors que les coûts continuent d'augmenter, les Canadiennes et Canadiens recherchent des moyens plus intelligents et économiques de voyager », a déclaré Bassem El-Rahimy, vice-président de Turo Canada. « À partir d'aujourd'hui, les voyages Turo deviennent encore plus avantageux. Notre partenariat avec AIR MILES permet aux voyageurs de profiter plus facilement de la voiture idéale, tout en accumulant des milles qu'ils peuvent ensuite échanger contre des articles, des voyages, des événements et des attractions, ou instantanément contre des produits du quotidien, en magasin ou en ligne, grâce à Argent AIR MILESMD. »

Cette annonce survient alors que Turo connaît un grand succès à la grandeur du Canada. L'entreprise s'est implantée au Yukon en juillet et est désormais présente sur les principaux marchés de la plupart des provinces, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour commencer à accumuler des milles, les adhérents AIR MILES peuvent s'inscrire à Turo ici : https://turo.com/ca/fr/voiture-location/canada/air-miles



Pour en savoir plus sur ce partenariat : https://turo.com/blog/canada/fr/annonces/turo-et-air-miles-font-equipe-pour-recompenser-vos-voyages/

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture parfaite pour aller où vous le désirez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance au Canada, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Australie. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous vouliez un véhicule robuste ou une décapotable élégante, vous pouvez éviter les agences de location et choisir parmi une sélection de voitures uniques partagées par des hôtes locaux. Les entrepreneurs peuvent prendre le volant de leur avenir en devenant hôtes et en créant une nouvelle source de revenus avec Turo, en tirant parti de notre plateforme bien établie pour atteindre leurs objectifs. Avec pour mission inébranlable de mieux exploiter les 1,5 milliard de voitures dans le monde, Turo libère la valeur cachée des actifs inutilisés ou sous-utilisés, permettant à chacun de prendre le volant.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 9,7 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

SOURCE Turo Inc.

Personne-ressource: Sarah Gooding, [email protected]