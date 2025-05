La hausse des dépenses incite de plus en plus de Canadiens à se tourner vers des alternatives flexibles comme le covoiturage, dont 87 % des utilisateurs constatent des bénéfices positifs.

TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ -- Le quatrième Indice de possession de véhicules, une étude comparative de Turo, le chef de file mondial de la location de voitures entre particuliers, montre que la perception des Canadiens concernant la propriété automobile évolue : elle passe d'un symbole de liberté à un fardeau financier.

L'étude, réalisée en partenariat avec Léger, a révélé que, bien que 70 % des Canadiens déclarent que leurs coûts mensuels liés à leur voiture sont plus élevés qu'ils ne le souhaiteraient, 78 % des Canadiens affirment qu'il leur serait impossible de se passer de leur voiture. Cela reflète à quel point la possession d'une voiture est profondément ancrée dans la structure sociale et économique du pays.

Comparativement à 2024, les coûts liés à la possession d'une voiture ont augmenté de 9 %, passant de 5 205 $ à 5 497 $ par an. Cela a poussé plus de la moitié (55 %) des Canadiens à apporter des ajustements pour réduire ces dépenses liées à la voiture, et 42 % à sacrifier leurs dépenses dans d'autres domaines de leur vie en raison de la possession d'une voiture. Cette pression financière sur les Canadiens devrait s'aggraver, les tarifs proposés pouvant potentiellement augmenter ces coûts de 25 % supplémentaires -- forçant de nombreux Canadiens à reconsidérer s'ils peuvent se permettre de posséder un véhicule.

« Avec la vie devenant de plus en plus chère, les Canadiens cherchent davantage de moyens pour économiser sur les dépenses automobiles et compenser ces coûts. C'est pourquoi des options alternatives comme le partage de voitures continuent de gagner en popularité », a déclaré Bassem El-Rahimy, vice-président de Turo.

L'étude révèle qu'un nombre croissant de Canadiens sont prêts à adopter des alternatives à la possession traditionnelle de voitures.

48 % des propriétaires de voitures canadiens interrogés disent préférer payer pour une voiture uniquement lorsqu'ils en ont besoin, étant donné qu'une voiture appartenant à une seule personne (conduite par une seule personne dans le foyer) reste inutilisée pendant presque 95 % de la journée (22,5 heures).

41 % souhaitent disposer de meilleures options de transport pour éviter d'avoir besoin d'une voiture.

Les résultats de l'étude montrent clairement que les Canadiens dépendent fortement de leur voiture et ne veulent pas s'en passer, même avec la hausse du coût de la vie. Cela explique pourquoi de plus en plus de personnes envisagent le partage de voitures ou la location de véhicules.

87 % des personnes ayant essayé le partage de voitures disent qu'elles l'utiliseraient de nouveau (en hausse de 8 % au cours des 18 derniers mois).

Les principales raisons de choisir le partage de voitures incluent le coût abordable et la commodité.

Les principaux cas d'utilisation du partage de voitures incluent les voyages domestiques, les courses, les voyages d'affaires et les voyages internationaux.

« Les services de partage de voitures comme Turo permettent aux propriétaires de gagner un revenu supplémentaire pour couvrir leurs dépenses de véhicule en laissant simplement d'autres personnes réserver leur voiture quand elle ne l'utilise pas. Nous observons une forte augmentation des locations pendant les mois d'été, les hôtes de Turo gagnant en moyenne plus de 3 500 $. Les Canadiens souhaitant compenser leurs coûts de vie croissants devraient envisager de mettre leur voiture en location avant l'été pour profiter pleinement de cette demande accrue. C'est une solution gagnante pour les propriétaires et les locataires, qui bénéficient de la commodité et de l'absence d'engagement financier à long terme qu'offre le partage de voitures », a déclaré El-Rahimy.

Pour plus d'informations, visitez le site de Turo.

À propos de l'étude :

Le sondage a été réalisé par Léger pour Turo au Canada, du 4 au 14 décembre 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens anglophones ou francophones âgés de 25 ans ou plus. Seul le rapport d'analyse officiel, dont s'inspire ce communiqué de presse, est endossé par Léger.

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture parfaite pour aller où vous le désirez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous vouliez un véhicule robuste ou une décapotable élégante, vous pouvez éviter les agences de location et choisir parmi une sélection de voitures uniques partagées par des hôtes locaux. Les entrepreneurs peuvent prendre le volant de leur avenir en devenant hôtes et en créant une nouvelle source de revenus avec Turo. Ainsi, vous pouvez tirer parti de notre plateforme afin d'atteindre vos objectifs.

Avec pour mission inébranlable de maximiser l'utilisation des 1,5 milliard de voitures dans le monde, Turo débloque la valeur cachée des voitures sous-utilisées, encourageant quiconque à prendre le volant. Trouvez ce qui vous transporte® -- Turo

À propos de Léger

Léger est la plus grande société d'études de marché et d'analyse à propriété canadienne, avec plus de 300 employés répartis dans huit bureaux au Canada et aux États-Unis. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour en savoir plus, visitez leger360.com.

SOURCE Turo Inc.

Media Contact:

Christina Mangiola

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2056077/Turo_Logo.jpg

SOURCE Turo Inc.