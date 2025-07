Une étape marquante qui confirme que l'économie de partage est passée d'un phénomène d'adoption précoce à une solution de revenu grand public dans un contexte de hausse du coût de la vie.

TORONTO, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Turo, la plus grande plateforme d'autopartage au monde, annonce aujourd'hui que les propriétaires canadiens ont collectivement gagné plus de 300 millions de dollars en partageant leur véhicule sur la plateforme depuis son lancement au Canada en 2016.*

Ce cap des 300 millions de dollars versés aux hôtes représente une contribution significative à l'économie canadienne, à un moment où la hausse du coût de la vie met les ménages sous pression. Avec un coût moyen de possession automobile atteignant 5,497$ par an - en hausse de 9 % selon l'indice Turo de la possession automobile 2025 - les propriétaires canadiens sont de plus en plus nombreux à transformer leur véhicule inutilisé en source de revenus.

« Pour la majorité des Canadiens, leur voiture reste inutilisée 95 % du temps -- mais ce n'est pas une obligation », explique Bassem El-Rahimy, vice-président de Turo Canada. « Mettre son véhicule en location sur Turo permet aux Canadiens de mieux rentabiliser ce qu'ils possèdent déjà. Que ce soit pour payer des factures, financer une passion ou lancer une entreprise, de plus en plus de gens réalisent que leur voiture peut travailler pour eux -- et non l'inverse. »

Turo accueille des hôtes de tous horizons. Certains partagent un seul véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que d'autres ont trouvé le modèle si rentable qu'ils en ont fait une activité à temps plein - certains allant même jusqu'à inscrire 50 voitures sur la plateforme.

Des parcours inspirants qui illustrent une tendance nationale

La croissance de Turo au Canada est portée par des entrepreneurs comme Ian Thomas, un hôte de Vancouver, qui a passé d'une seule voiture à une flotte florissante de 10 véhicules en seulement deux ans.

« J'ai commencé avec ma voiture personnelle pendant mes études, juste pour essayer », raconte Thomas. «Les usagers canadiens étaient très respectueux de mes véhicules, et j'ai été surpris de voir les réservations arriver si rapidement. Ce qui n'était au départ qu'une expérience est devenu une véritable activité secondaire. C'est allé beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé.» Les hôtes canadiens gagnent en moyenne 3,500$ pendant les mois d'été, un revenu qui sert souvent à compenser les hausses du coût de la vie, financer des études ou bâtir un fonds d'urgence.

L'essor du tourisme local stimule la demande

Ce cap important survient alors que les Canadiens optent de plus en plus pour des voyages locaux, ce qui génère une forte demande pour des véhicules uniques dans les destinations populaires. Selon un sondage Léger, 77 % des Canadiens prévoient voyager à l'intérieur du pays - une hausse de 8 % par rapport à l'an dernier - ce qui favorise l'essor de l'autopartage comme alternative aux agences de location traditionnelles.

« Les voyageurs recherchent des expériences authentiques et souhaitent encourager les communautés locales », affirme El-Rahimy. « En réservant sur Turo, vous ne louez pas seulement une voiture - vous soutenez directement un particulier canadien et injectez de l'argent dans l'économie locale, d'un océan à l'autre. »

Une plateforme sécurisée et rassurante pour tous

Cette adoption grandissante a été rendue possible grâce à une couverture d'assurance complète qui répond aux besoins des hôtes comme des invités. Chaque réservation inclut une couverture responsabilité civile de 2 millions de dollars, et les plans de protection couvrent les dommages matériels jusqu'à la valeur totale du véhicule, soit un maximum de 150 000 $.

« La confiance et la sécurité sont au cœur de l'économie de partage », précise El-Rahimy. « La couverture fournie par Economical Insurance et ICBC donne confiance aux hôtes comme aux invités, ce qui a été essentiel pour permettre à Turo de dépasser les cercles d'adoption précoce. »

L'avenir de l'autopartage au Canada

L'entreprise prévoit poursuivre son expansion à travers le pays, avec un lancement récent au Yukon. Turo est maintenant disponible en Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Yukon.

*Données basées sur les revenus des hôtes au Canada entre avril 2016 et juillet 2025.

