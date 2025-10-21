Une formule flexible qui permet d'utiliser une voiture pendant plusieurs mois, sans les responsabilités liées à la propriété.

TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Turo , la plus grande plateforme d'autopartage au monde, lance aujourd'hui une formule abordable, pratique et sans engagement à long terme, qui se veut une nouvelle façon d'avoir accès à une voiture sans passer par la propriété traditionnelle.

Cette nouvelle offre propose une façon simple et conviviale de parcourir des milliers de marques et de modèles disponibles à la réservation pour un mois ou plus, tout en offrant la flexibilité de prolonger ou de raccourcir la réservation selon les besoins. Les invités pourront aussi payer leur réservation en versements mensuels et connaître le coût total dès le départ, évitant ainsi les mauvaises surprises souvent liées à la possession d'un véhicule, comme l'entretien régulier, la mise de fonds ou la dépréciation.

Turo répond à une évolution du comportement des consommateurs, qui privilégient désormais l'accès à une voiture plutôt que la propriété, en raison de la hausse des prix d'achat, des primes d'assurance et des coûts de réparation. Selon un récent sondage mené par Turo , 44 % des propriétaires de voiture au Canada seraient intéressés par l'accès à un véhicule pour une période prolongée, sans le fardeau financier associé à la possession. Cette tendance se reflète d'ailleurs dans la croissance des réservations de trois mois ou plus, qui constituent le segment connaissant la plus forte progression sur Turo cette année, avec une croissance annuelle à trois chiffres.

« Les Canadiens et les Canadiennes repensent ce que signifie "posséder" un véhicule, affirme Bassem El-Rahimy, vice-président de Turo pour le Canada. Dans l'économie actuelle, la flexibilité est essentielle, qu'il s'agisse de personnes en transition professionnelle, de travailleurs et travailleuses à distance qui s'installent temporairement ailleurs ou encore de couples et de retraités dont le mode de vie évolue. Les gens veulent avoir accès à un véhicule lorsqu'ils en ont besoin, sans le stress financier ni l'engagement à long terme qu'entraîne la propriété. »

En offrant une nouvelle façon d'accéder à un véhicule sans engagement à long terme, Turo permet aux personnes à la recherche d'une voiture de contourner le concessionnaire et de choisir le véhicule de leur choix directement depuis leur téléphone, dans le confort de leur foyer. Le lancement de cette nouvelle formule s'inscrit dans la mission de Turo, qui vise à maximiser l'utilisation des 1,5 milliard de véhicules existants dans le monde en répondant aux besoins de déplacement des consommateurs à l'aide de voitures déjà en circulation, plutôt que de contribuer à la production massive de véhicules qui demeurent inutilisés 95 % du temps . Turo s'impose ainsi comme l'une des options les plus flexibles sur le marché, élargissant son modèle d'affaires novateur au-delà des réservations de courte durée et remettant en question les conventions de la propriété automobile traditionnelle.

Il est maintenant possible de réserver des voyages d'un mois ou plus sur Turo, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Pour en savoir plus et découvrir les véhicules offerts, visitez bit.ly/turo-oubliez-le-concessionnaire.

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture parfaite pour aller où vous le désirez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous vouliez un véhicule robuste ou une décapotable élégante, vous pouvez éviter les agences de location et choisir parmi une sélection de voitures uniques partagées par des hôtes locaux. Les entrepreneurs peuvent prendre le volant de leur avenir en devenant hôtes et en créant une nouvelle source de revenus avec Turo. Ainsi, vous pouvez tirer parti de notre plateforme afin d'atteindre vos objectifs.

Avec pour mission inébranlable de maximiser l'utilisation du 1,5 milliard de voitures dans le monde, Turo débloque la valeur cachée des voitures sous-utilisées, encourageant quiconque à prendre le volant. Trouvez ce qui vous transporte -- Turo

Pour en savoir plus à propos de Turo, visitez https://turo.com/ca/fr .

