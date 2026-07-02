Turo arrive à l'aéroport international YUL Montréal-Trudeau, élargissant ainsi les possibilités de déplacement pour les visiteurs

Les voyageurs peuvent désormais profiter d'une procédure d'enregistrement des véhicules simplifiée, avec des points de prise en charge et de retour dédiés à l'aéroport YUL

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Turo, la plateforme de location de voitures, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec ADM Aéroports de Montréal, offrant ainsi aux voyageurs un moyen plus simple et plus personnalisé d'accéder à des véhicules directement depuis l'aéroport international YUL Montréal-Trudeau. Plus de 1 000 véhicules sont actuellement disponibles à la livraison à YUL via Turo.

Grâce à ce partenariat, les clients de Turo arrivant à l'aéroport YUL Montréal-Trudeau peuvent retrouver leur hôte dans des stationnements réservés à cet effet. Ils peuvent également procéder à l'enregistrement à distance du véhicule qu'ils ont réservé et commencer leur voyage quelques minutes seulement après l'atterrissage. Les voyageurs disposent désormais d'une option supplémentaire sous la forme d'une plateforme de location de voitures.

Cette collaboration marque une nouvelle étape importante dans l'expansion continue de Turo à travers le Canada et témoigne de la demande croissante pour des alternatives plus personnalisables à la location de voitures traditionnelle. Elle s'inscrit également dans le prolongement du réseau grandissant de partenariats aéroportuaires de Turo à travers le pays, qui vise à offrir une expérience de voyage plus fluide tant aux voyageurs qu'aux hôtes.

« Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat avec Turo à YUL Montréal-Trudeau et ainsi offrir une option de transport alternatif pour les voyageurs qui souhaitent utiliser un service d'autopartage entre particuliers, a déclaré Lakdar Kamouche, Direction, Stationnements et transport au sol chez ADM Aéroports de Montréal. Turo apporte une expertise reconnue avec une présence dans plusieurs aéroports canadiens, où son modèle contribue déjà à diversifier les options de mobilité offertes aux voyageurs. »

La plateforme de Turo permet aux voyageurs d'accéder à des milliers de véhicules uniques partout au Canada, notamment des voitures compactes, des VUS, des voitures de luxe, des véhicules électriques, des camions et des minivans, de centaines de marques et de modèles différents. Les voyageurs peuvent également personnaliser leur voyage avec des options supplémentaires telles que des sièges d'auto pour enfants, des porte-vélos et du matériel de camping.

« Alors que les attentes en matière de voyage ne cessent d'évoluer, les voyageurs recherchent plus de flexibilité, de simplicité et d'options de transport personnalisées », a déclaré Bassem El-Rahimy, vice-président de Turo Canada. « Ce partenariat à l'aéroport YUL Montréal-Trudeau permet aux voyageurs d'atterrir, de localiser le véhicule qu'ils ont réservé sur Turo et de prendre la route rapidement, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les hôtes locaux. »

Turo est actuellement présent dans toutes les provinces canadiennes et compte des centaines de milliers de voyageurs et d'hôtes à travers le pays.

À propos de Turo

Turo réinvente la location pour offrir à tous une plus grande liberté, grâce à des centaines de milliers de véhicules proposés par un vaste réseau d'hôtes locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie. En éliminant les tracas et la rigidité de la location traditionnelle, Turo permet aux clients de choisir exactement le véhicule qu'ils souhaitent, de le récupérer où ils le souhaitent et de le garder aussi longtemps qu'ils en ont besoin.

SOURCE Turo Canada Co ULC

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