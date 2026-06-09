La hausse des déplacements estivaux incite de plus en plus de Québécois à transformer leur voiture en source de revenus supplémentaires

Les réservations de voitures de location pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste ont augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Turo, la plateforme de location de voitures, révèle aujourd'hui que l'engouement croissant pour les festivals estivaux et les fins de semaine les plus populaires du Québec incite de plus en plus de Québécois à mettre leur véhicule en location sur la plateforme afin de compléter leurs revenus. Les annonces de véhicules sur Turo à Montréal ont augmenté de 22 % au cours de la première semaine de mai par rapport à la même période l'année dernière1, tandis que les réservations de voitures de location pour les grands événements estivaux du Québec ont augmenté de 19 % d'une année à l'autre2.

L'été dernier, les hôtes montréalais ont gagné près de 2 millions de dollars au total grâce aux quatre plus grands événements estivaux du Québec - le Grand Prix du Canada de Formule 1, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Festival international de jazz de Montréal et le Festival musique et arts Osheaga3 - ce qui a représenté une source de revenus considérable pour les propriétaires de voitures de la région.

À l'approche du mois de juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste s'annonce comme l'une des périodes les plus achalandées de l'été au Québec en matière de location de voitures, les réservations pour cette fête ayant déjà augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière4. En 2025, les hôtes Turo de la région métropolitaine de Montréal ont gagné près de 400 000 dollars au total pendant la période de la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

« Les Québécois ont du mal à joindre les deux bouts dans le contexte économique actuel. Qu'il s'agisse des courses, de l'essence ou des loyers, les coûts ont grimpé et ne baissent pas », a déclaré Bassem El Rahimy, vice-président de Turo Canada. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous constatons un afflux croissant d'hôtes Turo qui rejoignent notre plateforme avant le 24 juin. Des retraités aux parents au foyer, en passant par les étudiants, louer son véhicule est un moyen quasi passif de gagner, dans de nombreux cas, des centaines de dollars chaque mois. C'est l'économie collaborative à son meilleur : des habitants locaux qui accueillent des gens du monde entier tout en se remplissant les poches. »

Les Québécois qui souhaitent mettre en location leurs véhicules éligibles sur Turo peuvent commencer par créer un compte et suivre une formation en ligne qui ne prendra pas plus de dix minutes. Les hôtes doivent également disposer d'une assurance valide avant de mettre leur véhicule en location.

Depuis son lancement au Québec en 2016, les hôtes Turo dans toute la province ont gagné au total plus de 65 millions de dollars en mettant leurs véhicules en location sur la plateforme. Alors que les réservations s'accélèrent déjà à l'approche de la période estivale la plus chargée au Québec, l'année 2026 s'annonce comme l'une des saisons les plus lucratives à ce jour pour les hôtes de Montréal.

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1 Basé sur l'augmentation du nombre d'annonces à Montréal au cours de la première semaine de mai 2025 par rapport à la première semaine de mai 2026. 2 D'après les réservations effectuées sur Turo lors des quatre plus grands événements de l'été au Québec : le Grand Prix du Canada de Formule 1, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Festival international de jazz de Montréal et le Festival musique et arts Osheaga 2026. 3 D'après les montants gagnés aux dates du Grand Prix du Canada de Formule 1, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, du Festival international de jazz de Montréal et du Festival musique et arts Osheaga 2025. 4Basé sur les réservations Turo pour des trajets débutant et se terminant entre le 19 et le 29 juin dans la région métropolitaine de Montréal (Montréal et Laval), effectuées au plus tard le 20 mai de chaque année concernée.

À propos de Turo

Turo réinvente la location pour offrir à tous une plus grande liberté, grâce à des centaines de milliers de véhicules proposés par un vaste réseau d'hôtes locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie. En éliminant les tracas et la rigidité de la location traditionnelle, Turo permet aux clients de choisir exactement le véhicule qu'ils souhaitent, de le récupérer où ils le souhaitent et de le garder aussi longtemps qu'ils en ont besoin.

SOURCE Turo Canada Co ULC

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