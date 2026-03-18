Les résultats régionaux mettent en évidence des différences marquées en matière de possession d'un véhicule, d'habitudes de déplacement et de coûts entre Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.

TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - Turo, la plateforme de location de voitures, a publié les nouveaux résultats régionaux de son étude intitulée « La situation de la propriété automobile au Canada en 2026 », qui révèlent que les taux de possession automobile et les coûts varient considérablement d'un grand centre urbain à l'autre au Canada.

Les données mettent en évidence une évolution des mentalités concernant la possession d'une voiture dans des villes telles que Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, alors que la hausse des coûts et l'évolution des besoins en matière de mobilité influencent la manière dont les Canadiens utilisent les véhicules.

Toronto affiche le taux de propriété automobile le plus bas parmi les grandes villes

Parmi les plus grandes villes du Canada, Toronto affiche la plus faible proportion de résidents propriétaires d'un véhicule : seuls 72 % des Torontois déclarent posséder une voiture, un chiffre bien inférieur à la moyenne nationale de 85 %.

Les contraintes financières semblent jouer un rôle déterminant. L'étude révèle que 40 % des automobilistes de Toronto affirment que le fait de posséder une voiture les oblige à réduire leurs dépenses dans d'autres domaines de leur vie. À l'échelle de la province, les automobilistes ontariens doivent faire face à des coûts de possession de voiture parmi les plus élevés du pays, dépensant en moyenne 5 575 $ par an pour l'achat et l'entretien d'un véhicule. Ce montant est supérieur de 26 % à celui des automobilistes de la Colombie-Britannique.

Le Québec connaît l'un des plus importants changements par rapport à la propriété automobile

Le Québec a enregistré l'une des variations les plus marquantes d'une année à l'autre en matière de possession d'une voiture au Canada.

La proportion de Québécois possédant une voiture a chuté de huit points de pourcentage entre 2025 et 2026, tombant à 79 %, contre une moyenne nationale de 85 %.

Malgré cette baisse, le Québec affiche également le coût moyen de possession d'une voiture le plus bas du Canada, les conducteurs dépensant en moyenne 4 067 $ par an.

Le taux de propriété automobile reste élevé en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le taux de propriété automobile reste relativement élevé. Le rapport indique que 79 % des habitants de la province possèdent un véhicule, soit une hausse de 3 % par rapport à 2025. Le coût annuel moyen de possession d'un véhicule en Colombie-Britannique s'élève à 4 432 $, soit une baisse de 157 $ par rapport à l'année dernière.

Les habitants de Vancouver conduisent plus souvent que la plupart des Canadiens, avec une moyenne de 5,2 jours par semaine, contre une moyenne nationale de cinq jours par semaine ou 4,6 jours par semaine à Montréal. Malgré la fréquence à laquelle les Vancouvérois prennent le volant, nombreux sont ceux qui commencent à se questionner quant aux inconvénients financiers liés à la possession d'une voiture. Vingt pour cent des habitants de Vancouver affirment que s'ils pouvaient remonter le temps, ils opteraient pour une autre approche en matière de possession d'une voiture, contre une moyenne nationale de 12 %.

Les contraintes financières influencent également les comportements. Vingt-et-un pour cent des habitants de Vancouver déclarent utiliser plus souvent les transports en commun pour réduire leurs dépenses liées à la voiture, contre 11 % à l'échelle nationale, tandis que 36 % déclarent conduire moins pour réduire les coûts liés à la voiture, contre 32 % à l'échelle nationale.

Calgary reste la grande ville canadienne la plus dépendante des voitures

Les données montrent que Calgary reste l'une des grandes villes du Canada les plus dépendantes des voitures, ses habitants étant beaucoup plus susceptibles de posséder un véhicule et de s'en servir que ceux d'autres grands centres urbains.

93 % des habitants de Calgary déclarent posséder ou louer un véhicule, ce qui représente le taux de propriété automobile le plus élevé parmi les villes étudiées. 51 % des habitants de Calgary se déplaçant pour le travail le font avec une voiture personnelle, contre 39 % à Toronto et 28 % à Montréal.

Les travailleurs de Calgary font également la navette plus souvent que ceux d'autres villes, avec une moyenne de 4,2 jours de trajet par semaine, et 58 % d'entre eux se rendant au travail cinq jours par semaine ou plus.

Même parmi les résidents qui ne possèdent pas de voiture actuellement, 88 % déclarent qu'ils aimeraient en acheter ou en louer une à l'avenir, ce qui représente la demande la plus forte en matière de possession d'une voiture parmi les grandes villes canadiennes.

Les tendances en matière de propriété automobile divergent d'une ville canadienne à l'autre

Si la possession d'un véhicule reste courante dans tout le pays, l'étude met en évidence la manière dont l'aménagement urbain, les habitudes de déplacement et les contraintes financières donnent lieu à des schémas de possession automobile très différents à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary.

« La façon dont les Canadiens envisagent la possession d'une voiture dépend de plus en plus de la ville où ils vivent », a déclaré Bassem El-Rahimy, Vice-président de Turo Canada. « Dans les grandes villes axées sur les transports en commun, comme Toronto et Montréal, beaucoup de gens remettent en question la nécessité de posséder une voiture à plein temps, tandis que dans des villes comme Calgary, la voiture reste indispensable au quotidien. À mesure que ces tendances divergent, de plus en plus de Canadiens envisagent d'avoir accès à une voiture lorsqu'ils en ont besoin plutôt que d'en être propriétaires toute l'année. »

Ces données régionales s'appuient sur les conclusions du rapport national de Turo intitulé « La situation de la propriété automobile au Canada en 2026 », qui examine comment les pressions économiques, les droits de douane et l'évolution des habitudes de mobilité redéfinissent la façon dont les Canadiens envisagent les transports.

Le sondage a été publié sur le forum Angus Reid pour le compte de Turo et réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1 509 Canadiens anglophones et/ou francophones âgés de 25 ans ou plus.

Consultez l'étude « La situation de la propriété automobile au Canada en 2026 ».

À propos de Turo

Turo réinvente la location pour offrir à tous une plus grande liberté, grâce à des centaines de milliers de véhicules proposés par un vaste réseau d'hôtes locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie. En éliminant les tracas et la rigidité de la location traditionnelle, Turo permet aux clients de choisir exactement le véhicule qu'ils souhaitent, de le récupérer où ils le souhaitent et de le garder aussi longtemps qu'ils en ont besoin.

SOURCE Turo Canada Co ULC

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