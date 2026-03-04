Une nouvelle étude sur la possession de voitures en 2026 révèle que moins de Canadiens envisagent d'acheter une voiture en raison de l'intensification des tensions commerciales

TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Turo, la plateforme de location de voitures, publie aujourd'hui sa quatrième étude annuelle sur l'état de la possession de voitures au Canada. Cette étude révèle que l'incertitude tarifaire et les relations commerciales tendues entre le Canada et les États-Unis constituent désormais un nouveau facteur de pression qui influence la possession de voitures au Canada.

L'étude nationale révèle que trois Canadiens sur quatre (75 %) craignent que les droits de douane entrainent une augmentation des prix des véhicules en 2026. Par conséquent, près d'un Canadien sur trois affirme qu'il est moins susceptible d'acheter un véhicule en raison de la menace des droits de douane. Depuis 2024, la proportion de Canadiens qui envisagent d'acheter un véhicule au cours des trois prochaines années a chuté de 15 %, à un moment où la possession d'une voiture pèse déjà lourdement sur le budget des ménages.

Les tensions commerciales influencent également les préférences d'achat. Sept Canadiens sur dix (70 %) affirment qu'ils n'achèteraient pas de véhicule fabriqué aux États-Unis tant que les relations entre le Canada et les États-Unis ne se seront pas améliorées.

Voici d'autres conclusions nationales majeures de l'étude :

Les jeunes Canadiens ont de plus en plus du mal à s'offrir une voiture

Bien que le pourcentage de Canadiens de tous les groupes d'âge qui possèdent une voiture demeure stable à 85 %, l'étude montre un fossé générationnel qui se creuse. Les jeunes Canadiens font face aux coûts les plus élevés et manifestent la plus grande résistance à l'achat traditionnel.

Les conducteurs de la génération Z déclarent les dépenses automobiles annuelles les plus élevées de toutes les générations, soit en moyenne 5 820 $ par an

36 % des Canadiens de la génération Z ne possèdent pas de véhicule, contre 15 % pour tous les groupes d'âge

Baisse de 9 % du nombre de propriétaires de voitures âgés de 25 à 34 ans entre 2025 et 2026

« Être propriétaire d'une voiture n'a plus de sens », a déclaré William Foran, un Torontois de 25 ans qui ne possède pas de voiture. « Lorsqu'on additionne l'assurance, l'essence et les mensualités, cela revient presque à un crédit immobilier. « Je préfère simplement louer une voiture quand j'en ai besoin pour quelques jours. »

Les Canadiens conduisent moins pour faire face à la hausse des coûts

Malgré une baisse de 9 % des coûts moyens de possession d'une voiture qui s'établit désormais à 4 999 $ par an, les pressions financières demeurent élevées pour de nombreux Canadiens. Plus de trois Canadiens sur quatre (77 %) affirment que leurs dépenses mensuelles liées à leur voiture dépassent leurs moyens, avec une hausse de 10 % par rapport à l'an dernier.

Par conséquent, plus de la moitié des Canadiens (56 %) déclarent avoir changé la façon dont ils utilisent leurs véhicules pour réduire les coûts :

32 % déclarent conduire moins pour réduire leurs dépenses.

Les Canadiens devraient conduire 409 heures en 2026, contre 414 heures en 2025

En moyenne, les véhicules canadiens restent garés 22,6 heures par jour, soit près de 95 % du temps.

Les locations à long terme gagnent en popularité

À mesure que les frustrations liées au coût de possession augmentent, les Canadiens se demandent de plus en plus si posséder une voiture est le seul moyen d'y avoir accès. Les locations à long terme apparaissent comme une alternative flexible pour les conducteurs soucieux de leur budget qui souhaitent avoir accès à un véhicule sans engagement financier à long terme.

54 % des Canadiens affirment préférer économiser de l'argent en utilisant une voiture uniquement lorsqu'ils en ont besoin plutôt que d'en posséder une ou d'en louer une.

41 % affirment qu'ils envisageraient de louer un véhicule pour une longue période, et près d'un sur dix prévoit le faire au cours des 12 prochains mois.

42 % citent l'attrait des locations à long terme, qui permettent d'éviter l'engagement à long terme qu'implique un contrat de location traditionnel.

« L'incertitude économique oblige les Canadiens à repenser ce que signifie vraiment « posséder » une voiture », a déclaré Bassem El-Rahimy, directeur de Turo Canada. « Des tarifs douaniers aux pressions liées au coût de la vie, la flexibilité est plus importante que jamais pour les Canadiens. Nous constatons un intérêt croissant de la part des personnes qui changent d'emploi et traversent différentes phases de leur vie, et qui souhaitent avoir accès à un véhicule sans les contraintes financières ou l'engagement à long terme qu'impose la possession d'un véhicule. »

Cet intérêt se traduit de plus en plus par une demande réelle. Au cours des 12 derniers mois, Turo a enregistré une augmentation de 100 % des réservations de location de voitures à long terme au Canada, sur la base de milliers de voyages d'une durée supérieure à un mois.

Le sondage a été réalisé sur le forum Angus Reid pour le compte de Turo et mené auprès d'un échantillon représentatif de 1 509 Canadiens anglophones et/ou francophones âgés de 25 ans ou plus.

Lisez l'étude 2026 sur l'état de la possession de voitures au Canada.

