ISTANBUL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Turkcell et ZTE/Netaş ont signé une nouvelle entente de collaboration dans le domaine de l'accès fixe sans fil (FWA). Dans le cadre de cette collaboration, la solution FWA de nouvelle génération de ZTE/Netaş, qui combine les technologies 5G et Wi-Fi 7, sera positionnée au sein de l'écosystème Turkcell 5G Superbox pour soutenir la vision haut débit de Turkcell.

Turkcell et ZTE/Netaş collaborent sur la superbox de nouvelle génération avec le support 5G et Wi-Fi 7 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Turkcell 5G Superbox offre l'Internet par fibre optique sur le réseau 5G sans avoir besoin d'une infrastructure Internet fixe. Offrant une installation rapide dans les maisons et les bureaux, cette solution offre une connectivité haute vitesse et à faible latence partout où les utilisateurs en ont besoin.

La solution Superbox 5G + Wi-Fi 7 de nouvelle génération proposée par ZTE/Netaş fournit des vitesses de données de niveau gigabit sur l'infrastructure 5G, tout en visant à offrir une capacité supérieure, une couverture plus large et des performances de connectivité optimisées dans les scénarios multi-appareils au sein des foyers et des bureaux avec prise en charge du Wi-Fi 7. La solution offre une solution de rechange puissante pour les applications à forte intensité de données, les services cloud et les expériences de contenu à haute résolution.

Le professeur Vehbi Çağrı Güngör, directeur général adjoint des technologies de réseau de Turkcell, a déclaré : « En tant que Turkcell, avec l'arrivée de la 5G, nous accélérons nos efforts pour offrir à nos clients une expérience haut débit et de grande qualité dans tous les environnements. La nouvelle 5G Superbox, que nous avons développée avec ZTE/Netaş, fournira un service Internet par fibre optique partout où la 5G est disponible, apportant une contribution significative au parcours de numérisation de la Turquie. »

Avec cette collaboration, Turkcell vise à offrir un accès haut débit à un plus grand nombre d'utilisateurs partout où la 5G est disponible. ZTE/Netaş, quant à elle, continue de contribuer à la transformation numérique des opérateurs grâce à ses solutions avancées de FWA.

Lin Zhi, vice-président de ZTE, a déclaré : « Cette collaboration avec Turkcell est une étape importante pour offrir nos solutions avancées de FWA aux utilisateurs de la Turquie. Cette solution de nouvelle génération, qui combine la 5G et le Wi-Fi 7, permettra une connectivité supérieure dans les maisons et les bureaux tout en aidant les opérateurs à construire une infrastructure prête pour l'avenir. »

Les modems 5G Superbox compatibles avec le Wi-Fi 7 actuellement disponibles seront mis à niveau vers des modems compatibles avec la 5G après que la technologie 5G sera disponible le 1er avril 2026.

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930190/Turkcell_and_ZTENeta__Collaborate_on_Next_Generation_Superbox_with_5G_and_Wi_Fi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation