Profitez des plus grands matchs du chef de file des sports au Canada à l'approche des finales de fin de saison grâce à cinq mois d'abonnement offerts par LG

TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Alors que le calendrier sportif en direct s'intensifie à l'approche de la fin de saison, LG et TSN sont fiers d'annoncer que les propriétaires d'un téléviseur intelligent de LG 2018 ou plus récent peuvent maintenant accéder à l'application TSN. De plus, les clients qui ont acheté certains téléviseurs de LG entre le 4 novembre et le 15 décembre 2022 et qui sont de nouveaux abonnés de TSN peuvent recevoir un abonnement de cinq mois offert gratuitement par LG.

TSN est le chef de file des sports au Canada, et sa programmation sportive en direct variée comprend la Coupe Grey de la LCF, le Championnat du monde féminin et le Championnat du monde junior de la FIHG, les matchs de la NFL, de la NBA, de la MLS et de la MLB, la couverture régionale de la LNH des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d'Ottawa, des Canadiens de Montréal et des Jets de Winnipeg, le curling de la Saison des Champions, la Coupe du monde de la FIFA, les tournois majeurs de golf, le Grand Chelem de tennis, les courses de NASCAR et de F1, les combats du UFC et le March Madness de la NCAA.

La promotion est offerte aux nouveaux et aux anciens abonnés de TSN qui ont acheté certains téléviseurs QNED, NanoCell et UHD 2022 de 86 po de LG ou un téléviseur OLED G2 ou C2 de LG, entre le 4 novembre et le 15 décembre 2022.

Vous pouvez consulter la liste complète des téléviseurs admissible sur le site lg-promos.com/TSN. Pour participer à la promotion, les clients doivent se rendre sur le site Web pour enregistrer leur produit afin de recevoir le code échangeable contre un abonnement de cinq mois gratuit. Le code peut être utilisé à tout moment jusqu'au 14 janvier 2023.

Tous les propriétaires de téléviseurs intelligents de LG 2018 ou plus récents peuvent désormais accéder à TSN à partir de la plateforme webOS de leur téléviseur en ouvrant l'application TSN à l'aide de leur télécommande ou en utilisant la commande vocale « TSN » sur leur télécommande Magic de LG.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos de TSN

TSN est le chef de file dans le monde du sport au Canada et propose du contenu de classe mondiale sur ses plateformes de pointe, notamment cinq chaînes de télévision nationales, le site Web TSN.ca, les stations de radio TSN ainsi que l'application TSN prenant en charge la 5G. Grâce à un vaste portefeuille d'actifs sportifs multimédias, TSN diffuse plus d'événements de championnat que tout autre diffuseur au pays. La programmation sportive en direct variée du réseau comprend la Coupe Grey, le Championnat du monde féminin de la FIHG, la Coupe Spengler, les événements de Hockey Canada, les matchs de la LCF, de la NFL, de la NBA, de la MLS, de la MLB, des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d'Ottawa, des Canadiens de Montréal et des Jets de Winnipeg, le curling de la Saison des Champions, la Coupe du monde de la FIFA, la Ligue Europa de l'UEFA, les tournois majeurs de golf, le Grand Chelem de tennis, les courses de NASCAR et de F1, les combats du UFC et le March Madness de la NCAA. TSN appartient Bell Média, la première société multimédia au Canada, qui possède des actifs de premier plan dans les domaines de la télévision, de la radio, des médias numériques et des publicités extérieures. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TSN, visitez le https://www.commoncriteriaportal.org .

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]; Bell Média, Rob Duffy, Cell. : 416 802-3319, [email protected]