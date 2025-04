MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Depuis la découverte de leur existence, au siècle dernier, les trous noirs fascinent et intriguent bon nombre d'astronomes professionel.le.s et amateurs. Espace pour la vie offre une occasion de les démystifier un peu plus en présentant un tout nouveau film au Planétarium, Trous noirs : Horizons inconnus, à l'affiche dès le 5 mai. Produit par Double Dome Films pour la Fondation espagnole la Caixa et le Planétarium de Madrid, ce film a reçu le prix Best Science Film au Dome Fest West 2024 (États-Unis).

Les trous noirs sont parmi les plus grandes énigmes de l'Univers. Nés de l'effondrement d'étoiles massives, ils déforment l'espace-temps et exercent une gravité si puissante que rien ne peut leur échapper. Autrefois considérés comme de simples spéculations, ils sont aujourd'hui une réalité fascinante qui défie notre compréhension du Cosmos. Ces géants invisibles engloutissent tout sur leur passage, et sont capables de générer des ondes gravitationnelles détectables sur Terre.

Que sont les trous noirs ? Pourquoi existent-ils ? Quels secrets renferment-ils ? Ces questions nous entraînent vers les frontières extrêmes du savoir, là où la science tutoie le rêve. Percer leurs mystères représente l'un des défis les plus ambitieux de l'humanité, une quête scientifique exaltante qui pourrait nous révéler les secrets de l'Univers et probablement ceux de notre propre destinée.

Venez vivre avec nous ce voyage aux confins de l'inconnu, où la gravité défie la compréhension et où le Cosmos tremble sur leur passage.

Trous noirs : Horizons inconnus | 12 ans +

Durée: 32 minutes

Narration en français : Rose-Marie Perreault

Présenté en duo en alternance avec Continuum ou Chroniques célestes.

Il est à noter que ce film fait aussi partie de la programmation des Moments adaptés du Planétarium, une expérience respectueuse des sensibilités sensorielles offerte le dernier mardi du mois (toute la journée) et le dernier dimanche du mois (jusqu'à 13 h).

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

