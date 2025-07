De petits gestes qui portent fruits :

soutenez la conservation du monarque

MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite à participer à cette 9e édition du Blitz international de suivi du monarque qui se tiendra du 25 juillet au 3 août. Tous et toutes, que vous soyez du Canada, du Mexique ou des États-Unis, êtes invité.e.s à prendre part à cette initiative transfrontalière unique pour protéger une des espèces les plus emblématiques d'Amérique du Nord : le monarque.

Pendant ces 10 jours, nous vous encourageons à profiter d'une sortie en plein-air pour consigner vos observations de monarques, trouver des plants d'asclépiades et chercher des œufs, des chenilles et des chrysalides de monarques. Pour participer, il vous suffit de transmettre vos observations de monarques et de plants d'asclépiades via le programme de l'Insectarium Mission monarque.

Des données cruciales pour la protection du monarque

La population du monarque a baissé de 90 % au cours des 25 dernières années, la taille de la population enregistrée dans les aires d'hivernage au Mexique l'hiver dernier était la deuxième plus basse jamais enregistrée. Plusieurs facteurs contribuent à cette forte diminution du monarque sur l'ensemble de son aire de reproduction et de migration soit la perte d'habitat de reproduction, les pesticides et les changements climatique.

Comme les populations de monarques et les asclépiades couvrent une grande partie de l'Amérique du Nord, votre participation est essentielle pour approfondir les connaissances sur ces deux espèces intimement liées.

Ces observations permettent de déterminer les zones prioritaires pour la conservation du monarque et d'orienter les actions concrètes sur le terrain. Toutes les données collectées pendant le Blitz seront accessibles grâce au Réseau trinational de connaissances sur le monarque, hébergé sur le site de GBIF. Elles permettront de procéder à des analyses à grande échelle.

La conservation du monarque gagne en popularité dans toute l'Amérique du Nord, et le moment est parfaitement choisi pour les communautés d'y prendre part. Sortez, connectez-vous avec la nature et participez au mouvement pour protéger le monarque!

Citations

Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium

« Le Blitz international de suivi du monarque démontre que la science participative permet, grâce à des actions locales coordonnées, d'avoir un réel impact à l'échelle du continent sur la préservation de la biodiversité. Cette collaboration, réunissant le Canada, les États-Unis et le Mexique, est l'une des solutions qui permettra d'établir des mesures de protection pour la conservation du monarque », a dit Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium.

Wendy Caldwell, directrice générale de Monarch Joint Venture

« Monarch Joint Venture est fier de soutenir le Blitz international de suivi du monarque, a dit Wendy Caldwell, directrice générale de l'organisme. C'est un excellent exemple de collaboration internationale visant à mieux connaître et à mieux protéger l'une des espèces migratrices les plus emblématiques d'Amérique du Nord. La science participative joue un rôle essentiel dans le suivi des populations de monarques et pour éclairer les mesures de conservation transfrontalières - chaque observation compte. »

Jerónimo Chávez, directeur de projet du programme Correo Real pour l'organisation Profauna A.C.

« Nous sommes vraiment ravi.e.s par l'augmentation de la superficie occupée par le monarque dans ses aires d'hivernage au Mexique pendant la saison 2024-2025; nous sommes déterminé.e.s à renforcer notre engagement envers la conservation de cette incroyable espèce migratrice. La collecte de données tout au long de son parcours migratoire, durant toute l'année, constitue un volet important de la conservation du monarque. Nous invitons donc toutes les personnes qui s'intéressent au monarque en Amérique du Nord à participer au Blitz en 2025. Au Mexique, le Blitz nous permet de cartographier les populations locales (non migratrices) de monarques et de continuer à promouvoir leur conservation », a déclaré Jerónimo Chávez, directeur de projet du programme Correo Real pour l'organisation Profauna A.C.

À vous de jouer!

Pour participer au Blitz international de suivi du monarque, veuillez transmettre vos observations au moyen de l'un des programmes de science participative suivants.

Canada :

Mission Monarque (mission-monarch.org/fr)

iNaturalist Canada (inaturalist.ca)

Mexique :

iNaturalistMX (mexico.inaturalist.org)

Programme Correo Real (correoreal.mx)

États-Unis :

Journey North (journeynorth.org)

Monarch Larva Monitoring Project (mlmp.org)

Western Monarch Milkweed Mapper (monarchmilkweedmapper.org)

iNaturalist (inaturalist.org)

Suivez le Blitz et affichez votre participation à cette activité internationale de conservation dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #BlitzMonarque.

Des organisations unies pour la conservation

Le Blitz est organisé grâce à une collaboration entre les organisations nord-américaines suivantes : la Commission de coopération environnementale (CCE), l'Insectarium | Espace pour la vie, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), la Fédération canadienne de la faune, la Monarch Joint Venture, Journey North, l'US Fish and Wildlife Service (Service des pêches et de la faune des États-Unis), la Xerces Society for Invertebrate Conservation (Société Xerces pour la conservation des invertébrés), Profauna A.C. et la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, Commission nationale des aires naturelles protégées) du Mexique.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse

