Programme de sélection des travailleurs qualifiés - Québec traitera en priorité les demandes de travailleurs étrangers temporaires dont le permis de travail arrive à échéance

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, annonce qu'à compter du 13 mai 2026, les demandes de sélection permanente présentées au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) par des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires (TET) dont le permis de travail est échu ou dont l'échéance est imminente seront priorisées.

L'objectif est de permettre aux personnes déjà établies au Québec, qui participent activement à l'économie québécoise et souhaitent obtenir leur résidence permanente, de recevoir une réponse plus rapidement, tout en respectant la capacité d'accueil du Québec.

La solution présentée aujourd'hui permettra ainsi une meilleure prévisibilité pour les entreprises, et réduira les risques que des travailleuses et travailleurs soient forcés de quitter le territoire alors qu'ils participent activement au marché du travail québécois.

Le gouvernement du Québec souhaite également la collaboration du gouvernement fédéral pour optimiser la solution. C'est pourquoi, il a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d'élargir sa politique afin d'y inclure les titulaires de permis de travail ouvert, les conjoints et les personnes à charge.

S'ils sont en mesure de le faire, les titulaires d'un permis arrivant bientôt à échéance doivent procéder sans tarder à son renouvellement auprès de leur employeur et d'IRCC. Bien que la mesure permette d'accélérer le traitement de leurs demandes, il n'est pas garanti qu'une décision soit rendue avant l'échéance de leur permis de travail.

Citation :

« Il est essentiel que nous agissions pour éviter le plus possible que des travailleuses et des travailleurs temporaires déjà bien intégrés au Québec soient dans l'obligation de quitter le territoire avant que leurs demandes d'immigration permanente n'aient pu être traitées. »

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants

À la demande du Québec, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en place, le 13 mars 2026, une politique d'intérêt public temporaire (PIPT) qui permet jusqu'au 31 décembre 2026, à certains TET titulaires de permis de travail fermés, de renouveler leur autorisation de travail pendant 12 mois s'ils ont présenté une demande dans le PSTQ.

Comme cette politique d'IRCC permet uniquement le renouvellement de permis de travail des détentrices et détenteurs de permis fermés, la priorisation du traitement des demandes de sélection permanente du Québec visera d'abord les permis de travail ouverts. Une fois ces demandes traitées, celles des personnes titulaires de permis fermés seront ensuite examinées.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]