MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les noms des récipiendaires du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont été dévoilés le 30 novembre dernier, dans le cadre du forum d'échange annuel coorganisé par les deux partenaires. Les offres de soutien de 10 000 $ par bourse, qui reconnaissent le travail des chercheuses et des chercheurs s'investissant dans l'organisation de congrès scientifiques, ont été décernées à :

De gauche à droite : Nadia Chanane, responsable de programmes aux FRQ, Aïda Ouangraoua, professeure à la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke, Momar Ndao, professeur agrégé au Département de médecine à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill et Catherine Morency, présidente du Club des Ambassadeur du Palais des congrès de Montréal. Absent : Thomas Gervais, professeur titulaire au Département de génie physique de Polytechnique Montréal. (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Un forum d'échange inspirant

La neuvième édition de ce rendez-vous, intitulé Forum La démocratie au temps de la désinformation, s'est déroulée en format hybride et a ainsi permis de réunir près de 300 personnes de toutes les régions du Québec. Il y a d'abord été question des enjeux démocratiques et de la confiance dans les institutions. Les discussions des panélistes invités se sont ensuite poursuivies autour de l'importance de la littératie scientifique pour lutter contre la désinformation, puis de la technologie de l'IA et des médias sociaux : comment arriver à démêler le vrai du faux.

À l'occasion de la remise de prix, la lauréate et les lauréats ont remercié chaleureusement le Palais des congrès de Montréal et les Fonds de recherche du Québec pour le soutien accordé. Chacun des trois congrès, dont l'un sera tenu en 2026 et les deux autres en 2024, réunira des milliers de participantes et de participants issus des quatre coins du monde. Tous généreront des retombées économiques et scientifiques appréciables pour la métropole.

« J'offre mes sincères félicitations à la lauréate et aux lauréats de l'édition 2023 du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec. Les efforts qu'ils investissent dans l'organisation d'événements d'envergure contribuent à la dissémination des savoirs à une échelle qui ouvre de vastes horizons. Ils viennent affirmer l'importance de poursuivre les échanges scientifiques dans le cadre de congrès internationaux. » - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Le partenariat avec les Fonds de recherche du Québec est un exemple concret de l'importance qu'attache le Palais des congrès de Montréal à la recherche scientifique. C'est avec fierté que nous accompagnons, chaque année, des chercheuses et des chercheurs qui, grâce à leur expertise reconnue, font de Montréal un véritable pôle de l'innovation et du savoir. Le Palais continuera d'offrir un soutien plein et entier à nos scientifiques de premier plan qui s'impliquent avec dévouement dans l'organisation d'un congrès international dans notre métropole, à l'image des trois membres de la communauté de la recherche honorés hier. Je les félicite une nouvelle fois chaleureusement, et je les remercie de leur grande contribution au rayonnement du Québec. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

