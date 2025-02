Pour ce projet pilote, le Palais met un espace de sa galerie commerciale à disposition d'une entreprise incubée au MT Lab, permettant à cette dernière de bénéficier d'un environnement stimulant, d'une visibilité exceptionnelle et d'un accès privilégié à une clientèle d'affaires variée pour accélérer son développement.

Cette collaboration entre le Palais des congrès de Montréal et le MT Lab s'inscrit dans une continuité d'initiatives communes visant à soutenir l'innovation et à offrir une vitrine aux entrepreneurs montréalais qui façonnent l'avenir du tourisme et des événements d'affaires. En mai 2023, les deux organisations avaient notamment lancé la Vitrine d'innovations en tourisme, un parcours immersif mettant en valeur de nouvelles technologies expérientielles proposées par quatre jeunes entreprises incubées au MT Lab.

Avec Entreprise innovante en résidence, le Palais des congrès et le MT Lab renforcent leur engagement à faire rayonner le savoir-faire entrepreneurial montréalais et à offrir aux jeunes pousses un véritable tremplin pour tester et valider leurs solutions dans un cadre dynamique et stratégique.



ESPACE RECHARGE, première entreprise innovante en résidence

Fondée en 2024, ESPACE RECHARGE se spécialise dans les expériences de bien-être destinées à une clientèle corporative. Son offre de service flexible et personnalisable comprend une cinquantaine d'activités clés en main individuelles et en groupe. Développées en étroite collaboration avec de nombreux partenaires locaux, elles visent à la récupération cognitive et physique, en tenant compte des contraintes et du rythme de la vie professionnelle. Méditation, composition florale, modelage d'argile, yoga, Pilates, aquarelle, photographie, broderie ou encore musculation sont autant d'expériences conçues pour favoriser le ressourcement, la vitalité et la créativité.

Au cœur de cette offre se trouve la Chambre immersiveMC, un dispositif unique qui permet au participant de se téléporter dans un autre lieu, en sons et en images, pour y vivre une activité individuelle de son choix. Une pièce fermée métamorphosée devient un cocon qui propose une multitude d'activités de 30 minutes, mariant le virtuel, l'immersif et le présentiel. Pour maximiser l'effet de dépaysement et diminuer le stress lié à la surcharge mentale, il est suggéré à chaque personne de remettre son cellulaire avant d'entrer dans la Chambre immersiveMC.

Grâce à ce local de démonstration, ESPACE RECHARGE profite de l'effervescence du Palais pour adapter ses solutions aux besoins des entreprises environnantes et de la communauté d'affaires locale qui y transite chaque jour. En immersion au cœur d'un environnement dynamique et international, elle bénéficie d'une vitrine unique pour tester ses services et renforcer son impact auprès d'un large réseau de professionnels.

Citations

« Pour le Palais des congrès, accueillir une Entreprise innovante en résidence représente une opportunité concrète de mettre en lumière les initiatives novatrices qui émergent de l'écosystème montréalais et de renforcer notre rôle de catalyseur dans la transformation du tourisme d'affaires. Nous sommes ravis d'accueillir ESPACE RECHARGE et d'offrir à cette entreprise un cadre unique pour développer et adapter son offre aux besoins du milieu des affaires. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Le MT Lab propulse l'innovation en connectant les leaders de l'industrie aux solutions qui ont un impact sur leur marché, comme ESPACE RECHARGE. Avec notre programme Entreprise innovante en résidence, le Palais se positionne et place une fois de plus Montréal comme une destination compétitive et visionnaire qui façonne l'avenir du tourisme et des événements d'affaires. » - Martin Lessard, directeur général du MT Lab

« Les milieux de travail et les lieux touristiques ont tout intérêt à intégrer une grande variété d'expériences de bien-être dans leur offre afin d'améliorer l'attractivité de leur destination, tout comme la santé des individus qui les fréquentent. Forts du succès de notre projet pilote chez Énergir, où plus de 250 participants ont exprimé un taux de satisfaction de 98 %, nous souhaitons maintenant déployer notre concept dans de nouvelles organisations qui pourront, entre autres, bénéficier du pouvoir régénératif de notre Chambre immersiveMC. La proposition de résidence au Palais des congrès représente pour nous une opportunité stratégique extraordinaire. » - Hélène Beauséjour, cofondatrice et directrice générale d'ESPACE RECHARGE

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com



À propos du MT Lab

Premier incubateur de marché consacré au monde du tourisme, de la culture et du divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé par l'UQAM et Tourisme Montréal en 2017, puis a cofondé, avec Destination Québec cité, le Pôle d'innovation en tourisme durable en 2022. À la fois un incubateur de startup à fort potentiel de croissance et de solutions innovantes, un accélérateur d'innovations corporatives, un lieu de rencontre, et un courtier en innovation entre les entreprises innovantes et les acteurs de l'industrie, le MT Lab contribue au développement économique du Québec de façon durable grâce à l'innovation ouverte.

À propos d'ESPACE RECHARGE

ESPACE RECHARGE est un service spécialisé qui propose une cinquantaine d'expériences de bien-être clés en main en milieux corporatif et hôtelier. Une vingtaine d'options individuelles de recharge se déroulent en Chambre immersiveMC : des expériences artistiques en partenariat avec DeSerres et le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal (CAP), des séances de yoga et de Pilates signées Studio Mile End, des exercices physiques conçus par Kinélite, des périodes de méditation guidées par Laurence Mercier, des ateliers de création végétale avec Les Fleurs du marché et la dégustation de collations gastronomiques locales créées par les chefs Guillaume Cantin et Bobby Grégoire de La Transformerie. Pour planifier une visite : [email protected] | espacerecharge.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]