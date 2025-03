MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'annoncer une collaboration prometteuse avec Polytechnique Montréal, dans le cadre d'un projet intégrateur en intelligence artificielle facilité par IVADO. Mené par un groupe de quatre étudiants du Baccalauréat en Génie logiciel, ce projet vise à développer un système intelligent de gestion des matières résiduelles générées par les événements tenus au Palais.

Au cours de la session d'hiver 2025, les étudiants auront pour mission de concevoir un système intelligent capable d'identifier, de caractériser et de quantifier les matières résiduelles produites lors de chaque événement. Cette démarche permettra au Palais de disposer de données précises sur l'impact environnemental des événements qu'il accueille. Chaque étudiant consacrera 270 heures à ce projet, totalisant 1 080 heures de travail.

Grâce à cette collecte de données, le Palais espère acquérir une compréhension approfondie des habitudes de consommation et de production de déchets liées aux événements. L'objectif final est de développer des stratégies personnalisées pour chaque type d'événement afin de réduire efficacement la production de matières résiduelles et de promouvoir des alternatives plus durables.

Un projet très demandé

Le Palais des congrès a soumis ce projet innovant à Polytechnique Montréal dans le cadre d'un partenariat établi en 2019 entre la première université d'ingénierie au Canada et IVADO, dont le Palais des congrès est membre depuis 2022. Ce consortium dédié à la promotion de l'IA a joué un rôle clé en accompagnant le Palais dans la démarche et en facilitant cette collaboration.

Le projet du Palais a suscité un fort intérêt de la part des étudiants de Polytechnique Montréal, se classant parmi les plus prisés de la trentaine de propositions reçues. Son caractère innovant, son potentiel de contribution au développement durable et son intérêt pédagogique indéniable ont été particulièrement appréciés.

En collaborant étroitement avec le groupe d'étudiants, le Palais des congrès de Montréal réaffirme son engagement envers l'innovation et la durabilité, tout en offrant aux futurs ingénieurs une expérience pratique et enrichissante.

Le Palais, précurseur en IA dans l'industrie

Ce projet s'inscrit également dans une dynamique de collaborations réussies entre le Palais et Polytechnique Montréal, notamment dans le cadre d'un programme du Mitacs - un organisme canadien qui favorise la recherche et l'innovation en établissant des partenariats entre universités, industries et gouvernements.

Par ailleurs, cette initiative reflète la volonté du Palais d'intégrer l'IA dans ses processus opérationnels afin d'améliorer la productivité et d'offrir une valeur ajoutée à ses clients, se positionnant ainsi comme un précurseur de l'industrie. Le Palais développe ainsi d'autres applications en IA, telles qu'un système de vision par ordinateur pour évaluer l'occupation et la gestion des salles, ou encore un outil d'optimisation du rendement visant à automatiser progressivement certaines tâches administratives.

Citations

« C'est une opportunité fantastique pour notre organisation publique de mettre en place et de tirer avantage d'un système intégré d'IA dans nos processus opérationnels. Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'améliorer notre productivité grâce à l'intelligence artificielle, tout en optimisant l'efficacité et la précision de nos services. L'avenir de notre organisation passe par l'innovation technologique, et de ce fait, ce projet marque une étape clé dans cette transformation numérique. » - Simon Harris, directeur, Innovation et intelligence d'affaires du Palais des congrès de Montréal

« Polytechnique Montréal est fière de soutenir des projets technologiques apportant des solutions innovantes à des enjeux d'ingénierie complexes et créant de la valeur pour le Québec. Portée par une communauté étudiante créative et un corps professoral engagé, notre institution incarne les valeurs de collaboration, d'ouverture, d'intégrité et de leadership responsable. Ce projet, intégrant l'intelligence artificielle au service du développement durable, favorisera l'acquisition de compétences en phase avec le marché du travail et générera des retombées positives pour nos partenaires. » - Pierre Langlois, directeur des affaires académiques et de l'expérience étudiante à Polytechnique Montréal

« Chez IVADO, nous croyons au pouvoir de la science des données et de l'intelligence artificielle pour relever les défis environnementaux. Ce projet incarne parfaitement cette vision en mobilisant les étudiants autour d'une problématique concrète : quantifier et analyser les matières résiduelles afin d'optimiser la gestion des déchets événementiels. En transformant les données en actions, cette initiative contribuera à l'émergence de solutions durables et adaptées aux réalités du Palais des congrès. » - Nancy Laramée, directrice des partenariats chez IVADO

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 61 500 diplômés et diplômées, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose quelque 120 programmes de formation. Polytechnique compte plus de 300 professeurs et professeures, et accueille plus de 10 000 étudiantes et étudiants.

À propos d'IVADO

IVADO est un consortium interdisciplinaire et intersectoriel de recherche, de formation, et de mobilisation des connaissances qui a pour mission de bâtir et de promouvoir une intelligence artificielle robuste, raisonnante et responsable. Piloté par l'Université de Montréal, avec 4 partenaires universitaires (Polytechnique Montréal, HEC Montréal, Université Laval et Université McGill), IVADO rassemble des centres de recherches, des partenaires gouvernementaux et industriels, pour coconstruire des initiatives intersectorielles ambitieuses favorisant un changement de paradigme de l'IA et de son adoption.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

