Le premier ministre Kinew, le ministre Vandal et le maire Gillingham collaborent pour rendre le Manitoba et Winnipeg plus forts et plus prospères pour tout le monde.

WINNIPEG, MB, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, le premier ministre du Manitoba Wab Kinew et le maire de Winnipeg Scott Gillingham se réunissent pour discuter de moyens par lesquels leurs ordres de gouvernement respectifs peuvent mieux travailler ensemble afin de produire des résultats pour les Manitobains.

Trois ordres de gouvernement annoncent une nouvelle approche de collaboration et de partenariat au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Les priorités au centre des discussions comprennent la revitalisation du centre-ville de Winnipeg, le commerce et l'infrastructure du Nord, reposant sur l'avantage économique vert du Manitoba et le rôle de premier plan que jouent les entrepreneurs autochtones dans l'économie locale des collectivités du Manitoba.

Au centre-ville de Winnipeg, les conditions sont réunies pour une transformation. Au cours des 18 derniers mois, le gouvernement du Canada a engagé plus de 100 millions de dollars pour soutenir la revitalisation du cœur de la ville, dont 23 millions de dollars pour le Centre national du patrimoine des Métis et 65 millions de dollars pour le réaménagement, par la Southern Chiefs' Organization, de l'immeuble de la Baie d'Hudson.

Pour montrer comment des partenariats uniques peuvent créer des solutions efficaces, le secrétaire parlementaire Terry Duguid, au nom du ministre Vandal, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral à l'appui de quatre projets locaux. Ces projets illustrent comment les entreprises, les organisations communautaires et les gouvernements peuvent collaborer pour résoudre des problèmes complexes et mieux bâtir nos collectivités.

Citations

« Notre gouvernement se réjouit de rassembler les gens pour soutenir les partenariats uniques qui se mettent en place au Manitoba. Je suis convaincu que cette approche constructive se traduira par un Manitoba et une ville de Winnipeg plus forts et plus prospères. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir davantage. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Notre gouvernement a été élu avec le mandat de fournir les meilleurs soins de santé, les coûts les plus bas et l'économie la plus forte pour un Manitoba uni. Notre équipe est prête à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour améliorer la vie ensemble. »

-Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« La réunion d'aujourd'hui témoigne de l'importance de la collaboration entre tous les gouvernements afin de provoquer des changements positifs pour Winnipeg. Avec le ministre Vandal et le premier ministre Kinew, nous sommes déterminés à trouver des solutions pratiques pour rénover notre centre-ville, créer des débouchés économiques et relever des défis tels que le logement, l'itinérance et la sécurité publique. C'est un travail d'équipe en action pour les citoyens de Winnipeg. »

-Son honneur, Scott Gillingham, maire de la ville de Winnipeg

Document d'information

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé aujourd'hui une contribution de 1 954 653 $ destinée à quatre projets qui soutiendront les entreprises sociales et l'innovation sociale au Manitoba et dans l'ensemble des Prairies.

3 Thinkers Innovation Inc. recevra 792 650 $ pour établir un accélérateur de résultats d'impact des Prairies (Prairie Impact Outcomes Accelerator [PIOA]) au Manitoba qui aidera les entrepreneurs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta à faire croître les jeunes entreprises en mettant l'accent sur l'innovation sociale. Le PIOA aidera les entrepreneurs et les entreprises, principalement dans le secteur de la technologie numérique, à créer des emplois, à commercialiser des produits et à soutenir les groupes sous-représentés.

Le Réseau canadien de développement économique de la communauté (RCDÉC) recevra 75 000 $ sur trois ans pour soutenir son événement annuel « Gathering », qui se tiendra à Winnipeg. Le RCDÉC est un réseau composé d'organismes sans but lucratif, de coopératives et d'entreprises sociales qui œuvrent dans le secteur du développement économique communautaire. Attirant plus de 300 participants chaque année, le « Gathering » est l'une des plus importantes conférences sur le développement économique communautaire au Canada et constitue une occasion d'échanger des informations et des pratiques exemplaires, et de susciter des changements positifs.

Social Entrepreneurship Enclave recevra 456 000 $ pour élargir son programme et mettre en œuvre de nouvelles initiatives visant à renforcer un écosystème d'innovation inclusif au Manitoba. Les activités seront axées sur la suppression des obstacles auxquels se heurtent les groupes et les entrepreneurs sous-représentés. L'encadrement individuel des entrepreneurs, les services aux entreprises, les ateliers, les réunions hebdomadaires de fondateurs et les liens avec des experts contribueront à la croissance des entreprises. Le financement soutiendra également l'élaboration de modèles d'affaires, le prototypage rapide et les études de commercialisation, ainsi que la préparation des jeunes entreprises à l'obtention d'investissements.

BUILD and Purpose Construction recevra 631 000 $ pour achever la rénovation écologique de son siège, établissant ainsi dans le centre-ville de Winnipeg un projet de démonstration qui crée des possibilités d'emploi et de formation pour les personnes vulnérables, y compris celles qui ont été incarcérées auparavant et qui veulent redevenir des contributeurs positifs à la société. Le Service correctionnel du Canada contribuera également au projet à hauteur de 940 000 $.

Selon Social Enterprise Manitoba, une entreprise sociale est une entreprise communautaire qui vend des biens ou des services sur le marché pour atteindre un objectif social, culturel ou environnemental. Elle réinvestit également ses bénéfices pour maximiser sa mission sociale.

