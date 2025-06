EDMONTON, AB, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera des investissements fédéraux visant à renforcer la compétitivité mondiale et la productivité d'entreprises albertaines, à la fine pointe de la technologie, dans des secteurs comme la fabrication, l'agroalimentaire, la technologie et les sciences de la santé.

La ministre Olszewski sera accompagnée de Doug Griffiths, président et directeur général de la chambre de commerce d'Edmonton; Corey Smith, président et directeur général de RAM Elevators + Lifts et James Neufeld, fondateur et directeur général de samdesk.

Après l'allocution, les orateurs seront libres pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mardi 24 juin 2025

Heure :

10 h (HR)

Endroit :

samdesk, 10130 103e Rue, bureau 750, Edmonton (AB)

Personnes-ressources : Rohit Sandhu, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]; Mathis Denis, Directeur des communications, Bureau de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-573-1846, [email protected]