Ces investissements ciblés aideront sept entreprises et organismes albertains de divers secteurs à naviguer dans un paysage économique en évolution rapide

EDMONTON, AB, le 24 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé des investissements fédéraux de plus de 10,9 millions de dollars pour sept entreprises et organismes de l'Alberta qui tirent parti de l'intelligence artificielle (IA), de l'adoption du numérique et de la fabrication de pointe. Ces investissements les aideront à croître, à se diversifier et à s'adapter à un paysage économique en évolution rapide.

Misant sur les forces établies des Prairies dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la technologie, l'annonce d'aujourd'hui renforce la réputation de la province en tant que carrefour d'innovation.

Notamment :

Plus de 1,9 million de dollars à RAM Elevators + Lifts pour augmenter la capacité de fabrication de ses ascenseurs pour les espaces résidentiels et commerciaux.

1,8 million de dollars à samdesk pour commercialiser et accélérer l'adoption sur le marché de sa plateforme alimentée par l'IA pour la gestion des risques de crise et de voyage.

2,5 millions de dollars à Promise Robotics pour établir une usine de construction résidentielle robotisée qui soutiendra la production de maisons durables et abordables.

Cet investissement stratégique fait progresser l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente.

Citations

« Le monde évolue rapidement et les entreprises albertaines sont prêtes à relever ce défi grâce à l'innovation et à l'ambition. Notre nouveau gouvernement investit dans les entreprises à forte croissance afin qu'elles puissent tirer parti de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la fabrication de pointe -- pas seulement pour demeurer concurrentiels, mais pour être des chefs de file. Voilà le genre d'investissement axé sur l'avenir qui mène à la création de bons emplois et favorise le succès à long terme du Canada dans une économie mondiale en évolution. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« En tant que fière entreprise canadienne, samdesk est ravie d'être reconnue parmi les entreprises les plus innovantes de l'Alberta. Ce soutien nous aide à accélérer l'adoption mondiale de notre plateforme de renseignements sur les crises et les risques alimentée par l'IA, une technologie qui s'avère déjà essentielle pour aider les gouvernements, les entreprises et les organisations humanitaires à réagir plus rapidement aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, aux perturbations géopolitiques, et plus encore. De la défense à l'intervention en cas de catastrophe, notre IA permet de prendre des décisions plus intelligentes et en temps réel au moment le plus important. »

-James Neufeld, PDG et fondateur, samdesk

« Chez Ram Elevators & Lifts, notre vision est de rendre 10 000 immeubles plus accessibles d'ici 2028. Grâce au financement de croissance des entreprises de PrairiesCan, nous pourrons mener nos activités dans une plus grande usine afin d'accroître notre capacité de fabrication, investir dans de l'équipement moderne qui améliorera notre productivité et ajouter des membres clés à notre équipe, ce qui nous permettra de réaliser cet objectif. »

-Corey Smith, président et chef de la direction, RAM Elevators + Lifts

« Ce type d'investissement est exactement ce dont l'Alberta a besoin pour être concurrentielle et prospérer dans une économie en évolution. En appuyant les entreprises à forte croissance, en adoptant des technologies de pointe et en créant des emplois de grande qualité, PrairiesCan appuie la création d'une économie albertaine plus productive, résiliente et concurrentielle à l'échelle mondiale. La Chambre de commerce d'Edmonton salue cet engagement envers l'innovation et la croissance économique -- ainsi que la confiance qu'il démontre envers le potentiel de l'Alberta. »

-Doug Griffiths, directeur général, Chambre de commerce d'Edmonton

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui de plus de 10,9 millions de dollars provient du programme Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan, de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle et de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient soutenir environ 200 emplois.

Document d'information

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) investit 10 901 711 $ en financement remboursable et non remboursable pour sept projets en Alberta dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) et de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR).

Ces investissements ciblés aideront des entreprises et des organismes à accéder à diverses possibilités de financement pour améliorer leur productivité, prendre de l'expansion, accroître l'efficacité de la production et relever des défis grâce à des technologies nouvelles et novatrices. Ils devraient soutenir environ 200 emplois et permettre aux entreprises albertaines de tirer parti de nouvelles possibilités.

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 5 189 535 $

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société qui sont en activité depuis au moins deux ans.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour trois projets dans le cadre du programme CPE :

48Hour Discovery (1 149 504 $)

Améliorer la plateforme de découverte de médicaments de l'organisation grâce à l'intelligence artificielle (IA) pour accéder à de nouveaux marchés.

Améliorer la plateforme de découverte de médicaments de l'organisation grâce à l'intelligence artificielle (IA) pour accéder à de nouveaux marchés. Crust Craft (2 040 270 $)

Accroître la capacité de cuisson commerciale à Edmonton en déménageant et en installant des lignes de production automatisées de pointe.

Accroître la capacité de cuisson commerciale à en déménageant et en installant des lignes de production automatisées de pointe. Ram Elevators & Lifts (1 999 761 $)

Accroître la capacité de fabrication de ses ascenseurs pour les espaces résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord, y compris l'introduction du Flex Lift sur le marché.

Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) - 3 212 176 $

L'IRIA fournit 200 millions de dollars pour aider des entreprises à commercialiser de nouvelles technologies d'IA et à accélérer leur adoption dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, les technologies propres, les soins de santé et la fabrication. Ce financement remboursable et non remboursable sans intérêt fait partie de l'engagement pris par le gouvernement dans son budget de 2024 de faire du Canada un chef de file mondial en matière d'IA.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour trois projets dans le cadre de l'IRIA :

Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence artificielle de l'agroalimentaire (494 000 $)

Concevoir et lancer un programme de démonstration technologique pour soutenir l'adoption commerciale de la technologie agricole fondée sur l'IA.

Concevoir et lancer un programme de démonstration technologique pour soutenir l'adoption commerciale de la technologie agricole fondée sur l'IA. Phoenix Farms Ltd. (918 176 $)

Intégrer un tireur optique avec détection par IA pour classer et trier les pommes de terre afin d'accroître l'efficacité agricole et l'offre de qualité du marché.

Intégrer un tireur optique avec détection par IA pour classer et trier les pommes de terre afin d'accroître l'efficacité agricole et l'offre de qualité du marché. Samdesk (1 800 000 $)

Commercialiser et accélérer l'adoption sur le marché d'une plateforme alimentée par l'IA pour la gestion des risques de crise et de voyage.

Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) - 2 500 000 $

Par l'intermédiaire de l'IRICR, le gouvernement du Canada investit 50 millions de dollars sur deux ans pour soutenir des solutions de logement novatrices partout au pays. L'IRICR offre un financement remboursable sans intérêt pour poursuivre de nouvelles approches pour la construction de maisons, y compris la conception et l'agrandissement de maisons modulaires, l'utilisation de l'impression 3D, l'exploitation de la construction par panneaux et la mise en œuvre de pratiques de construction résidentielle carboneutres et résilientes au climat.

PrairiesCan a annoncé un investissement pour un projet dans le cadre de l'IRICR :

Promise Robotics Inc. (2 500 000 $)

Établir une usine de construction résidentielle robotisée à Calgary qui soutiendra la production de maisons durables et abordables.

