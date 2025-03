Un financement de plus de 8,3 millions de dollars accordé par l'intermédiaire de PrairiesCan permettra aux entreprises et aux communautés de l'Alberta de commercialiser et d'adopter des technologies propres novatrices

CALGARY, AB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Avec un accès à des matières premières abondantes et à une main-d'œuvre qualifiée, l'Alberta est un chef de file dans les industries des ressources naturelles et de l'énergie. Alors que les marchés mondiaux sont de plus en plus à la recherche de modes de fonctionnement plus durables, les innovateurs de l'Alberta répondent en faisant avancer des technologies qui profitent à la fois à l'économie et à l'environnement. Le gouvernement du Canada a à cœur d'aider les communautés et les entreprises novatrices de l'Alberta à réussir, contribuant ainsi à la prospérité du pays et à des emplois de qualité pour les Albertains.

Le gouvernement du Canada annonce des investissements fédéraux pour faire avancer le secteur des technologies propres de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 8,3 millions de dollars pour 13 projets visant à faire progresser les technologies propres dans les industries de l'énergie et des ressources naturelles de l'Alberta.

Voici les domaines de priorités clés :

Développer le centre de transition énergétique au centre-ville de Calgary

Le financement de 2 millions de dollars de PrairiesCan permettra d'agrandir le centre de transition énergétique de Calgary afin d'augmenter le nombre d'entreprises de technologies propres qui reçoivent du soutien, d'élargir les programmes et d'améliorer la collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire et les investisseurs.

Ce nouveau financement s'ajoute à l'investissement de plus de 2,1 millions de dollars annoncé précédemment par PrairiesCan pour faire du centre un carrefour où les grandes entreprises énergétiques du Canada peuvent collaborer avec des jeunes entreprises d'énergie propre, des innovateurs et des investisseurs.

Faire avancer le secteur de l'hydrogène en Alberta

Un investissement de plus de 1,5 million de dollars pour deux projets améliore la capacité et la collaboration régionales dans le secteur de l'hydrogène :

Un financement de 1,5 million de dollars aidera à établir le centre régional de l'hydrogène à Calgary afin de faire croître l'économie de l'hydrogène dans la région de Calgary tout en facilitant les échanges entre les centres d'hydrogène existants à Vancouver et à Edmonton.

Un financement de 50 000 dollars servira à financer une étude visant à étudier les possibilités liées à un centre régional de l'hydrogène dans la région de Grande Prairie .

Ensemble, ces projets accéléreront les investissements dans l'économie de l'hydrogène de l'Alberta, ce qui permettra aux entreprises de conquérir des parts de marchés mondiaux du secteur de l'hydrogène qui sont en plein essor.

Alimenter en énergie les communautés autochtones

Six projets totalisant plus de 1,6 million de dollars contribueront à l'étude d'autres sources d'énergie convenables pour fournir de l'électricité aux communautés autochtones de l'Alberta. Les projets feront progresser l'étude sur les systèmes de stockage à grande échelle d'énergie en batteries nécessaires pour soutenir les solutions d'énergie renouvelable. Ils permettront aussi d'examiner la faisabilité de réaffecter des espaces sous-utilisés en parcs d'énergie solaire photovoltaïque à grande échelle et de cerner les sources d'énergie renouvelable qui conviennent le mieux pour les communautés autochtones de l'Alberta.

Commercialiser les innovations produites en Alberta sur de nouveaux marchés

Un financement remboursable de 1,8 million de dollars permettra à FulcrumAir, entreprise établie à Calgary, d'étendre ses activités. Les dispositifs robotiques novateurs de FulcrumAir augmentent la sécurité, la productivité et l'efficacité lors de l'installation ou de l'entretien des lignes électriques. Ce financement permettra à l'entreprise de faire croître les ventes de ses ASE et de ses solutions robotiques pour la construction et l'entretien des lignes électriques dans les marchés américains, australiens et européens.

Améliorer la formation et les liens dans le secteur des ressources naturelles

Plus de 1,3 million de dollars pour trois projets feront progresser les innovations en matière de technologies propres dans le secteur des ressources naturelles :

Financement de plus de 157 000 dollars versé à AquaAction pour aider à lancer le Défi AquaHacking dans les Prairies pour les jeunes professionnels et les étudiants afin de transformer leurs idées novatrices en solutions technologiques d'eau douce axées sur la demande et prêtes à être mises en marché.

Financement de 735 000 dollars versé à Pathways Alliance pour mettre en place un programme de mentorat permettant aux dirigeants de petites et moyennes entreprises de l' Alberta de réseauter et d'échanger leurs connaissances pour faire progresser leurs solutions novatrices en matière de technologies propres.

versé à Pathways Alliance pour mettre en place un programme de mentorat permettant aux dirigeants de petites et moyennes entreprises de l' de réseauter et d'échanger leurs connaissances pour faire progresser leurs solutions novatrices en matière de technologies propres. Financement de plus de 462 000 dollars à ROA Gateways Corporation pour lancer un marché numérique où les entreprises peuvent réseauter directement avec des organisations œuvrant dans le secteur des ressources naturelles et leur vendre leurs produits et services de technologies propres.

Créer des emplois et œuvrer à la prospérité de l'économie des Prairies

Les investissements d'aujourd'hui soutiennent environ 240 emplois et permettent aux Albertains de tirer parti des possibilités offertes par les secteurs traditionnels et émergents liés à l'énergie.

Conformément aux principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements permettent de collaborer à des initiatives qui s'appuient sur les priorités locales et qui tirent parti des atouts régionaux pour soutenir un avenir carboneutre viable et prospère.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour faire progresser la commercialisation et l'adoption de solutions de technologies propres fabriquées en Alberta qui offrent des avantages environnementaux et économiques, y compris des emplois de haute qualité pour les Albertains. Ces 13 projets aideront les entreprises et les communautés de l'Alberta à tirer parti des progrès technologiques propres tout en bâtissant un avenir économique plus fort et plus durable dans les Prairies. »

L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les solutions de technologies propres sont avantageuses pour l'environnement et l'économie puisqu'elles rendent les affaires plus rapides, moins coûteuses et moins invasives. Je suis fier que notre gouvernement effectue des investissements pour faire progresser et adopter des innovations en matière de technologies propres qui aident les entreprises albertaines à réussir sur les marchés mondiaux et à créer des emplois durables ici au pays. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

Faits en bref

PrairiesCan aide les entreprises, les organismes sans but lucratif et les communautés à saisir des occasions de réussite et à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Le 6 mars 2025, PrairiesCan a publié un bilan des premières réalisations depuis le lancement du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies en décembre 2023.

Document d'information

PrairiesCan investit plus de 8,3 millions de dollars dans 13 projets réalisés en Alberta dans le cadre de plusieurs programmes, dont l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta, le programme Croissance et productivité des entreprises, le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), et le programme Développement économique et diversification des collectivités. Ces investissements devraient soutenir environ 240 emplois et aider les entreprises et les communautés de l'Alberta à tirer parti de nouveaux débouchés dans un large éventail d'industries.

Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta (IEPAA) - 1 611 115 dollars

L'IEPAA soutient des projets de production d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique menés par des communautés des Premières Nations et des communautés métisses de l'Alberta ou à leur profit. L'IEPAA est financée par l'Initiative sur les partenariats stratégiques, dirigée par Services aux autochtones Canada, afin de donner aux partenaires fédéraux les moyens de coordonner leurs efforts, de réduire la charge administrative et de mettre en commun leurs ressources pour soutenir les communautés autochtones. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui des investissements dans six projets au titre de l'IEPAA :

Parc historique Blackfoot Crossing (82 250 dollars )

Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer les options d'énergie renouvelable afin de répondre aux besoins opérationnels en énergie des installations du parc historique Blackfoot Crossing.

Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer les options d'énergie renouvelable afin de répondre aux besoins opérationnels en énergie des installations du parc historique Blackfoot Crossing. Première Nation de Frog Lake (106 200 dollars )

Évaluer la faisabilité d'un parc d'énergie solaire photovoltaïque à grande échelle sur les terres de réserve pour répondre aux besoins énergétiques de la communauté.

Évaluer la faisabilité d'un parc d'énergie solaire photovoltaïque à grande échelle sur les terres de réserve pour répondre aux besoins énergétiques de la communauté. Piikani Resource Development (société en commandite) (754 632 dollars )

Réaliser une étude de faisabilité sur les éoliennes.

Réaliser une étude de faisabilité sur les éoliennes. River Cree Development Corporation (société en commandite) (198 000 dollars )

Valider l'analyse de rentabilisation portant sur la mise en place d'un système de stockage d'énergie par batterie de 250 MW, ainsi que la création d'un centre d'innovation pour les microréseaux et une installation d'essai.

Valider l'analyse de rentabilisation portant sur la mise en place d'un système de stockage d'énergie par batterie de 250 MW, ainsi que la création d'un centre d'innovation pour les microréseaux et une installation d'essai. Three Nations Energy GP Inc. (328 760 dollars )

Étudier la possibilité d'augmenter la capacité de production de son installation solaire existante de 2,35 MW située à Fort Chipewyan, en Alberta , et d'utiliser l'électricité excédentaire produite pendant les mois d'été par la production d'hydrogène, le passage à des carburants plus écologiques et l'électrification.

Étudier la possibilité d'augmenter la capacité de production de son installation solaire existante de 2,35 MW située à Fort Chipewyan, en , et d'utiliser l'électricité excédentaire produite pendant les mois d'été par la production d'hydrogène, le passage à des carburants plus écologiques et l'électrification. Nation des Tsuut'ina (141 273 dollars )

Effectuer une évaluation environnementale et entreprendre le renforcement des capacités pour soutenir un parc solaire sur un ancien site d'entraînement du ministère de la Défense nationale.

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 1 800 000 dollars

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il verse un financement remboursable sans intérêts à des entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui le financement d'un projet au titre du programme CPE :

FulcrumAir (1 800 000 dollars )

Étendre ses activités en vue de faire croître les ventes mondiales de ses ASE et de ses solutions robotiques pour la construction et l'entretien des lignes électriques.

Programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - 50 000 dollars

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des communautés des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux communautés de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui un investissement dans un projet au titre du programme DEDC :

Comté de Grande Prairie (50 000 dollars )

Mener une étude fondamentale sur l'hydrogène qui examinera les atouts régionaux en matière d'hydrogène, les lacunes, les possibilités d'investissement et les utilisations potentielles afin de déterminer les répercussions possibles et les occasions liées à un centre régional de l'hydrogène dans la région de Grande Prairie .

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 4 854 207 dollars

Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour faciliter l'innovation. Dans le cadre du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Le programme EIR favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui des investissements dans cinq projets au titre du programme EIR :

AquaAction (157 151 dollars )

Lancer le Défi AquaHacking des Prairies 2025, qui offrira un programme de 10 mois aux jeunes professionnels et aux étudiants afin de transformer leurs idées novatrices en solutions technologiques en matière d'eau douce axées sur la demande et prêtes à être mises en marché.

Lancer le Défi AquaHacking des Prairies 2025, qui offrira un programme de 10 mois aux jeunes professionnels et aux étudiants afin de transformer leurs idées novatrices en solutions technologiques en matière d'eau douce axées sur la demande et prêtes à être mises en marché. Calgary Economic Development et comté de Wheatland (1 500 000 dollars )

Établir le centre régional de l'hydrogène à Calgary, qui améliorera la collaboration, mettra en évidence les possibilités et attirera les investissements pour faire croître l'économie de l'hydrogène dans la région de Calgary.

Établir le centre régional de l'hydrogène à Calgary, qui améliorera la collaboration, mettra en évidence les possibilités et attirera les investissements pour faire croître l'économie de l'hydrogène dans la région de Calgary. Pathways Alliance - Alliance canadienne pour l'innovation dans les sables bitumineux (735 000 dollars )

Lancer et exploiter un programme de mentorat pour les petites et moyennes entreprises en démarrage afin de faire progresser les solutions novatrices de technologies propres utilisées dans le secteur des ressources naturelles.

Lancer et exploiter un programme de mentorat pour les petites et moyennes entreprises en démarrage afin de faire progresser les solutions novatrices de technologies propres utilisées dans le secteur des ressources naturelles. ROA Gateways Corporation (462 056 dollars )

Créer et lancer le Supplier Gateway (portail des fournisseurs), un marché en ligne où les entreprises de technologies propres peuvent trouver et conclure des contrats avec des entreprises du secteur des sables bitumineux.

Créer et lancer le Supplier Gateway (portail des fournisseurs), un marché en ligne où les entreprises de technologies propres peuvent trouver et conclure des contrats avec des entreprises du secteur des sables bitumineux. Fondation du centre de transition énergétique (CTE) (2 000 000 dollars )

Agrandir et améliorer le centre de transition énergétique de Calgary afin d'accroître le nombre d'entreprises de technologies propres soutenues, d'élargir les programmes et d'améliorer la collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire et les investisseurs.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]