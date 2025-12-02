QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) est heureux d'annoncer la bonification de l'offre d'espaces et de services exclusifs ainsi que de l'offre alimentaire à l'aéroport de Québec par la mise en place de trois nouveaux produits.

Façade du nouveau salon et du Lobbie Bar dans l’aérogare. (Groupe CNW/Aéroport de Québec Inc.) Vue intérieure du nouveau salon. (Groupe CNW/Aéroport de Québec Inc.)

Dès l'été 2026 s'ajouteront à l'offre commerciale de YQB le bar Lobbie, par Blaxton, le Café Air Canada ainsi qu'un nouveau salon exclusif où les passagers et passagères souhaitant se procurer un accès pourront se détendre avant de prendre leur vol. Ces nouveaux services répondront pleinement aux attentes exprimées par les voyageurs et voyageuses depuis de nombreuses années : davantage d'espaces de détente et de restauration desquels profiter avant leur départ.

« Dans la perspective d'attirer 2,4 millions de passagers d'ici 2030, nous mettons tout en œuvre pour renforcer l'attractivité de notre aéroport auprès des voyageurs et voyageuses de la grande région de Québec, mais aussi de l'Est, du Nord et du centre du Québec. Déjà reconnus pour la qualité de notre accueil et la diversité de nos services, nous franchissons avec cette annonce une nouvelle étape dans la concrétisation de notre promesse d'excellence », s'est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Salon

Le salon proposera un nouvel espace exclusif où les passagers et passagères souhaitant se procurer un accès pourront se détendre avant de prendre leur vol. Avec son concept ouvert laissant la lumière naturelle entrer, son foyer et son mobilier aménagé pour accueillir de petits groupes, ce nouvel espace chaleureux a été pensé pour le confort des vacanciers. Un menu évolutif et des boissons seront proposés. Une sélection de bières, vins, spiritueux et boissons non alcoolisées sera offerte tout au long de la journée.

Le salon sera situé après le point de contrôle de sécurité, près des portes d'embarquement 29 et 30, derrière le bar Lobbie, et pourra accueillir une centaine de voyageurs et voyageuses à la fois.

Les passagers et passagères pourront se procurer leur accès directement sur le site Web de l'aéroport (aeroportdequebec.com) auprès de leur conseiller ou conseillère en voyages ou à la porte du salon. Tout comme pour l'offre de stationnements de l'aéroport, la clientèle qui prépaye son accès pourra profiter d'un tarif réduit.

Lobbie

Lobbie, un concept original de Blaxton Franchise Canada, offrira un service rapide et décontracté de bar et de restauration. On y dégustera des vins au verre ou à la bouteille, accompagnés de plats à partager. Ce sera l'endroit parfait pour profiter d'un moment de détente et de découverte, dans une atmosphère inspirée de l'art de vivre à la québécoise.

Lobbie sera situé après le point de contrôle de sécurité, près des portes d'embarquement 29 et 30. Avec son grand bar accueillant et sa section dotée de fauteuils confortables, l'espace pourra accueillir jusqu'à 75 clients.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

SOURCE Aéroport de Québec Inc.

Source : Étienne Cummings, Directeur adjoint, Affaires publiques et relations avec le milieu, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, [email protected]