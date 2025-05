QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a dressé aujourd'hui le bilan d'une année marquante à bien des égards : croissance prometteuse, retour à la rentabilité, offre de vols élargie et expérience passager bonifiée. L'organisation termine l'année 2024 avec satisfaction et amorce l'année 2025 avec détermination, alors qu'elle entame un nouveau cycle de planification stratégique, tout en demeurant vigilante et agile face à un contexte mondial empreint d'instabilité et d'imprévisibilité.

Dans le cadre de son assemblée publique annuelle sous le thème PRÉSENTS, la direction a démontré qu'elle est engagée dans son écosystème et que sa conduite des affaires, sa gouvernance et ses actions sont orientées vers ses passagers, ses employés, ses partenaires d'affaires et sa région.

Faits saillants d'un bilan encourageant :

Hausse du nombre de passagers : 1 737 803 passagers, soit 49 067 (2,9 %) de plus que l'an dernier; récupération de 97,14 % du trafic par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie

Retour à la rentabilité : revenu net de 3,6 M$ et bénéfice net avant intérêt et impôt (BAIIA) de 34,6 M$

Offre de vols toujours plus étendue et diversifiée : ajouts de capacité et de fréquences, entre autres, pour Toronto , Calgary , Chicago , Charlotte, Tulum et Paris

, , , Charlotte, et Offre commerciale bonifiée : annonce de la venue de Spectrum et nouveau concept dévoilé pour Nourcy Café Traiteur

Ajout d'espaces de stationnement et service de navettes durant la haute saison

Taux global de satisfaction moyen des passagers : 9,1 sur 10

Bonification du site décollezdequebec.ca, une solution pragmatique à la recherche de vols

78 projets d'infrastructures et études destinés à renforcer la sécurité, optimiser l'efficacité opérationnelle et enrichir l'expérience des passagers

Consultation de plus de 1 000 citoyens et 30 acteurs de développement socioéconomique, dans le cadre de l'exercice de la planification stratégique pour l'horizon 2025-2030

Soutien apporté à plus de 40 organismes de la grande région de Québec, incluant une campagne annuelle de levée de fonds pour Centraide, portée par les employés

Réduction de 50 % des GES par rapport à 2016

« En 2024, nous avons affirmé notre présence comme jamais auparavant et nous sommes très fiers de la trajectoire sur laquelle nous sommes maintenant engagés », commente Stéphane Poirier, président et chef de la direction - Aéroport de Québec inc. « En dégageant des surplus qui seront réinvestis dans notre développement, nous commençons enfin à retrouver l'élan qui nous portait avant la pandémie. 2024 ne représente pas uniquement la fin d'une année; elle représente également l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau avec les possibilités que cela confère. »

« Les prochaines années s'annoncent encore sous le signe de l'imprévisibilité. À cette incertitude, nous répondons par des certitudes : une vision claire et assumée, une équipe mobilisée, un conseil d'administration avisé et un désir irrésistible de s'arrimer avec notre région et tout le Québec. Nous veillerons à demeurer pleinement ancrés dans notre communauté, visibles dans notre marché et attentifs aux besoins de nos employés, passagers, partenaires et parties prenantes », ajoute le président du conseil d'administration André Boulanger.

Pour l'année en cours et les années subséquentes, l'organisation a bien l'intention d'exploiter ses assises pour répondre aux impératifs d'une industrie aérienne et aéroportuaire en transformation.

Les priorités sont connues et la vision bien arrêtée : assurer la pérennité financière, valoriser l'expérience YQB, renforcer la notoriété et l'attractivité, ancrer notre engagement envers le développement durable et cultiver l'efficience et l'agilité.

« Le plan stratégique 2025-2030 m'enthousiasme particulièrement, non seulement parce qu'il est le fruit d'une grande réflexion collective, mais aussi parce qu'il est aligné avec nos atouts et qu'il répond à nos réalités et à nos impératifs. Il reflète nos ambitions communes, empreintes d'un désir que nous demeurions attentifs et engagés envers ceux qui nous choisissent et ceux que nous servons », conclut M. Poirier.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

