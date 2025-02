QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Après deux phases d'agrandissement successives, une pandémie, des efforts axés sur la relance et le développement de la desserte aérienne, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) entre dans un nouveau cycle; celui où l'organisation entend continuer de solidifier ses assises dans un environnement en perturbation, instable et imprévisible avec le défi de croître et de prospérer. Le plan est clair, la destination tracée : assurer la pérennité financière, valoriser l'expérience YQB, renforcer la notoriété et l'attractivité, ancrer son engagement envers le développement durable et cultiver l'efficience et l'agilité.

Ce vaste chantier de planification stratégique s'est échelonné sur plusieurs mois et a mobilisé une multitude d'intervenants, dont plus de 30 acteurs du développement socio-économique de la région, afin de définir la trajectoire souhaitée par la communauté. Au terme de l'exercice, l'organisation se donne une feuille de route menant à six cibles prioritaires à atteindre d'ici 2030 :

Accueillir 2,4 millions de passagers Réaliser un résultat net de plus de 5 millions de dollars Maintenir un indice de satisfaction moyen des passagers supérieur à 8/10 Conserver un taux de recommandation employeur (eNPS) supérieur à 35 Atteindre une réduction de 60 % de nos émissions de GES par rapport à 2016 Générer des retombées économiques totales de 1,4 milliard de dollars au pays

Comprendre son environnement : nos assises et les réalités de l'industrie

Au cœur de cet exercice, l'organisation compte exploiter des assises solides :

YQB renoue avec la rentabilité après une pandémie qui avait brisé son élan;

Elle dispose d'infrastructures de qualité et d'envergure capables de soutenir sa croissance;

Son offre de vols n'a jamais été aussi grande, fréquente et diversifiée;

La région parle d'une même voix et se range derrière son aéroport;

L'expérience pour le voyageur a été rehaussée, notamment avec des améliorations aux concessions alimentaires, un parcours passager optimisé, une desserte en transport collectif, et une offre de stationnement revue;

Et finalement, l'organisation est plus agile depuis qu'elle a revu son fonctionnement afin de dégager des gains d'efficacité et de mieux servir le passager.

Au même moment, l'organisation doit tenir compte de plusieurs défis qui façonnent l'écosystème aéroportuaire : la réalité financière de YQB marquée des marges de manœuvre réduites, la nécessité de continuer d'investir dans son maintien d'actifs et le défi de diversifier ses revenus. YQB doit aussi composer avec la réalité opérationnelle d'un écosystème complexe, réglementé et exploité jour et nuit, 365 jours par année. Par ailleurs, la réalité des passagers à la recherche de vols, de fréquences, de destinations, de confort, d'expériences et de services conditionne les choix de l'organisation, tandis que la réalité du marché, somme toute limitée, en restreint les possibilités. Ajoutons à cela la réalité des transporteurs qui doivent jongler avec des perturbations structurelles et enfin, la réalité du développement durable qui amène les organisations à repenser la manière dont elles mènent la conduite de leurs affaires. YQB n'en fait pas exception.

« La conjoncture peut apparaître défavorable. Au sein de notre équipe, elle a plutôt un effet motivateur. Certes, les impératifs qui sont les nôtres commandent une attention particulière, mais nous disposons de tous les atouts pour tirer notre épingle du jeu, négocier le changement et générer de la croissance. Toutes les actions que nous mettrons de l'avant gravitent autour de cinq axes et répondent aux réalités de notre industrie », a commenté le président et chef de la direction d'Aéroport de Québec inc.

Plus précisément, et de manière non exhaustive, les objectifs de YQB sont les suivants.

Assurer la pérennité financière

Réduire la dépendance aux frais d'amélioration aéroportuaires par une optimisation et une diversification des revenus

Accroître les revenus non aéroportuaires provenant des concessions, des stationnements, de la location de terrains et d'immeubles ainsi que des espaces publicitaires

Mettre en chantier, de manière durable et rentable, des projets immobiliers sur le site de YQB

Valoriser l'expérience YQB

Investir 200 M$ dans les infrastructures pour des travaux réglementaires ou des projets permettant d'accélérer la croissance et d'améliorer l'expérience des usagers, notamment le réaménagement de la zone des arrivées des vols intérieurs qui est déjà utilisée au maximum de sa capacité

Mettre en place des initiatives pour maintenir un haut taux de satisfaction des passagers et en attirer de nouveaux

Définir et adapter en continu la proposition de valeur destinée à nos passagers et à nos compagnies aériennes

Renforcer la notoriété et l'attractivité

Accroître la présence et intensifier les relations régionales au-delà de la RMR de Québec

Poursuivre le déploiement de campagnes publicitaires destinées à miser sur les avantages de décoller de Québec

Renforcer notre réseau d'alliés stratégiques locaux

Ancrer notre engagement envers le développement durable

Implanter un cadre de gouvernance en développement durable qui permettra de mesurer la performance environnementale, sociale et économique et d'atteindre la carboneutralité des opérations gérées par l'administration aéroportuaire en 2040

Cultiver l'efficience et l'agilité

Optimiser le potentiel d'accueil des actifs

Développer une culture axée sur les données

Consolider l'engagement et la cohésion des équipes

Pour consulter le plan complet +

« Le verdict est unanime : YQB est aligné avec les réalités d'affaires de son industrie, tout en restant connecté avec les ambitions de la région et de ses passagers. S'appuyant sur ses assises bien solides, en prévision du nouveau cycle qui s'amorce, YQB se trouve certainement à la bonne place », a souligné André Boulanger, président du conseil d'administration de YQB.

« Nous disposons déjà de l'équipe, des infrastructures, des relations de même que de la connaissance de notre industrie et de notre marché. Maintenant, nous ajoutons le plan pour déterminer l'itinéraire, poser les jalons de notre avenir et demeurer… à la bonne place », de conclure Stéphane Poirier.

Au passage, la planification stratégique modernise les énoncés de mission, de vision et de valeurs pour qu'ils s'harmonisent à la réalité et à la personnalité de YQB, un aéroport international à dimension humaine, levier de fierté et de croissance pour sa communauté et qui se distingue par la convivialité de ses services et l'étendue de son offre.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Facebook : facebook.com/quebecyqb

Instagram : Instagram.com/quebecyqb

Web : www.aeroportdequebec.com

Source :

Étienne Cummings

Directeur adjoint, Affaires publiques et relations avec le milieu

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

[email protected]

SOURCE Aéroport de Québec Inc.