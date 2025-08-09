La mise en place d'une liaison vers Dallas-Fort Worth stimulera le tourisme régional

QUÉBEC, le 9 août 2025 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), Destination Québec cité et la Ville de Québec se réjouissent des bonifications apportées par American Airlines à son offre au départ de Québec, notamment de la nouvelle liaison directe entre Québec et Dallas-Fort Worth, au Texas. Dès aujourd'hui, American Airlines assurera un vol direct chaque samedi entre YQB et l'Aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW), et ce, jusqu'au 1er novembre 2025. La compagnie offrira un service sans escale vers DFW avec des appareils Embraer 175 dotés de cabines premium.

American Airlines bonifie également son service sans escale à destination de Charlotte (CLT), en Caroline du Nord, en proposant des vols quotidiens jusqu'au 5 octobre 2025. Les vols vers cette importante plaque tournante seront ensuite offerts sur une base hebdomadaire, jusqu'au 1er novembre 2025. Ces services s'ajoutent aux vols quotidiens estivaux à destination de Philadelphie (PHL) et de Chicago (ORD), donnant ainsi aux passagers de Québec plus d'options de vols directs vers les États-Unis.

Étant donné que Québec s'affirme comme une destination touristique de premier plan en Amérique et que les États-Unis constituent son principal marché à l'international, la nouvelle liaison automnale vers DFW est un atout majeur pour les croisiéristes américains. La consolidation de l'offre d'American Airlines à Québec contribuera aussi à développer des marchés à fort potentiel, soit la Californie, le sud-est des États-Unis et la Floride.

CITATIONS

« Nous sommes ravis de voir Dallas-Fort Worth s'ajouter à notre éventail de destinations et de constater que la liaison entre Québec et Charlotte se renforce. Maintenant présente sur quatre destinations, American Airlines nous témoigne une grande confiance. Ces ajouts amélioreront également l'accès à des destinations comme les Caraïbes, l'Europe et l'ensemble des États-Unis, puisque DFW, Charlotte, Chicago et Philadelphie sont toutes des plaques tournantes névralgiques pour la compagnie aérienne. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« L'ajout d'une liaison directe entre Québec et Dallas représente un levier stratégique majeur pour le développement de la destination, tant comme port d'embarquement pour les croisières internationales que comme ville d'escapade automnale. En reliant Québec à l'un des plus importants aéroports de correspondance aux États-Unis, ce vol facilite l'accès à la région pour un plus grand nombre de voyageurs américains. Il contribuera à accroître notre rayonnement sur le marché international tout en générant des retombées économiques concrètes pour Québec et les municipalités avoisinantes. »

- Julie Harvey, directrice de la commercialisation internationale, Destination Québec cité

« L'aéroport est un moteur de développement touristique majeur pour notre ville et je me réjouis de voir son offre bonifiée encore davantage. La nouvelle liaison directe vers Dallas renforce notre position comme destination touristique incontournable en Amérique du Nord, tout en ouvrant la porte à des retombées économiques importantes. Encore plus d'Américains auront l'occasion de venir découvrir notre magnifique ville, notamment pendant la saison des couleurs cet automne. »

- Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence au Canada en ajoutant davantage de vols vers Québec, afin de mieux relier les États-Unis à cette destination touristique en pleine expansion. Notre nouveau service saisonnier hebdomadaire au départ de Dallas-Fort Worth offre à nos clients davantage d'occasions de découvrir les paysages, l'histoire et la culture de Québec. »

- José A. Freig, vice-président des opérations internationales et des opérations de restauration à bord, American Airlines

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 825 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de La Jacques-Cartier, de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré. En bref, Destination Québec cité oriente et anime l'essor de l'industrie touristique et contribue à sa prospérité économique par son marketing, son développement, l'accueil des touristes et l'information du milieu.

Pour plus de détails : https://www.quebec-cite.com/fr

Source :

Étienne Cummings, Directeur adjoint, Affaires publiques et relations avec le milieu

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Tél. : 418-640-2700, poste 2626, [email protected]

Véronique Boulanger, Conseillère aux communications, relations publiques, relations médias et porte-parole

Destination Québec cité

Tél. : 581-985-7440, [email protected]

SOURCE Aéroport de Québec Inc.