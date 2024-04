OTTAWA, ON, le 19 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est ravie d'accueillir au sein de son conseil d'administration (CA) trois nouveaux membres qui participeront à l'orientation des travaux de la FRH et contribueront à l'incidence accrue de ceux-ci sur le développement du pays :

Mark Cullen , CM

, CM L'honorable Elizabeth Dowdeswell , ancienne lieutenante-gouverneure de l' Ontario , OC

, ancienne lieutenante-gouverneure de l' , OC Paul C. Genest

« Ces personnes d'exception sont des chefs de file dans leur domaine, et chacune est profondément engagée à bâtir un Canada meilleur et plus fort. Leurs idées et leur expertise contribueront à renforcer les efforts déployés par la FRH pour mettre en lumière l'excellence canadienne et favoriser les conditions permettant à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens de réussir et de s'épanouir pleinement », a souligné Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall.

« Je suis honorée de me joindre au conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall en cette période charnière de défis et d'opportunités pour notre pays. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de personnes de tous âges et de tous horizons pour participer activement à la vie communautaire et à notre démocratie. Il s'agit d'une priorité pour la FRH, et la poursuite de ce travail est pour moi une source d'inspiration », a confié l'honorable Elizabeth Dowdeswell, ancienne lieutenante-gouverneure de l'Ontario.

La FRH est un organisme de bienfaisance national non partisan qui réunit des personnes, des idées et des ressources pour célébrer le meilleur du Canada, et qui collabore avec des partenaires afin d'améliorer de façon significative la vie de nos citoyennes et citoyens. Fondée par le 28e gouverneur général du Canada, le très honorable David Johnston, la FRH souligne l'excellence, ouvre des possibilités et établit des liens entre les communautés, tout ça dans le but commun de bâtir un Canada meilleur.

SOURCE Rideau Hall Foundation

Renseignements: Les médias sont priés d'adresser leurs demandes d'information à : Jill Clark, Gestionnaire des communications et des relations avec les médias, Fondation Rideau Hall, 613-809-1480, [email protected]